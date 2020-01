Özgürlük ve insan hakları dönemi

Bugünden itibaren Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve ortalama bir ay kadar seyahatine devam edecek. Bu dönemde sosyal bilinç artacak. Bir takım konulara isyan etmeye başlar, özgürlüğünüzü elinize almak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Amacınız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır.

20 Ocak itibari ile Güneş artık Kova burcuna geçiş yapacak. Güneş Kova burcunda ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel planda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş'in Kova burcuna geçişi ile birlikte 1 aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı Kova burcu semboliği karşılayacak demektir.

Kova burcu astrolojide egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, son teknoloji, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, vücutta baldırlar, minerallerin çıkarıldığı yerler, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci, grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, hava yolları, uzayla ilgili çalışmalar demektir. Güneş hava elementinden, sabit nitelikte Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, haklar, insan hakları ile ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel, işin içine duyguları karıştırmadan konulara kişisellik katmadan kuş bakışı yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, network çalışmaları, web sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur.

Sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz. Sıra dışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar. Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlarla, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz. Eklektik bir dekorasyon tarzı ile evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel geleneksel tarzların birbiriyle harmanlanması ile ortaya çıkan görünüm ile yaratıcı orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.

Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif bir takım konulara isyan etmeye başlar, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, baş kaldırmaya başlarız. Sağlık olarak bu dönem baldırlarımıza ve ayak bileklerimize dikkat etmekte fayda vardır. En çok teknolojik ve iletişim aletlerinin alındığı dönemdir. Bu alandaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Birebir ilişkiler yerine, daha çok grup aktiviteleri, kalabalık gruplarla bir arada olmak daha çok keyif verir. Tam da bu dönem derneklere üye olabilir, derneklerde aktif görevler alabilir, toplum için bir şeyler yapmak adına kolları sıvayabilirsiniz. Otoriteyi yok saymak, otorite figürlerine karşı da aynı şekilde isyanlar oluşabilir. Kova dönemi bir başkaldırı ve devrim yaratma dönemidir. Bunu toplum içinde de gözlemleyebilirsiniz. Bu bir aylık süreçte görev bırakmalar, grevler söz konusu olabilir. Bu dönem bol bol uzayla ilgili yeni çalışmalar, haberler duyabiliriz. Bu konularda daha çok okuyabiliriz.

Sevgiler…

Dinçer Güner