Özgürlük savaşları

Bu hafta Mars artık Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceksiniz. Hem kendi hayatınızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacaksınız. Hazır olun!

Bu hafta Mars artık Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tam da bu süreçte otorite olan ilişkilerimizde de gerginlik kat sayısı çok daha fazla artabilir, otorite ile daha çok zıt düşebiliriz.

Bu dönem uydular, haberleşme, internet gibi konularda agresif, engelleyici, zorluk çıkarıcı pozisyonlar oluşabilir. Hayatımızda bizi kısıtlayan koşullara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karşı çıkmaya eğilimimiz oluşacaktır. Hem kısıtlamaları diğer yandan kuralları yıkmaya eğilimli olacağız. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceğiz. Hem kendi hayatımızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacağız.

Koç: İş yerinizde güçlü kişilerden destekler, büyük güçlü iş projeleri, finansal anlamda sizi tatmin edecek işsel gelişmeler söz konusu olabilecektir. Kısacası iş ve kariyer odaklı ama olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak. Devamı…

Boğa: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğukkanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Bu hafta hayatı anlamaya yönelik, derinliği ve ruhu olan özel konular üzerinde detaylı araştırmalar yapabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Devamı…

İkizler: İdealleriniz için destek alacağınız kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var. Mücadele ve girişim iyidir, güzeldir ama yanında amorti agresyon dengeleri bozabilir. Finansal olası bir krizi mantıklı yaklaşımlarınızla üstesinden gelebileceğinize işaret etmektedir. Devamı…

Yengeç: Harekete geçeceğiniz, mücadele vereceğiniz alan finansal konular olacaktır. Ödemeler, borçlar, ortaklaşa alandan kazandığınız gelirlerle ilgili hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güçlü kişilerden güçlü destekler, ortak girişimlerinizde başarı elde oranının oldukça yüksek olacaktır. Devamı…

Aslan: Eşinizle veya partnerinizle ilgili konular zaman zaman stres yaratabilir. İlişkileriniz her zamankinden daha hareketli ve renkli bir hal almaya başlayacak. İş ortamınızdan, birlikte çalıştığınız kişilerden gelecek olan güzel desteklere işaret etmekte. Bu destek fikir veya proje bazında veya bir iş teklifi şeklinde de gerçekleşebilir. Devamı…

Başak: Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkiler ve sağlığınızı ilgilendiren konular yıl sonuna kadar hayatınızda önem ve ivme kazanmaya başlıyor. İş arayanlar bu dönem bol bol görüşmelere gidebilirler. Aşk hayatınıza ilişkin önemli haberler alabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Aşk ve çocuklarınızı ilgilendiren konularda, harekete geçmeye başlayacak, hızlı gelişmeler yaşayabilecek, zaman zaman agresyon yaratacak durumlarla mücadele etmeniz gerekebilecek. Hayatın keyifli ve eğlenceli yanları ile daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Evinizde bir hareketlenme başlıyor. Aile içi ilişkilerde gerginliklerden uzak durmalı, olası sorunları daha makul seviyede bir enerjiyle büyük tartışmalara dönüştürmeden çözmekte fayda var. Önemli bir sözleşme veya anlaşmanın işaretine benziyor. Devamı…

Yay: Yakın çevre, kardeşler, komşularla ilişkiler çok daha fazla gündeme gelmeye, hızlı gelişmeler yaşamaya başlıyorsunuz. İletişim trafiğiniz artıyor. Harika bir iş teklifi olabileceği gibi, finansal anlamda kazançlarınızı arttırabilecek bir görüşme, toplantı veya haber de olabilir. Devamı…

Oğlak: Paranın idaresini sorgulayacağınız, finansal anlamda bütçenizi genişletmenin yollarını aramaya başlayabileceğiniz zamanlar! Enerjinizi daha çok para kazanmak için harcayacaksınız. Hafta boyunca kariyer konusunda eliniz güçlendireceksiniz. Devamı…

Kova: Üzerinizdeki ölü toprağını atmaya, harekete geçmeye başlayacaksınız. Yeni girişimlerinizle ve enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Finansal konular ve geleceğe yönelik hedefleriniz planlarınız ile ilgili gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Devamı…

Balık: Enerjinizin geri planda kaldığı, kendinizi biraz yorgun, dinlenme ihtiyacınızın artacağı bir süreçten geçebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güçlü destekler alabilirsiniz. Devamı…

