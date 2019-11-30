Para el değiştiriyor!

Jüpiter, 2 Aralık günü saat 20:00'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Şans gezegeninin Oğlak burcunda olması disiplin, düzenli çalışmak ve kariyer ile ilgili ne kadar konu varsa kendimize çeki düzen vermek demektir. Jüpiter Oğlak burcunda gezinirken gücünü biraz kaybedecek, bu yüzden şans ve fırsatlar konusunda biraz zorlanabiliriz. 19 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan Jüpiter'in bu seyahatini bütün ayrıntılarıyla ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Hepinize;

2 Aralık günü akşam 20:00 civarı bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve bu seyahati 19 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Jüpiter'in Oğlak burcu etkilerinden bahsetmeden önce size Jüpiter'i detaylı bir şekilde anlatmalıyım ki, Oğlak burcuna geçtiğinde neler olabileceğini daha iyi anlayabilelim.

Jüpiter gezegenlerin arasında hem hacmen çok büyük hem de çekim gücü bakımında Güneş'e yakın bir güce sahiptir. Dünya kütlesinin neredeyse 31 katıdır. İçeriği bakımından hidrojen ve helyum gazı bakımından çok zengindir. Neredeyse gazlardan oluşan bir gezegendir. Jüpiter yılda birkaç ay rahatlıkla gözlemlenebilir fakat bazen Venüs ve Mars; Jüpiter'in parlaklığını bastırabilir. Kuyruklu yıldızları yörüngesinden saptırıp, Güneş’e yaklaştıran da Jüpiter’dir. Bir kuyruklu yıldız gördüğünüzde Jüpiter gelsin aklınıza. Hatta insanların yıldız kaydığında dilek dileme olayı da aslında buradan gelir. Çünkü Jüpiter, şansın, fırsatın, iyi dileklerin gezegenidir. Jüpiter Hindularda fırtına ve güneş tanrısı Indra, Mezopotomya mitolojisinde suyun ve bereketin tanrısı Marduk, Yunan mitolojisinde ise tanrılar kralı Zeus olarak anılır. Ve bu bütün tanrıların ortak özelliği ise birilerini tahttan indirmesidir aslında. Astrolojik olarak ise Jüpiter, büyük iyicil, şifacı olarak adlandırılır ve temas ettiği her noktada büyüteç etkisi gösterir. Abartı ve israf, yine Jüpiter’in etkisi ile ilgilidir.

– Amacı geliştirmek, büyütmek, fırsatlar ve şanslar sunmaktır.

– Bolluk, bereket, iyi şans, iyimserlik hep Jüpiter'in temaları arasında yer alır.

– Hoşgörü, affedicilik, zenginlik, iyileşmeler.

– Kar, maddi zenginlik, kazanç

– Bilgi ve bilgelik, ahlak, erdem

– Yargıçlar, papazlar, din adamları, avukatlar

– Eğitmenler, lise sonrası eğitim yerleri, üniversite öğrencileri

– Burjuva sınıfı, yabancı ülkeler, yayıncılık, yayıncılar

– Seçmenler, seçim

– Din kurumları, din görevlileri, hıristiyanlar hep Jüpiter'in yönetimi altındadır.

– Abartı ve israfla ilgili her türlü durum ve konu

– Hukuk, sigortacı, bankacı, linguist, akademik kariyer, teolojist, din adamı, filozof, devlet sektörü, bilim adamı, diplomatik meslekler, uluslararası ticaret, turizm sektörü, reklamcılık, yayıncılık, rehber, spor malzemeleri sanayi, golf, okçuluk, at yarışçısı temsil ettiği meslekler arasında yer alır.

– Açgözlülük, inançlar, bereket, ahlak, kibir, fanatizm, felsefi konular, aristokrat, finansal tüm konular, gök gürültüleri Jüpiter’in temsil ettikleridir.

2 Aralık’ta ise Jüpiter az öncede söylediğim gibi Yay burcundaki seyahati sona erdirip Oğlak burcuna geçiş yapacak. Oğlak burcunda ise nasıl etkiler yapacağını anlamak için de, Oğlak burcunun neleri sembolize ettiğini iyi bilmemiz gerek. Oğlak burcu ise astrolojide şunlarla ifade edilir, disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olmak gibi temaları da içermektedir. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetmektedir. Bunun yanı sıra dünya astrolojisinde ise hükümetler, İnşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genel kurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Şimdi buradan yola çıkarak Jüpiter'in Oğlak burcundaki seyahati sürecinde neler beklememiz gerek bir göz atalım. Hem bireysel hem de dünya açısından.

Öncelikle Jüpiter Oğlak burcunda asalet kaybettiği bir yerdedir, astrolojik olarak biz buna düştüğü yer deriz. Asalet kaybetmesi aslında güç kaybetmesi gibi düşünebilirsiniz. Düşüşte olan bir gezegeni statüsünü kaybetmiş bir insan gibi düşünebilirsiniz. Ani bir kayıp ve düşüş yaşanır ama akabinde yükseliş gerçekleşebilir. Bakalım Aralık itibari ile kimler statülerini kaybetmekten dolayı korkacak ve hasta olacak göreceğiz…

Bu minik teknik astrolojik açıklamaların akabinde Jüpiter Oğlak’ını yaşamımızda daha etkin ve verimli nasıl kullanabiliriz bunlara bir göz atalım. Şimdi Oğlak burcu çalışmak ve düzen getirmek ile ilgilidir. Demek ki bu dönem sıkı, düzenli çalışmak ve özellikle kariyer ile ilgili konularda kendimize çeki düzen vermek, hedef koymak, sistemli ve planlı çalışmanın verimini rahat rahat alacağımıza işaret etmekte. Fakat Oğlak gibi bir burçta Jüpiter vaat ettiği şans ve fırsatları öyle kolay ve rahat bir şekilde vermez ve ortaya çıkarmaz. Burada daha çok “limitli” ve “kontrollü” bir şekilde ortaya çıkarır. Yani 2020 senesinde iş, kariyer ve parasal konularda genişlemeyi ve büyümeyi hedefliyorsanız bunun “limitli” ve “kontrollü” bir şekilde olacağını aklınızdan çıkarmayın. Bu kulağa pek tatlı gelmese de bunun güzel tarafı ise şu; Oğlak dönemi oluşan yapılar ciddi, istikrarlı ve güven vericidir. Bu yüzden de 2020 senesinde iş, kariyer ve para konusunda limitli ve yavaş bir büyüme söz konusu olsa bile aslında istikrarlı, güvenli ve ciddi bir şekilde olacağını bilmenizde fayda var .

Jüpiter hoş görü, affedicilik gibi kavramlarla ifade edilirken Oğlak burcunda ne yazık ki bu kavramlarla zarara uğrayabilir. Hoşgörü ve affedici tarafınızı erozyona uğratmayın sakın. Oğlak burcu kurallar ile ilgilidir ve Jüpiter’in Oğlak burcundaki seyahati sürecinde yaşamımızda kendimize çeki düzen vermek için daha fazla kural koymamıza neden olabilir. Ama diğer taraftan kurallarla dolu bir yaşam sıkıcı, eğlencesiz ve depresif de olabilir. Bu yüzden canınızı çıkarırcasına kurallarla kendinize hayatı zulüm etmeyin sakın.

Bu dönem abartı ve israf konusunda da daha dikkatli olacağımız, kısıtlı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı öğreneceğimiz ve bu konuda da oldukça yaratıcı olacağımız bir süreç olacak hepimiz için. Özellikle bütçe açısından. 2020 öyle çok verimli bir yıl değil ne yazık ki. Bu dönem yaşlıların, eskilerin, eski düşüncelerin daha çok prim yaptığı bir dönem olacaktır. Zira Oğlak burcu, yaşlı kişileri ve eski konuları, tarihi konuları ifade eder. Eskiye ve geçmişe duyulan özlem artacakken yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok diyerek bildiğimiz ve işe yarayan metodları daha çok hayatımızda kullanmaya başlayabiliriz.

Bu sürecin en önemli özelliği elbette gerçek çalışma ve çaba olacaktır. Evren gerçekten çalışan ve çaba sarf edenleri ödüllendirmeye başlarken yan gelip yatanları da süründürecektir. Bu bana hepinizin bildiği “Ağustos böceği ile Karınca” hikayesini anımsatmakta. Ama diyelim ki işler istediğiniz gibi gitmiyor ve zarar ediyorsunuz, işte tam da o anda her şeyi kesip, zararı yönetip, yeniden düzen kurmanız gerekiyor. Oğlak burcu cimrilik ve pintilik ile de alakalıdır ve bu dönem belli oranda hepimiz cimrileşebilir, pintileşebiliriz. Ya da en iyi hali ile bütçemizi ve paramızı israf etmemeyi öğrenir, bu konuda kendimize çeki düzen veririz.

Soyutlanma, inziva çekilme yine Oğlak burcu ile ilgilidir. Yeni dönem sıkça yapılan inziva kampları özellikle bu Jüpiter oğlak sürecinde daha popi biri hal alabilir. Oğlak burcunun katı ve soğuk havasını da Jüpiter büyütebilir. Jüpiter’in temsil ettiği hayat görüşü, inançlar ve felsefe Oğlak burcu ile birleşince, dogmatik inançlar, katı ve soğuk tavırların abartılması da söz konusu olabilir. Özellikle inançlar konusunda daha sert ve belki daha kuralcı bir 2020 senesi geçirebiliriz. Kendi içsel olarak inandıklarımıza da sıkı sıkıya bağlı kalabilir ve farkında olmadan sert-katı ve soğuk bir şekilde davranabiliriz. Kısa yoldan zenginleşmenin zor olacağı, yaptığımız işlerde büyük karlar ve kazançlar beklemememiz gereken bir bir 2020 bekliyor bizleri. Yazının başında da söylediğim gibi daha limitli ve kontrollü bir sene olacak bir çok konuda.

Bu dönem kendi işinizi kurmak gibi bir niyetiniz varsa, bilin ki gecenizi gündüzünüze katarak, çok çalışarak, çok azim göstererek ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Bu dönem başarıda şans faktörünün oldukça düşük olacağı, gerçekten çok çalışanın kazanacağı bir dönem olacak. Büyüme ve kar elde etmek limitli ve yavaş olacaktır. Dürüstlük de aynı şekilde en önemli sınavlar haline dönecektir. Ne kadar dürüst olursak, o kadar kazanacağız. Ne kadar alengirli, yalanlı dolanlı işler varsa hepsi bir bir dökülmeye başlar. Hele ki bunun ucu, iş hayatına, kariyere ve ekonomiye dokunuyorsa eğer. Somut ve elle tutulur sonuçlara odaklanacağımız bir 2020 senesi bekliyor bizleri, ayaklarımız ister istemez biraz daha yere sağlam basacak. Din, ahlaki davranış, eğitim ve politika konusundaki tutum ve değerlerimiz bu döngüde oldukça muhafazakar ve geleneksel olabilir.

Jüpiter, Oğlak burcundaki seyahatinde yalnız olmayacak, hem Satürn hem de Plüton ile birlikte seyahat edecek sene boyunca. Para, kariyer ve statü elde etme konusunda oldukça zararlı hırslara kapılabiliriz. Bu kısmı eğitmeyi, törpülemeyi öğrenmemiz gerekecek. Zira başarı için her yol mübah gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok ciddi yaralar açabilir. Jüpiter'in büyüteç bir gezegen olduğunu unutmayalım, bu geçiş sırasında Oğlak burcunun temsil ettiği bir çok konu büyüyerek önümüze gelecek demektir. Azim, çalışma, kendi çıkarını düşünme, ciddiyet, hırs, başarı arzusu, aşırı para ve aşırı kariyer isteği. Ama diğer yandan Oğlak burcunun sembolize ettiği rahatsızlıklarda da aşırılıklar görülebilir. Özellikle sene boyunca, diz, diş, eklem, kemikler ve melankoli de büyüyebilir.



Bu bir yıllık süreçte dünya üzerinde neler olabilir bunlara göz atalım;

Jüpiter kanun, yasa gibi konularla temsil edilir. Oğlak burcunda düşüşte olduğu durumda yasaların zarar görmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği gibi Oğlak burcunun temsil ettiği para, ekonomi ve iş hayatına ilişkin yeni belki de hoşumuza gitmeyecek yasa-kanunların da ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz. Bu dönem tarih, arkeoloji ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya ve bir çok yeni bilgi ve zenginlikle de karşılaşabiliriz. Dünya üzerinde ekonomik anlamda rizikoların çok olacağı bir sene diyebiliriz. Dünyanın genelinde ekonomik olarak pek verimli bir 2020 yılı geçiremeyebiliriz. Bazı ülkeler devlet başkanlarını kaybedebilir, bazıları Jüpiter'in Oğlak burcundaki düşüşü gibi bulunduğu mevkiiden düşebilir veya düşürülebilir. Yöneticiler açısından oldukça enterasan 2020 yılı bekliyor bizi. Jüpiter'in Oğlak burcundaki seyahati tek başına değil demiştik. Hem Satürn hem de Plüton ile beraber olacak bu seyahat. Yasalar, hiyerarşiler ve devlet yapıları, hukuk ve iş dünyası, ekonomik konulara ilişkin büyük ve köklü değişimlerin olacağı bir sene olacak 2020 senesi. Büyük ve yeni sistemlerin, partilerin, yeni resmi düzenlerin kurulmasını bekleyebiliriz.

Jüpiter’in temsil ettiği ahlak, hak, etik değerler, inançlar ile ilgili konularda ciddi kirlenmeler gözlemleyebiliriz. Dünya üzerinde hızla yükselen otoriter tavırlar görebiliriz yöneticilerde ve bu konu aşırılıklarla birleşebilir. Ekonomik anlamda büyük güç savaşları, ekonominin ve parasal gücün el değiştirdiği, ekonomik büyük skandalların da ortaya çıkacağı bir zaman dilimine doğru gidiyor olabiliriz. Dünyanın çivisi çıktı artık diyebiliriz adeta. Jüpiter, üniversite ve sonrası eğitim ve akademisyenlerle ilgilidir. Bu geçiş sırasında bu alanlarla da yeni kurallar ve düzenlemeler olması beklenebilir.

Jüpiter Oğlak burcuna girer girmez önce Boğa burcunda yer alan Uranüs ile bir kontağı olacak Aralık ayında. Bu etkileşim ile beraber dijital platformlarda yenilikler, dijital para ile ilgili konularda reformlar olabilir. Ekonomi, iş dünyası, eğitim, akademik konularda yeni ve çarpıcı fikirlerin ortaya atılacağı bir zaman olabilir. Aralık ayında geleneklere karşı çıkan sesler yükselebilir. Yeni heyecan verici buluşlar ve icatlarla 2020’ye girerken ilan edilebilir, özellikle dijital platformlarla ilgili olabilir bunlar.

Şubat ayında ise Jüpiter ile Balık burcundaki Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Buna benzer bir etki yıl boyunca Temmuz ve Ekim aylarında da olacak. Sanatsal konularda güzel gelişmeler olabilir. Gergin ve soğuk rüzgarların biraz da olsa ılımanlaşabileceği bir zaman. Etik ve ahlaki değerlerin güçleneceği, değer kazanacağı, manevi değerlerin yükseleceği bir ay olabilir. Katılığın, soğukluğun az da olsa yumuşamaya başlayabileceği bir zaman. Zira dünyanın buna ihtiyacı olacak. Ekonomi ve iş dünyasına ilişkin skandal durumlar da meydana gelebilir. Nisan, Haziran ve Kasım aylarında ise Jüpiter, Plüton ile birlikte hareket ediyor olacak. Bu birliktelik, siyaset, ekonomi, yöneticiler konusunda entrikalarla dolu aylara işaret etmekte dünya açısından. Küresel alanda güç ve ekonomi savaşları, yöneticilerin değişmesi, yöneticilerin güçten düşmesi, devlet yöneticilerinin aşırı soğuk, acımasız ve yaptırım dolu uygulamalarını görebiliriz. Bir çok büyük köklü kurumsal firmaların el değiştirdiği bir dönem olabilir. Ve yine bu aylarda Güney Ay düğümü ile birlikte olacak olan Jüpiter bu saydığım konularda aşırılıklar söz konusu olabilir.

Jüpiter'in Oğlak burcundaki seyri işte böyle… Jüpiter belli ki bir şeyleri büyütecek ama neyi büyüteceğini bireysel yaşamlarınızda siz karar verebilirsiniz. Hırsı, çıkarları, soğukluğu, acımasızlığı seçmeyin. Bunun yerine disiplinli çalışmayı, özveriyi, düzen kurmayı, başarılı olmayı, yatırım yapmayı, para biriktirmeyi büyütmeyi seçin…

Sevgiler…

Dinçer GÜNER