Reformans odaklı bir dönem

Mars 2 Temmuz itibari ile 18 Ağustos'a kadar Aslan burcunda seyahat etmeye başlayacak. Parlamak, göze girmek, spot ışıklarını üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken dikkat edilmesi gerekmektedir. Başarılı olma arzunuzu biraz fazla abartabilirsiniz. Dikkat!

Mars 2 Temmuz itibari ile Yengeç burcundan çıkıp 18 Ağustos’a kadar Aslan burcunda seyahat etmeye başlayacak. Tabii MARS'ın Aslan burcundaki etkisini algılayabilmek için öncelikle MARS'ı ve sembolize ettiği konular hakkında fikir sahibi olmamız gereklidir. Mars; savaşarak elde etme, mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, fiziksel enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz, küfür, hakaret, kan, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, risk alma, inisiyatif kullanma, rekabet, cinsellik, eril enerjiler, öfke, hırsızlık ile sembolize edilir.

Aslan burcu ise merkezde olmak, yönetmek, idare etmek, komuta etmek, eğlenceli her türlü aktivite, eğlence yerleri, ego, kibir, gurur, her türlü sahne işleri, tiyatro, saraylar, organizasyonlar, kimlik, liderlik, önemli olma ihtiyacı, bir şeyi parlatmak, vitrine çıkarmak, gösteriye sunmak, kalp, sırt, saçlar, parlamak, dikkat çekmek, lüks ve gösterişli olan her şey, gösteriş budalası, aşırı hırs, buyurganlık, diktatör gibi sembolikleri bulunmaktadır. Bu dönem öncelikle ego, kibir ve küstahça davranışlar ikili ilişkilere çok zarar vereceğine işaret etmektedir. İrademizin güçlü olacağı, oldukça hareketli, enerjik ve yaratıcı bir süreç olacak hepimiz için. Kendimizi cömertçe ortaya koyabilecek, etrafımızdaki insanlarda hayranlık uyandırmak isteyecek ve güçlü yanlarımızı daha baskın bir şekilde ortaya koyacağız. Bu dönem performans önemli olacaktır, hayatımızın her alanında (iş, yatak, para, sosyal) performans göstermeye çalışacağız.

Başladığımız her işi maksimum düzeyde sonuna kadar gidebileceğiz. Eğlenmek, oyunlar oynamak, hayatın eğlenceli noktalarına odaklanmak çok daha kolay olacaktır. Parlamak, göze girmek, spot ışıklarını üzerimize çekmek isteyebiliriz ama bunu yaparken gösteriş budalalığı ile değil, eli yüzü düzgün işlerimizle yapmamız gerek. Başarılı olma arzumuzu biraz fazladan abartabiliriz. Gururumuz incindiği anda ise hemen savaşmaya hazır olacağız. Merkezde olan yerler, başkent olan yerlerle ilgili problemler meydana gelebilir. Terör saldırıları, patlamalar, silahlı saldırı veya çatışmalar. Ya da gösteri yapılan yerlere olabilir böyle ataklar. Bu süreçte yönetici özelliklerimizi ortaya koyarken saldırgan, öfkeli, aşırı buyurgan değil daha yapıcı, birleştirici bir şekilde yapmamız gerek. Kendimize güvenen, yönetken özelliklerimizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Cesaret ve inisiyatif alma arzusu daha ön planda olacaktır. Uğraştığımız her türlü işte tek söz sahibi olmak isteyecek, kararlarımızda oldukça sabit ve dışarıdan gelebilecek tüm eleştirilere oldukça kapalı olacağız. İşlerimizi başkaları üzerine güçlü ve katı hakimiyetler kurmadan halletmemiz doğru olacaktır. Zaferler peşinde koşan küçük çocuklar gibi davranabiliriz. Yalnız çevremizdeki insanlara ne kadar kibirli ve küstah davranırsak o kadar yalnız kalırız, dikkat etmemiz gereklidir.

Gösteri dünyası, tiyatrocuların sağlıkları ile ilgili üzücü haberler alabiliriz. Özellikle kalp sorunları olanların daha dikkatli olması gereken bir dönem. Ya da gösteri dünyasında bol bol kavga dövüş haberlerine rastlayabiliriz. Sarayda bu dönem sıcak gelişmeler söz konusu. Saray içinde fikir ayrılıklarından doğan gerginlikler söz konusu. Yine küçük çocuklarla ilişkili halkı sinirlendirecek, tepkilerin artmasına neden olacak durumlar söz konusu olabilir. Özellikle küçük çocukların çalıştırılması, küçük çocuklara taciz, tecavüz..vs ile ilgili olabilir bu konular.

TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

Mars, Türkiye'nin para ile ilgilendirilen alanına giriş yapıyor. Ülkenin gelir kaynaklarının zarar göreceğini, bankalar, finansal kurumlar, para piyasaları, hisse senetlerinin bu geçişten olumsuz etkileneceğini göstermektedir. Ya da ülkenin lüks tüketiminin artabileceğini, harcamalar konusunda dikkati olunması gereken bir dönem olacağına işaret etmekte.

Sevgiler…

Dinçer Güner