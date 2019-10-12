Sakinleşme ve yavaşlama zamanı!

Dolunay'ın etkileri devam ederken, Güneş ve Plüton'un etkileşimi bizleri farklı konulara yönlendirecek. Özellikle para-pul meseleleri bu hafta riskli konular arasında. Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi konulara daha dikkatli yaklaşmalı, hangilerinden uzak durmalıyız? İşte yanıtı...

Hafta boyunca bir yandan Dolunay’ın etkileri devam ederken, yarım kalan işlerinizi büyük bir hızlılık ve acelecilikle halledebilir diğer yandan da Güneş ve Plüton etkileşimi ile özellikle iş, kariyer, bütçe ile ilgili konularda yöntem ve tarz değiştirebilirsiniz. Fakat baba, patron gibi otorite kimselerle hafta boyunca çatışmamakta fayda var.

Yine Merkür ile Neptün arasındaki uyumlu etkileşim var. Bununla birlikte iletişim dilimiz oldukça yumuşuyor, kelimeleri daha ustalıkla kullanabilir, yaratıcı bir şeyler çıkabilir. Hafta boyunca terapiye gitmek, ruhsal anlamda destek almak için harika olacaktır.



Koç: Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz. Bu hafta aslında dinlenme, içe dönme, kendinizi dinleme, isteklerinizi keşfetme zamanıdır. Her kulağınıza gelene hemen inanmayın, ölçüp tartın öncelikle ve kariyerinizle ilgili konularda alelacele kararlar vermemeye özen gösterin. Devamı…

Boğa: Bu hafta özellikle finansal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Krediniz onaylanabilir, kaynak veya borç arıyorsanız bulabilir, ortaklaşa işlerden elde edilen gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Devamı…

İkizler: Bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Özel hayatınızda ki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz. Devamı…

Yengeç: Bu hafta çıkacağınız olası seyahatlerde değerli eşyalarınıza mukayyet olun. Partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir. Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Devamı…

Aslan: Aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz. Parasal meselelerde kendinizi aptal yerine koydurmayın, doğru kararlar verin. Cebinizde, banko sandığınız bir iş son anda direkten dönebilir ve bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. İlişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda yanılgılar, hayal kırıklığı gibi durumlarda söz konusu olabilir. Önemli konularda kesin hükümler vermeden önce, dostlarınızın görüşüne ve fikrine de önem verin. Devamı…

Terazi: Hafta boyunca kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, işin içinde renkler, sanat, dans, müzik gibi konuların olduğu işlere çekilebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu hafta sağlığınız bir parça hassas olabilir. Sağlıkla ilgili konularda bu dönem kendinize çeki düzen vermeniz, özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Devamı…

Akrep: Yine gereksiz lüks harcamalardan da kaçınmanızda yarar var bu hafta. Özel hayatınızla ilgili hayal kırıklığı, yanlış ifadeler, yanlış anlamalara karşı da dikkatli olunmasında yarar var. Olmayacak insanlara olmayacak değerler verebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Devamı…

Yay: Bir dostunuzla aranızda borç, alacak-verecek gibi para ile ilgili bir mevzu oluşabilir. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir. Evinizde ise tadilat işlerine biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Devamı…

Oğlak: Kardeş veya komşularınızla yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Bu hafta iş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir hafta sizi bekliyor olacak. Reklam, tanıtım, organizasyon, kitap yazma, kitap evleri ile görüşme için oldukça uygun bir hafta. Devamı…

Kova: Para konularında, hesaplarında hatalar, para ile ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Bu hafta dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta bağımlı olduğunuz konularla uğraşmanız gerekebilir. Birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Yaratıcı tarafınızı çok daha güçlendirecektir. İlham melekleri yanınızdan pek ayrılmayacak bu hafta. Sezgileriniz ise rahatsız edici derecede güçlenebilir. Devamı…