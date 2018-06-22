Seçim sonrası Türkiye tablosu

Haziran'dan sonra hem Retrolar hem tutulmalar önemli gezegen geçişleri var. Bakalım seçim sonrası bizleri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Şimdi yazacaklarım, seçimin kimin kazanacağından çok seçim sonrası Türkiye tablosunun nasıl olacağı ile ilgili. Zira Haziran’dan sonra hem Retrolar hem tutulmalar önemli gezegen geçişleri var. Bakalım seçim sonrası bizleri neler bekliyor.

Öncelikle önemli gezegen geçiş etkilerine bir bakalım.

Öncelikle Neptün etkileri;

13 Temmuz ( +/- 10 gün) ve 11 Mart 2019 (+/- 10 gün) Neptün; Türkiye'nin tam tepe noktasında yer alacak. Neptün en genel anlamı ile illüzyonlar, kafa karışıklığı, yönün şaşması, aldanma, kandırılma, siyasi skandallar ile ilgilidir. Daha önce bu açı etkisi ile Cumhurbaşkanı kandırıldıklarına dair açıklama yapmışlardı. Bu açı bu yazdığım tarihlerde iki defa daha tekrar edecek. Ülke yönetiminde, kandırılmaya, güvenin sarsıldığı, ülke yönetimi ile ilgili belirsizliklerin olduğu, siyasi skandalların açık olacağı zamanlara işaret etmekte. Diğer yandan bu transit etki ile sanat alanında çok güzel başarıların geleceğini de göstermekte.

Satürn Etkileri;

27 Kasım (+/- 6 gün) Oğlak burcunda seyahat eden Satürn; Türkiye'nin Terazi burcunda yer alan Mars ile zorlu bir görünüm gerçekleştirecek. Bu etkileşim ile planların istendiği gibi gitmemesi, öfke ve hayal kırıklığı, engellerin ortaya çıkması, sabredilmesi ve harekete geçilmemesi gereken bir dönem. Riski her türlü karar ve hareketten uzak durulması gerek. Bu etkileşim, komşularımızla olan ilişkilerimiz ve toprak güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda meydana gelmekte. Güvenlik sorunları, terör konularında artışlar, depremler, maden kazaları söz konusu olabilir. Sınır komşularımızla uzlaşmak zor olabilir, yeni operasyonlar başlayabilir. 6 Aralık (+/- 5 gün) Satürn; Türkiye'nin Kuzey Ay Düğümü ile etkileşimde olacak. Medya, eğitim, basın, yayın organlarında, kanunlarda yeniden düzenleme, kanun değişiklikleri meydana gelebilir.

Mars etkisi;

Mars 28 Haziran itibari ile Kova burcunda geri hareketine başlayacak ve Türkiye'nin 8. evinde olacak bu geri hareket. Mars genel olarak harekete geçme, savaş, gücünü ortaya koyma, savunma şeklinde düşünebilirsiniz. Geri hareket ettiği dönemlerde bu konularda işlerin oldukça yavaşlayacağı anlamına gelir. Mars 28-29 Ağustos'a kadar geri harekette olacak. Mars gezegeni Türkiye için ekstra önemli, zira Türkiye'nin burcu Akrep olduğundan dolayı ve yöneticisi Mars. Mars'ın her türlü kurduğu kontak, Türkiye'nin hedefleri ve amaçları konusunda etkili olacaktır. Bu yüzden de 28 Ağustos'a kadar herhangi bir askeri girişim istenilen sonucu veremeyebilir.

Mars Türkiye'nin tam da 8. evinde geri hareket ediyor olacak. 8. ev ise ekonomi, finans, borçlar, vergiler, zamlar demektir. Seçimden sonra çok ciddi bir zam dalgası ile karşılaşabiliriz. Ağustos sonuna kadar ekonomik olarak çok güvenli bir ortamda olunamayacağına işaret etmekte. Alınacak aksiyonların yetersiz kalabileceğini, ekonomik güven ortamının sağlanmakta zorlanılacağına işaret etmekte. Ekonomik olarak oldukça stresli günler bizleri bekliyor, zira Mars geri hareketini bitirip Kova burcundan çıkmadan bize ekonomik olarak gün yüzü pek yok gibi görünmekte. Bu da nereden baksanız 17 Kasım’a kadar devam edecek bir süreç açıkçası. Bu tarihe kadar yatırımlar konusunda dikkatli adım atılmasında fayda var. Aynı şekilde, Mars insan hakları ve özgürlüğe işaret eden Kova burcunda seyahat edecek olması, bu konularda da stresli ve zorlu durumların olabileceğini göstermekte.

Mars Kova burcunda iken, eylemlerin sayısı artabilir. Türkiye'nin progress yani ilerletişmiş haritasında ise Ay; 4. eve geçmiş bulunmakta. 4. ev; muhalefet, topraklar ile ilgilidir. Ay bu alanda toplamda 32 ay kadar kalacak. İlerletişmiş haritada Ay'ın seyahatleri ve kurduğu kontaklar genel olarak çok önem kazanır. 1 ay önce Ay 4. eve geçmiş. Bu da aslında neden bana muhalefet kanadının bu kadar ön planda olduğunu, Muharrem İnce'nin neden bu kadar sevildiğini, kabul gördüğünü ve muhalefetin neden pozitif bir çıkış içinde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 32 ay boyunca; muhalefet kanadında işler genel olarak yolunda gideceğinin bir işareti sayılabilir. Bu dönemi çok iyi kullanmaları gerekir. Sadece 27 Kasım civarı Parti içinde çok ses getirecek istifalar söz konusu olabilir muhalefet tarafında. 7 ay sonra progress Ay, Yay burcundan çıkıp, Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ekonomik olarak nispeten daha ılımlı rüzgarların esmeye başlayacağını düşünebiliriz. 32 ay boyunca muhalefet kanadı, ilgiyi olumlu anlamda üzerine sürekli çekebilecek, yaptırım gücü oldukça artmaya başlayacak.

Gelelim Güneş ve Ay tutulmalarına;

Bu sene Temmuz ayı itibari ile Güneş ve Ay tutulmaları Yengeç ve Oğlak burçları arasında meydana gelmeye başlayacak. Bu bizim için oldukça önemli, zira Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç olduğundan dolayı, ülkenin hedefleri, kararları, halkı, imajını etkileyecek türden tutulmalar olacak. Genel olarak Yengeç ve Oğlak tutulmaları sayesinde, emlak fiyatlarından ciddi düşüşlerin olmasını bekleriz. Önümüzdeki 1,5 sene boyunca (Temmuz’dan sonra) ev almak, yatırım yapmak bu alanlara uygun olabilir.

13 Temmuz’da Yengeç burcunun 20. derecesinde bir tutulma olacak. Tutulma Plüton'un tam karşısında olacak. Bu çok büyük duygusal stres, huzurun olmaması anlamına gelir. Karşıt açılar genel olarak, koparıcı, ayrıştırıcı, sonlandırıcı bir etki yaratır. Bu tutulma bizim komşularla olan ilişkiler, diplomatik ilişkiler, diğer ülkelerle kurduğumuz ekonomik ilişkilere işaret eden alanla zorlu bir görünümde olacak. Tutulma etkileri her zaman en güçlü (+/- 15 gündür) bu tarih aralığında, halk kendini güvende hissetmeyebilir, halkın stresli bir dönemden geçeceğini gösterir, diplomatik ve ticari ilişkilerin zedelenebileceğini gösterebilir. Halkın tepkili, huzursuz olacağına işaret etmekte.

27 Temmuz civarı Kova burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması ile ekonomik olarak çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulamakta. Mars'ın geri hareket edeceği bir tutulma olacağından dolayı, doların hızlı yükselişi, altın fiyatlarında dengesizlik, piyasaların dengeye oturmasının zor olacağına işaret etmekte…

Dediğim gibi, kimin seçileceğinden çok seçim sonrası kısa vadede en azından 6-8 aylık süreçteki Türkiye tablosu bu şekilde, astrolojik göstergelerle!

Sevgiler…

Dinçer GÜNER

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