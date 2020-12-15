Satürn Kova Burcunda: Ne oldum değil ne olacağım…

17 Aralık 2020 itibariyle artık yepyeni bir hayat düzenine geçiş yapacağız. “Nasıl yani, ne demek bu?” derseniz, Satürn 17 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 7 Mart 2023’e kadar 2,5 yıl Kova burcu seyahat edecek. Astrolog Seyran Ataklı, Satürn'ün Kova burcundaki seyahatini inceledi.

2018 yılında Satürn'ün Oğlak burcuna geçişi, 2020 yılında da Jüpiter ve Plüton'la kavuşarak dünyayı deyim yerindeyse dört bir yana sallayan bu karmanın öğretmeni, artık insanlığa bambaşka deneyimler kazandırmak üzere Kova yolculuğunu başlatıyor. Satürn, Oğlak ve Kova burçlarının yönetici gezegeni olduğundan aynı ihtişamlı turunu Kova yolculuğunda da gerçekleştirecek ancak farklı konularla ortaya çıkartacaktır. Artık Oğlak burcundaki sınavları vermiş olmalıyız ki, Kova burcunda yeni düzenler oluşmaya başlasın.

Satürn gökyüzünün karma gezegenidir. Hayatımızdaki dersleri, öyle hafiften değil en ağırından alacağımız dersleri, ödevlerimizi, yapmamız gerekenleri, sorumluluklarımızı bizlere gösterir. Sınırları çok belirgin çizer. Sıkar, kısıtlar, engeller. İmtihanları ağırdır, ama vazifesini yerine getirenlere güzel ve kalıcı armağanlar verir. 28.5, 29 yıllık döngüleri vardır.

1962- 1964, 1991- 1994 arasında Satürn Kova burcu transiti yaşandığından bu yıllarda doğanlar için (Satürn kavuşumu yaşayacaklar) hayatlarında değişim ve zorluklarla karşılaşabilecekleri bir dönem olacağını söyleyebiliriz. “Eyvah eyvah” demeyin! bu illa ki korkutucu değildir. Gelişim imkanları, yenilikleri, değişimleri ortaya çıkartarak bir anlamda büyümeyi ve gelişmeyi anlatacaktır.

Kova burcu devrim yapmak derken, ‘Devrim' eskiyi ortadan kaldırıp yerine işe yarar olanı getirmek değil midir? Özgürlüğe doğru gidiş ve fark ediş… O fark ediş bırakamadığın prangalarından sıyrılmaya itecektir. En basiti alışkanlıkları değiştirecektir. Önce yüzleşeceğiz sonra sorgulayacağız. İçten içe kişi ve olayların ne kadar değişmesi gerektiğini bilsek de değişime ayak uyduramıyor, bırakamıyoruz. Satürn Kova transiti direnç gösterdiğin her konu hakkında büyük zorlayıcı etkiler ortaya çıkartacağından zaman kendi yolunu bulma zamanı olacaktır.

Kova çağı bizden farklı olmamızı bekliyor. Artık kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemeyecek. Bilgi, entelektüel zekâ, araştırma, okuma, yazma, gerçek bilgi öyle kıymetli olacak ki az değil 20 yıllık bir dönemden bahsediyoruz.

Kova burcu gelecektir. Hedeflerdir. Gelecekteki vizyonumuzdur. Kalıpları kırar ve isyan barındırdığı için kurulu tüm düzenleri yıkar. Bu siyasi bir değişimin ayak sesleri olarak ortaya çıkarken, kişisel hayatta düzen içerisinde giden bir evliliğin bitişiyle de gündeme gelebilir. Buluşlar, icatlar, ulaşım konuları, tıptaki gelişmeler, toplumları, büyük kitleleri etkileyecek olaylar yaşanacaktır. Bazı devletlerin yıkılması, yerine yenilerinin kurulması, bağımsızlık mücadelesi için savaşanların devri olarak karşımıza çıkacaktır. Aklınıza gelebilecek her alanda özgürlük savaşı diyebiliriz.

Yaratıcı konular, marjinal artistik yetenekler, elektronik gelişmeler, internet, sosyal medya konularında değişimle birlikte teknolojide ilerlemeler meydana gelecektir. İnternette değişim derken (Twitter, youtube, instagram gibi) erişimlerin sınırlaması meydana gelebilir. Kova burcu neyi temsil ediyorsa Satürn bu konularda yeniden yapılanma getirecektir. Gruplar, kalabalıklar, toplumsal organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, politik oluşumlar yenilenecektir. Özellikle 21 Aralık'taki Satürn-Jüpiter kavuşumu dünyada 20 yıla damga vuracak yeni bir düzen değişimi için düğmeye basmaya hazır.

(Jüpiter- Satürn “Sahipkıran” dediğimiz kavuşumu önümüzdeki hafta ayrıntılarıyla sizlere anlatacağım.)

Değişime adapte olabilmek burada altı çizilmesi gereken konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Kova burcu sabit burçtur. Ne kadar marjinal olsa da elindekileri değiştirmek istemeyebilir. Sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlı kalmakta isteyen Kova, Aslan, Boğa, Akrep burçlarında Güneş, Yükselen, Ay ve kişisel gezegenleri olanlar daha fazla etki alacaklardır bu kesin. Geçtiğimiz 2,5 yıl Oğlak burcunun toplum baskısı, ebeveyn baskısı artık rafa kalkarak daha modern ve kabuklarını kıran bir şekilde ortaya çıkıyor. Bireysel hayatta ikili ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar, çevremiz, sosyal hayatımızı çok sorgulayacağız ve unu eler gibi eleyeceğiz. “Hedeflerimizi gerçekleştirebiliyor muyuz?” bunu irdeleyeceğiz. Toplumların hak hukuk arayışları, ekonomik sistemin değişimi, kısıtlamalar, bizlere kaynaklarını iyi kullan diyecek.

Uzay, yeni gezegende yaşam, kripto paralar, Kova burcuyla temsil edilen Astroloji altın çağına başlayacaktır. Ve pek tabii ki mavi gezegenimiz Dünya da kendini dönüştürürken etkili doğa olayları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.

1962- 1964, 1991-1994 yıllarında dünyada ve ülkemizde yaşanan olayları kısaca sizlere hatırlatmak istedim. Geçmiş geleceğin bir açıdan da olsa aynasıdır ve benzer olayları ortaya çıkartabilir.