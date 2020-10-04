Sakin kalın, gülün geçin

Gergin bir haftaya giriş yapıyoruz. İki savaşçıl gezegen Mars ve Plüton'un ezeli tartışması gökyüzüne damgasını vuracak. Mars ve Plüton'un bu kavgası burçları nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı.

Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir.

Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Stresli ve gergin durumlarda sakin kalın, gülün ve geçin…

KOÇ: Sadece ilişki / ortaklık alanı değil iş ve kariyer konuları da kırmızı hat üzerinde olacak. Eğer ki iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ile bunu yapabilirsiniz, yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz. Ya da bir süredir iş arayışınız var ise tamda bu hafta teklifini alabilirsiniz. Devamı…

BOĞA: Hukuksal konular, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili konularda sabrınız epey test edilebilir, bu konularda majör bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Keza sağlığınızda pek iyi gözükmüyor, bu dönem çok çabuk hastalanabilir, vücut direnciniz düşük olabilir, ateşli hastalıklar, kan / kan değerleri ile ilgili konularda problemler ortaya çıkabilir. Devamı…

İKİZLER: Hem aşk hem para hem de sosyal hayat gergin hat üzerinde, bu 3 alanda ani öfke patlamaları yüzünden sıkıntılar ortaya çıkabilir, olaylar gereğinden fazla büyüyebilir. Risk almak, borsada büyük paralarla girişimde bulunmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Devamı…



YENGEÇ: Kariyeriniz konusunda gereğinden fazla hırs ve baskıcı tutum zarar görmenize yol açabilir. Bu hafta eşinizi veya ortağınızı veya veya partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Kariyerinizde üstlerinizle çatışmamaya, zoraki bir şekilde hak iddia etmemeye özen gösterin. Ve bu hafta lütfen baskıcı, fazla dominant olmamaya özen gösterin. Devamı…

ASLAN: Eğer ki öğrenci iseniz, lütfen gireceğiniz sınavlarda extra dikkat edin, sınav kağıdınızda kaydırmalar yapmayın, eğitmen-öğretmenlerle gereksiz münakaşalara girmeyin. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. Devamı…

BAŞAK: Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz. Hesapta olmayan çok ani bir ödeme ile finans dengeniz bozulabilir de ya da para kaynaklarınızın biri sekteye uğrayabilir. Devamı…



TERAZİ: Eşiniz / partnerinizin iş durumu kırmızı alarm verebilir, onun işleri çok iyi gitmeyebilir ve bu yüzden ihale size kalabilir, partnerinizle aranızda problemler oluşabilir. Eğer varsa aklınızda, estetik operasyon yaptırmak için pekte uygun bir zaman dilimi değil. Keza ortaklık kurmak, sözleşme imzalamak içinde. Devamı…

AKREP: Özellikle sağlığınızı ilgilendiren konularda extra dikkatli olmanızda yarar var, kan ile ilgili sorunlar, tansiyonla ilgili problemlerde oluşabilir. İlişkiler arenası ekstra tehlikeli bir süreçte, eğer bir partneriniz var ise aldanma/aldatma/ ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın. Devamı…

YAY: Fakat merak etmeyin çözümde beraberinde gelecektir. Önemli olan sizin değişime açık olmanızdır. Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Mars haritanızın 5. Evinde seyahat edecek bu açıyla beraber. Özel hayat ve varsa çocuklarla ilgili konularda sizi biraz strese sokacak masraflar çıkabilir. Devamı…



OĞLAK: Eğer daha iyi bir iş teklifi alırsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ev, yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, tapu, arsa, toprak, gayrimenkulle ilgili işlerde beklenmedik ani sürpriz gelişen olaylar söz konusu olabilir. Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. Devamı…

KOVA: Bilmediğiniz, farkında olmadığınız gizli dedikodular, konuşmalar, bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizin sinirlerinizi oldukça bozabilir. Bu hafta evrak kayıpları, belgeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntılarda söz konusu olabilir. Özellikle trafikte daha dikkatli olmanızı, kimseyle tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Devamı…

BALIK: Yaşamınızda düzeninizi, huzurunuzu bozan birileri varsa bunları temizlemek için en güzel zaman ama bunu yaparken köprüleri yıkarak veya kendinizi de yoracak şekilde değil, daha diplomatik bir şekilde halledebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamınızda finansla ilgili bir kriz, problem söz konusu ise de bunun için bir dostunuzdan da destek alarak çözebilirsiniz. Devamı…