Şansınıza fazla güvenmeyin!

Bu hafta İkizler burcunda Jüpiter etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da Jüpiter etkili olacağından dolayı şansınıza çokça güveneceğiniz, ama elinize geçen fırsatları da bu şansınıza aşırı güvenmekten dolayı kaybedeceğiniz anlamına gelmektedir Dikkatli olmanız gereken bir hafta!

Bu hafta İkizler burcunda Jüpiter etkili bir Dolunay meydana gelecek. İşin içinde İkizler olacağından dolayı, bol bol okuyup, öğrenip, kendimizi geliştirip, bilgiyi başka insanlarla paylaşacağımız bir hafta bekliyor bizleri.

Fakat bu Dolunay’da Jüpiter etkili olacağından dolayı şansımıza çokça güveneceğimizi ama elimize geçen fırsatları da bu şansınıza aşırı güvenmekten dolayı çarçur edeceğimize işaret etmektedir. Dikkatli olmakta fayda var!

Koç: Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek alelacele kararlar almamaya özen gösterin. Devamı…

Boğa: harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Bu hafta iş yükünüz artabilir, az zamanda çok fazla işi yetiştirmeniz gerekebilir. Devamı…

Yengeç: İş konularında kendinizi adeta bir köle gibi hissedebilirsiniz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmanız, mesai harcamanız gerekebilir ve daha çok yorulabilirsiniz. Stresli bir iş süreci sizleri bekliyor. Yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Yaşamdan çok daha fazla keyif alabilecek, aşktan yana da şanslı olabileceksiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Devamı…

Başak: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Özel hayatınızda özgürlük konularını çok da fazla abartmamaya özen gösterin. Devamı…

Terazi: Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş ortamınızda meydana gelebilecek olası sorunları daha da alevlendirecek davranışlardan kaçınmanız yerinde olacaktır. İş yerinde bu hafta kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Devamı…

Akrep: Maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmasında fayda var. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Devamı…

Yay: Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Özellikle ailenizle ilişkilerde sert, kavgacı bir tutum sergilememeye özen gösterin, sakinliğinizi koruyun. Devamı…

Oğlak: Biraz daha kendinize dönecek, yalnızlık ihtiyacınız artacak, hayatta biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat! Devamı…

Kova: Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetleri, açılışlar, düğünlerin baş misafiri olacaksınız. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda olacak. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda! Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Devamı…

Balık: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak. Sabırsız ve insanları tepkilerinizle kışkırtmamaya özen gösterin. İş kazalarına karşı da dikkatli olun. Devamı…

