Satürn ve Plüton döngüleri: Dünya gündeminin 1 senelik analizi

Astrolojik olarak en önemli döngülerden birine tanıklık etmek üzereyiz. Satürn ve Plüton arasında başlayacak olan bu sürecin etkisi bir yıl boyunca kendini hissettirecek. Tarihte geçen birçok önemli olayın olduğu günler de bu döngülerin olduğu zamanlarda olmuştur. Gökyüzündeki bu döngü, yeryüzünü nasıl etkileyecek? İşte yanıtı....

Merhaba Arkadaşlar;

Önemli ve kritik zamanlardan geçiyoruz, astrolojik olarak en önemli döngülerin birine tanıklık etmek üzereyiz. Satürn ve Plüton arasında başlayacak olan bir süreç-döngüdür bu. Astroloji bu döngülerin yeryüzünde nasıl motifler ortaya çıkardığını inceler. Astrolog olmanın belki de en heyecan verici kısmı bu olsa gerek. Kısa ve uzun vadeli döngüler arası bağlantılar ve bu bağlantıların yer yüzündeki etkilerinin ne olduğunu adeta bulmaca çözer gibi çözmek aslında.

Bizim en aşina olduğumuz döngü Güneş ve Ay arasında meydana gelen Yeni Ay ve Dolunay döngüleri. Her ay bir defa Yeni Ay, bir Defa dolunay meydana gelir ve bu o ayın kalitesinin nasıl geçeceği hakkında bilgi verir. Tabii arada ilk dördün, son dördün, balsamik gibi ara döngüler de mevcut. Ama kulağıma en aşina olanlar Yeni Ay ve Dolunay. Tıpkı Güneş ve Ay arasında ki bu döngüsel hareket gökyüzünde ki tüm gezegenler arasında var. Mesela Mars ve Jüpiter ya da Satürn ve Mars gibi. Bu döngülerin bazıları gezegenlerin hızlarından dolayı daha büyük ve uzun periyotlarla açıklanırken bazıları ise Ay ve Güneş ikilisi gibi daha kısa zamanda gözlemlenebiliyor. Bugün size anlatmak istediğim ikili Satürn ve Plüton döngüsü-ilişkisi. Tabii bu döngüleri açıklamadan önce Satürn ve Plütonun astroloji sembolizminde neleri ifade ettiklerinden bahsetmem gerek.

En basit hali ile Satürn; yapılanma, kısıtlama, zorluk, disipline etmek, test etmek, karma, problemler, bela işler, zaman, yaşlılık, yıllar, ölüm ile ifade edilir. En basit hali Plüton ise; değişim, dönüşüm, yıkım, güçlenme, mutasyon, toplu ölümler, yer altı, depremler, kan, savaş gibi konularla ifade edilir. Tabii ki bu iki gezegen için cilt cilt kitaplar yazılır ve yazılmıştır da ama anlatacağım konuyu kafanızda canlandırmanız için bu anahtar kelimeler yeterli.

Şimdi gelelim ikinci önemli konuya; Yeni Ay ve Dolunay meselesine. Normalde Yeni Ay ve Dolunay dediğimiz mesele Güneş ve Ay arasında olur. Güneş ve Ay yan yana gelir ve Yeni Ay olur. Hızlı hareket eden Ay, Güneş'in karşısına geçer ve Dolunay meydana gelir. Yeni Ay bir dönemin, bir konunun başlangıcı, yeni sayfa, yeni gelişmeler iken Dolunay ise bitirme, noktalama, sonlanma ile ilişkilidir. Bu bazen bir hastalığın başlangıcı bitişi, bazen bir iş ve projenin, bazen bir problemin bazen ise bir ilişkinin. Anlamamız gereken bu başlangıçlar ve bitişler döngüsü. Bu ikilinin dansını şimdi Satürn ve Plüton'a yansıtacağız. Yan yana geldiklerinde kendi sembolize ettikleri tabiata uygun başlangıçlar ve bitişler gibi düşünebilirsiniz. Yan yana geldiklerinde yeni bir döngü karşı karşıya geldiklerinde ise bu başlayan döngünün sona ermesi gibi düşünebilirsiniz. Satürn'ü saatin kolları gibi düşünürsek toplamda 29,5 yılda döngüsünü tamamlar. Plüton'un ise Güneş çevresindeki dönüşünü yaklaşık 250 yılını alır. Bu da yaklaşık Satürn'ün 9 turu demektir. Bunun anlamı ise şudur, Plüton Güneş çevresindeki dönüşünü tamamlarken ortalama olarak 33 yılda bir Satürn ile aynı hizaya gelecektir. Bu ikilinin (Plüton/Satürn) döngülerinde uygarlıklar boyu süren çatışmaları gözlemleriz. Bu ritmin incelenmesi çok derin bir konu.

Bu noktada Roma ile başlayalım. Roma İmparatorluğu 11 Y.Y. boyunca işgalci kuvvetlerin saldırısına uğramadı. MS. 410 yılında Vizigotlar, bir haftalık süre içinde Roma'yı ele geçirip yerle bir ettiler. Binlerce kişiyi öldürdüler. Bu da Satürn ile Plüton'un aynı hizaya geldiği (Yeni Ay) zamana denk düşmektedir. Boğa burcunda (Toprak), bunun öncesinde ki hizalanmaya baktığımızda (33 yıl geri gittiğimizde) M.S. 379 yılına, Vizigotlar'ın ilk tarih sahnesine çıkışlarını görürüz Koç burcunda (Savaş). Bir sonraki Plüton ve Satürn döngüsünde ise Roma'yı ele geçirdiklerini görüyoruz. Bu ikilinin döngülerinde böyle motifleri sürekli görürüz.

– 532 yılında ise Satürn, Plüton'un karşısında idi (Dolunay etkisi) İkizler ve Yay burcu aksında. Vizigotların parçaladığı Roma'yı kurtarmak için Jüstinyen bir vergi devrimi uyguladı ve imparatorluk orduları bir akşam üstü İstanbul'da arenaya girerek 30.000 kişiyi kılıçtan geçirdi.

– 629 yılına baktığımızda Satürn ile Plüton, Boğa ve Akrep burcu aksında gökyüzünde karşı karşıya (Dolunay etkisi) geldi. Hz. Muhammed Mekke'ye sefere çıktı ve şehri savaşmadan ele geçirdi ve İslam Devleti’ni kurdu.

– 711 Yılında Satürn ile Plüton yan yana geldiğinde (Yeni Ay etkisi) İslam Avrupa’ya yayılmaya başladı. Tarık Bin Ziyad, İberya yarım adasına geldi ve İspanya'yı feth etti. Bu tarihsel açıdan büyük bir olaydı ve İslamiyet İspanya'da 500 yıl hüküm sürdü.

– 800 Yılında Satürn ile Plüton, Kova ve Aslan burcu aksında karşı karşıya geldi (Dolunay etkisi), Papa; Şarlman'ı İmparator ilan etti. Agustin saksonları Hristiyanlaştırmak için İngiltereye gelmişti. Aynı dönem Şarlman, Saksonları yenilgiye uğratmıştı.

– 1066 Yılında Satürn ile Plüton Balık ve Başak burcu aksında karşı karşıya geldi. (Dolunay etkisi) İngiltere'nin Normandiyalılar tarafından istila edilmesidir. Bu olay İngiltere'yi İskandinavya'dan koparıp Avrupa'nın bir parçası haline getirmişti. Bu dünya tarihi açısından çok önemli bir olaydı.

– 1099 yılında ise Satürn ve Plüton Koç ve Terazi burcu aksında yine karşı karşıya geldiğinde, (Dolunay etkisi) Kudüs, Hristiyanlar tarafından Araplardan alınmıştı. Bu da tarihsel açıdan değerlendirildiğinde çok önemli bir olaydır. Dinler arası çatışmaların öncülerinden biridir bu olay.

– 1212 yılında ise Plüton ile Satürn Aslan burcunda yan yana gelerek (Yeni Ay etkisi) 1 yıllık süre içinde İspanya, Arapları İspanya'dan çıkarak Arap yarım adasına geri gittiler. Haçlı seferleri başladı. Haçlı seferlerinde ortalama 50.000 kişi ölmüştü.

– 1518 yılında Satürn ve Plüton Oğlak burcunda yan yana geldi (Yeni Ay etkisi) Martin Luther, Protestan reformları başlatan 95 tezini duyurmuştu.

– 1534 yılında Satürn ile Plüton karşı karşıya geldiğinde (Dolunay Etkisi) İngiltere Katolik kiliseden ayrıldı.

– 1617'de Satürn ile Plüton, Boğa burcunda yan yana geldiğinde (Yeni Ay etkisi), 30 Yıl savaşları başladı.

– 1648 yılında Satürn ile Plüton, İkizler burcunda yan yana geldiğinde, 30 yıl savaşları sona erdi. 30 yıl savaşları Protestanlar ile Katolikler arasında olmuştur.

– 1787 yılında Satürn ile Plüton, Kova burcunda yan yana geldiğinde, Amerika'da anayasa ilan edildi.

– 1834 yılında Satürn ile Plüton, Koç ve Terazi burcu aksında karşı karşıya geldiğinde (Dolunay etkisi), İngiltere köleliği yasakladı. Bu yıl İspanya için de önemli bir yıldı, İspanya ile sömürgüleri arasında bağımsızlık mücadelesi vardı. Bu yıl Simon Bolivar İspanya'yı yendi ve Kolombiya, Guatamala, Ekvator gibi ülkelerin öncüsü olan Yeni Granata'yı kurdu. İspanya, Güney Amerika'daki hakimiyetini kaybetti.

– 1850 yılında ise Satürn ile Plüton, Boğa burcunda yan yana geldiğinde, Birleşik Devlet’te kölelik konusu tartışılmaya başlandı ve bu tartışma bir sonra ki Satürn ile Plüton karşıtlığında, yani 1866 yılında Amerika'yı ikiye böldü. Anayasada köleliği yasaklayan 13. madde 1866'da kabul edilmişti.

-1883 yılında ise Satürn ile Plüton, İkizler burcunda yan yana geldiğinde, İngiltere Süveyş kanalını ele geçirmek için askeri harekat başlattı. Bu sayede Batı da Ortadoğu’ya askeri bir güç gönderdi.

– 1898 yılında ise Satürn ile Plüton karşı karşıya geldiğinde, İspanya için kötü bir yıl olmuştu. Amerika ile İspanya arasında savaş patlak verdi. Ayrıca dünya Siyonist örgütü kuruldu.

– 1914 yılında ise Satürn ile Plüton Yengeç burcunda yan yana geldiğinde, 1. Dünya Savaşı’nın başladı. 100 binlerce insan savaşmıştı. Savaştan sona Irak, Lübnan, Suriye gibi ülkeler kuruldu.

– 1931 yılında ise Satürn ile Plüton, Oğlak ve Yengeç burcu aksında karşı karşıya geldiğinde, Siyonistler İngiltere ile karşı karşıya gelmişti. İngiltere'nin Filistin'e savaş ilan etmesi için mali baskı kuruyordu. 1931 yılında Hitler ve Mussolini iktidara geldi. Çin, Japonlar tarafından istila ediliyordu. Hindistan da İngiltere'ye baş kaldırdı. Ghandi'nin ünlü tuz yürüyüşünü başlattığı yıldı bu.

– 1947 yılında Satürn ve Plüton Aslan burcunda yan yana geldiğinde, İngiltere'nin Hindistan ve Pakistan'nın bağımsızlığını kabul ettiğini görüyoruz. Ve 1 sene öncesinde Birleşmiş Milletler kuruluyor.

– 1965 yılında Satürn ile Plüton, Başak ve Balık burcu aksında karşı karşıya geldiğinde, Ortadoğu ısınmaya başlıyor, Kıbrıs’ta ayaklanmalar çıkıyor, İsrail ve Arap çatışmaları doruğa çıkıyordu. 1967 yılındaki 7 gün savaşlarının yolunu açıyordu. Yine Vietnam'da bu yıl savaş başladı, 1973'te son buldu.

– 1982 yılında Satürn ile Plüton yan yana geldiğinde, Ortadoğu bir kez daha karışmaya başladı. İsrail, Lübnan'ı işgal etti.

Satürn ve Plüton bir araya geldiklerinde etkisi bir yıl sürer. Çünkü ikisi de ağır hareket eden gezegenlerdir. Bu ikili yan yana gelmeye, 2019 yılının ikinci yarısında başladı. Biraz daha güncel zamana gelirsek, 11 Eylül 2001 Amerika'da meydana gelen ikiz kulelere saldırının olduğu gün. Gökyüzünde Satürn ile Plüton, İkizler ve Yay burcu aksında karşı karşıya idi (Dolunay Etkisi ) ve beş bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Neden bu kadar yıllar içinde dolaştık; gelelim asıl meseleye. Satürn ve Plüton Oğlak burcunda yan yana gelmek üzere ve yine öncelikle Ortadoğu ısınmaya başladı. Önümüzdeki bir senelik süreçte, tarihteki önemli gelişmeleri de hesaba katacak olursak çok ama çok hareketli günler dünyayı beklemekte. Askeri hareketlerin artabileceği ve ekonomik düzende belki değişiklikler olabilir. Dünya rahat bir evreden geçmiyor. Yine işgaller, istilalar olabilir. Tema anladığım kadarı ile Ortadoğu ile ilgili olabilir. Ya da mesela Şili'de olduğu gibi başka yerlerde de yöneticiler, hükümetler zor durumda kalabilir. Aslında tarihteki Oğlak ile Yengeç aksındaki olaylardan yola çıkarak da tahminlerde bulunabilir. Her Yengeç ile Oğlak burcu aksında İngiltere için zor zamanlar olmuş. Yine İngiltere için hem politik hem de maddi anlamda zor zamanlar olabilir. İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma durumu gündeme gelebilir. Ya da 1. Dünya Savaşı başlamış, belki bir dünya savaşı olmaz ama ülkeler arası ciddi tehditler, güç mücadeleleri yaşanması da olası. İkili Oğlak burcunda olduğundan işin içine ekonomi, finans ve iş dünyası da girer elbette. Ekonomik olarak yeni bir sistem ve düzene doğru bir geçişin de işareti olabilir bu yeni döngü, ya da dünyada ekonominin merkezi değişmeye başlayabilir. Avrupa ekonomik bir kriz dalgası ile uğraşmak zorunda kalabilir ve bu ekonomik zorluk liderleri ve hükümetleri, istemeseler de değişikliğe itebilir. Pek tabii Ortadoğu haritası da masaya yatırabilir ve bu konuda köklü değişimlere gidilebilir. Sanıyorum ki her şey daha yeni başlıyor.

Sevgiler…

Dinçer Güner