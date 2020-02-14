Savaşçı Mars Oğlak burcunda!

16 Şubat'ta Mars, Oğlak burcunda 30 Mart'a kadar sürecke olan seyahatine başlayacak. Mars'ın gücü, mücadeleyi, savaşçı ruhu sembolize ederken, Oğlak gibi disiplini, kuralları seven, stratejik bir burçta seyahat etmesi Mars'ı yücelten bir durumdur. Peki bu seyahatin etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

16 Şubat günü Mars Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 30 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle Mars’ı akabinde de Oğlak burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

Mars kısaca güç kullanma, harekete geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdaheleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Oğlak burcu ise astrolojide şunlarla sembolize edilir; hükümetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler, kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genelkurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Bunların yanı sıra Oğlak burcu disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir. Ve en önemlisi iş hayatı, iş hayatındaki yöneticileri, strateji belirlemek, sorumluluk almak, güvenilir olmak, statü arayışı içinde olmak, başarılı olmak demektir.

Mars bu kavramlarla birleştiği anda 30 Mart’a kadar şöyle sonuçlar ortaya çıkar;

Savaş ve mücadele gezegeni Mars, Oğlak burcunda yücelir. Mars gibi kas ve fiziksel gücü temsil eden bir gezegen Oğlak gibi düzen bir disiplini seven bir burca girdiğinde kişi bir asker ve bir ordu gibi güç kazanır. Bir komutan edasıyla herkesi yönetmeyi sever ama bu askeri bir yönetimdir, kurallar onun koyduğu sınırlamalar çerçevesinde uygulanmalıdır. Mars’ın Oğlak burcu seyahatinde demek ki biz de girişimlerimizde daha ciddi, disiplinli ve oldukça güçlü bir kendini kontrol becerisi ve profesyonellikle halletmek için gücümüzü doğru bir biçimde ortaya koyma motivasyonunu elde edebiliriz. Bu konumda Mars, bazen işini yapmayan, hakkıyla enerjisini işine vermeyen kişilere yönelik hoşnutsuzluk göstermeyi de ifade eder. Bu konumda çevrenizde tutucu ve muhafazakar bir değer anlayışıyla hareket eden kişilerle karşılaşabilirsiniz. Belki siz de kendi gelenek ve göreneklerine ters düşen durumlardan haz etmeyebilirsiniz. Prestij ve sosyal statü kazanmak için bu dönemde daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Size statü ve prestij kazandıracak işlere girmeye, kendi işinizi bu amaçla iyileştirmeye veya çevrenizde statü sahibi kişilerle bir arada olma fırsatı elde edebilirsiniz. Kendinizden büyük tecrübeli veya olgun kişilerin görüşlerine başvurabilir, bütçe, finans, yönetim işlerinde uzun vadeli planlar ve girişimler başlatabilirsiniz.

Bu dönem öncelikli olarak başarılı olmak için harekete geçeceğiz, belki de başarılı olmak için yeri geldiğinde güç kullanacağız, atılgan olacağız, insiyatif alacağız, gücü elimizde tutmak isteyeceğiz. Ve bunu daha çok iş hayatında yapmaya başlayacağız. İş hayatında daha stratejik davranmaya çalışacağız. Özellikle bu dönemde hayatımızda kontrollü riskler almaya çalışacağız. İş hayatında alacağımız sorumluluklar özellikle oldukça stres yaratacak ama üstesinden de gelebileceğiz. Bu süreçte uzun vadeli yatırımlar yapmak için daha kolay bir şekilde harekete geçebileceğiz. Aslında bu dönem daha çok hayatımızı yeniden kurgulamak, hedefler belirlemek, bu hedefler için harekete geçmek fakat bu harekete geçme hali daha mantıklı, tutarlı ve gerçekten hedef odaklı bir şekilde olacaktır. Mars Yay burcundayken, sağa sola dağıldık biraz ama Oğlak burcuna geçtikten sonra hedefe çok daha konsantre olacağımızı gösteriyor.

Sağlık olarak ise, dizler, dişler, kemikler, cildimizle ilgili ameliyatlar olabiliriz. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe fiyatlarda halkın alım gücünü zorlamayacak aksine kolaylaştıracak bir seviyeye düşürülebilir de. Bir çok insanın ev sahibi olabilmesi adına projeler arttırılabilir. Ben asıl stratejik savaş döneminin şimdi başladığını düşünüyorum biraz da. Oğlak burcu komutanlarla ifade edilir ve Mars Oğlak burcuna geçtiği anda komutanların askerleri harekete geçirip savaşa doğru ilerlemesi demektir. Tabii bunun yanı sıra hükümetlerin daha da sertleşmesi, daha sert kuralların, daha muhafazakar kuralların ortaya konması anlamına da gelmektedir.

Yalnız bu sefer ki Mars'ın Oğlak burcunda olduğu süreç, diğerleri kadar masum ve rahat geçmeyecek. Zira bu sefer Oğlak burcunda hem Jüpiter hem Plüton hem de Satürn bulunmakta. Astrolojinin 3'lü belası aynı burçta! Bakmayın, yılın belki de en zor zamanlarına giriş yapıyoruz ve bu süreç 30 Mart’a kadar sürecek. Depremler konusunda aynı şekilde oldukça riskli bir süreç. Ekonomik zorlanmalar, yaptırımlar söz konusu olabilir. İş hayatında kayıplar, özellikle terör faaliyetlerinde artışlar söz konusu olabilir. Mars ve Satürn’ün, yani astrolojinin iki kötücülünün birlikte hareket edecek olması, kötülüğün ister istemez daha hızlı yayılmasına neden olur. Ciddi kayıpların verilebileceği zaman. Her türlü iş, kariyer ve kişisel parasal anlamda önlemimizi almamız gerek.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Mars 30 Mart’a kadar, Türkiye'nin artık 7. Evinde seyahat edecek. 7. ev ise dünya astrolojisine göre uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, savaş, barış, ittifaklar, açık düşmanlıklar, evlilik ve boşanma oranlarını gösterir. Mars'ın bu alanda seyahat etmesi aslında çok da iyi bir gösterge değil. Zira Mars, kural bozan, anlaşmalar bozan bir etki yaratır. Bu dönem uluslararası alanda kurduğumuz diplomatik ilişkiler zarar görebilir, ülke yöneticilerinin daha stratejik hareket etmelerinde fayda var. Bu dönem Türkiye'ye olan düşmanlıklar artabilir, hedef gösterilebilir, bir takım anlaşmalar, el sıkışılan konular bozulabilir. Sınır komşularımızla aramızdaki gerginliğin daha da büyüyebileceğine işaret etmekte. Tabi bizim diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde de özellikle ekonomik ilişkilerimizde daha dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Mars'ın Oğlak burcunda yüceliyor olması, diğer ülkelerle ciddi iş anlaşmaları, ekonomik pazarlıkları da gündeme getirecektir. Bu sefer ki Mars süreci daha sancılı da geçebilir, zira hem Plüton hem Mars hem de Satürn Oğlak burcunda olacak. Diğer ülkelerle olan ilişkilerde, setler, engeller, ambargolar söz konusu olabilir.