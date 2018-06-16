Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum haritası

24 Haziran'da Türkiye’nin geleceğini etkileyecek önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Liderler bu dönemde nasıl etkilenecek? 26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum haritasında ne gibi göstergeler mevcut, önümüzdeki süreçte ne gibi etkilerle karşı karşıya gelecek? İşte Dinçer Güner'in kaleminden ayrıntılar...

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için önce Muharrem İnce, Akabinde Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın doğum haritalarını detaylı bir şekilde incelemiş, kazanmak için nelere ihtiyaçları olduğunu, seçim sürecini nasıl yönetmeleri gerektiğini ve şans faktörlerinin ne olduğunu yazmaya çalıştım. Şimdi sıra geldi hali hazırda Cumhurbaşkanı olan ve bu seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum haritasına.

Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde 26 Şubat 1954 yılında İstanbul'da doğduğu yazıyor. Bu bilgiler ışığında haritasını inceleyeceğim, umuyorum ki bilgiler doğrudur. Zira Muharrem İnce'nin doğum günü resmi web sitesinde yazan gibi değilmiş. Annesinin verdiği bir röportajdan doğrusunu hatta saatine kadar bulabildik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum haritasına baktığımızda, burcu Balık Ay burcu ise Yay. İlk dikkat çeken harita da hava elementinin eksik olması. Hava elementinden sadece Jüpiter'i zarar gördüğü yerleşimde olan İkizler burcunda yer almaktadır. Hava elementi eksikiğinin doğum haritasındaki etkisi şu şekildedir; düşünme fonksiyonlarındaki eksiklik, anlamlandırma da problemler, ilişkiler, farklı bakış açılarını kabul edebilmekte zorlanmaya işaret eder. Hava elementi eksik olan kişiler, dengeli sosyal ilişkiler kurma ve objektif olmakta zorlanan kişilerdir. İyi bakış açıları geliştirmeyip, mantıklı çıkarımlarda bulunmaları zordur.

Hava elementi az fakat haritasında ateş elementi oldukça fazla vurgulanmış bu da kişiye oldukça kendine güven zaman zaman agresif çıkışlar, hırslı ve kendi isteklerini öncelikli tutan bir yapı verir. Haritanın batı yakasında daha fazla gezegen bulunmakta, tek başına hareket etmekte zorlanan, dış etkiler hayatına çok müdahale eder, sosyaldir, girişkendir. Fakat tek başına karar almakta zorlanan ve çevresine danışan, etki altında kalmaya açık olabilir. Güneş, doğum haritasında egoyu, kişiliği, kimliği, kendimizi en iyi ifade edebildiğimiz alanı, şovumuzu sergilediğimiz yeri, yönetim özelliklerimizi en rahat ortaya koyduğumuz alanı, kariyeri, baba ile ilişkilerimizi gösterir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneş'i Balık burcunda yer almakta. Balık burcu maneviyatı, inançları, merhameti, kendini adamayı, düşüncelerde değişkenliği, şairane tarafı, bağımlılıklara yatkınlığı, duygusal ikilemler yaşamayı, sözünde durmakta zorlanmaya işaret eder. Mars ile sert etkileşimde, Satürn ile de uyumlu etkileşimde yer almaktadır. Satürn ile olan olumlu kontağı, kitlesel iletişimdeki başarıyı, kalabalık grupları etkilemesindeki gücü, işin içinde Balık burcu olduğundan dolayı bu etkileme gücünün hipnotik bir etki yarattığını ama ne enteresandır ki aynı iletişim gücünün, ifadenin kişiyi yaşamda içinden çıkılmaz zor durumlara da düşeceğine işaret etmektedir. Bu etkileşim kişinin hayalini kurduğu şeyleri realize edebilmesi konusunda destekleyici bir etkidir, konsantre ve disiplin içinde çalışabilmeye işaret etmektedir.

Haritasında hayata geliş amaçları ve kazanmak için nelere ihtiyacı olduğunu baktığımızda ise Kuzey ve Güney Ay Düğümlerine, Oğlak ve Yengeç burçlarında olduğunu görüyoruz. Güney tarafı Yengeç burcunda iken kuzey tarafı ise Oğlak burcunda yer almakta. Güney tarafı aslında bizim doğum itibari ile yeteneklerimiz ve alıştığımız konu ve koşulları gösterirken, Kuzey tarafı ise bizim büyüyeceğimiz, geliştirmemiz gereken ve bize kazanmanın yolunu açan yönü gösterir. Güney Ay Düğümü Yengeç burcunda olduğundan aile içi ilişkilere önemden çıkıp toplumsal konulara, toplumsal sorunlara eğilmek gerektiğin, otorite kurmayı, kendi kırılganlıklarının farkına varıp kendine merhamet etmeyi, kendine bağımlı insanlar yaratmaktan kaçınmalı, geçmişe, köklere aşırı bağlı olmayı bir kenara bırakmalı, sağlıklı seçimler yapabileceği konusunda kendisine güvenmeli. Kuzey Ay Düğümü Oğlak burcunda olduğundan seçim sürecinde ona katkı sağlayacak en önemli unsur; ekonomik koşullar. Seçim kampanyasını ekonomik vaatler üzerine kurgulamasında fayda var. Reel sektöre dair neler yapacağı, çalışanlar için neler vaat edeceği, ekonomik olarak nasıl bir yol izleyeceği veya izlemeyeceği, para politikasının nasıl olacağı, ülke ekonomisiyle ilgili hedeflerinin ne olacağı seçimi kazanmasına veya kaybetmesine neden olacak önemli detaylar olacaktır.

Zira Yengeç tarafı kayıplara işaret eden taraf, eskiler, kökler, köklere dönüş, duygusal bağlar kurmaya çalışmak, geçmişi sürekli didiklemek bunlarda seçmenlerin gözünde artı puan yaratmayabilir. Şimdi asıl sınav 2017 senesi Kasım itibari ile başladı aslında. Zira karmanın lordu olan Satürn Oğlak burcuna geçiş yaptı ve onun Kuzey Ay Düğümü tarafında seyahat etmekte. En büyük sınavı ekonomi, istikrar, disiplin. Bu süreçte yapacağı seçimler önem kazanmakta. Ekonomik olarak en küçük bir hata, yanlış karar veya Güney Yengeç'in temsil ettiği konulara çekilme, zararlara yol açabilir. Haritasında, kitleleri kendine bağımlı hale getirmeye işaret eden göstergeleri ve sabit yıldızlardan yenilmez Aslan Yıldızı var. Genel hatları ile haritası gerçekten çok güçlü fakat Ekim’den bu yana da karmik bir sınavdan geçmekte. Ki bu sene de tutulmalar Yengeç ve Oğlak burçlarında olacağından dolayı, hayat onun için büyük değişimlere gebe.

Şimdi kendisine en yakın aday Muharrem İnce. İkisi arasında bir kıyaslama yaparsak eğer sonuç olarak. Çünkü genelde okurların beklentisi; kimin kazanacağına dair net bir şey duymak haklı olarak. Ben maksimum objektif bir şekilde analizimi yapıyorum ve sonucu hakkında yorumu size bırakıyorum.

* Muharrem İnce'nin doğum haritasında Kuzey Ay Düğümü Yengeç, Güney Ay Düğümü Oğlak.

* Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasında ise Kuzey Ay Düğümü Oğlak, Güney Ay Düğümü Yengeç.

* Muharrem İnce'nin seçimi kazanabilmek için, seçmenleri ile duygusal bağlar kurmalı, vatan-millet duygularını güçlendirecek söylemlerde bulunmalı, aile olmanın, bir olmanın, birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmalı ve ülkenin kendi iç zenginlikleri ile neler yapabileceğinden bahsetmeli, çıkarcı görünmemeli, gençlerle yapacağı projelerden bahsetmeli bol bol.

* Recep Tayyip Erdoğan ise ekonomik olarak seçim gününe kadar finansal olarak herhangi bir fire vermemeli, seçim gününe kadar ekonomik olarak planlarından bahsetmeli ve TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine engel olmalı, ismi ekonomik herhangi bir skandala karışmamalı.

* Her ikisinin bu seçim sürecinde sınavı bunlar olacak ve bundan pek hoşlanmayacaksınız ama her ikisinin de göstergelerine baktığımda, ikisinin de şansı adeta kafa kafaya. Aralarında %1-2 gibi küçük bir fark olabilir. Kimse ezici güce sahip değil göstergelere bakıldığında.

* Bu yüzden de 1 oyun bile ne kadar değerli olduğunu lütfen bu sefer iliklerinize kadar hissedin. Oyunuza sahip çıkın ve vatandaşlık hakkınız olan o çok değerli 1 oyununu lütfen gidin kullanın! Kısacası senin bir oyun, bu seçimin kaderini belirleyecek! Top sende, kimin tarafından ne şekilde yönetilmek istediğine karar ver ve oyunu kullan!

Dinçer GÜNER



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