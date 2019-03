Senin ruhsal yolculuğunda bindiğin kayık hangisi?

Şamanların inanışlarına göre her ruh dünyaya gelirken doğduğu aya göre bir renk seçerek geliyorlar ve ruhsal yolculukları bu rengi temsil eden bir KANO ile başlıyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner katıldığı bir seminerde deneyimlediklerini kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde Şaman bir kadının (Gaisha Kevok) üç saatlik bir seminerine katıldım. Onların inanışlarına göre her ruh dünyaya gelirken doğduğu aya göre bir renk seçerek geliyorlar ve ruhsal yolculukları bu rengi temsil eden bir KANO ile başlıyor. Kano kelimesi kullanışlı gelmediği için (belki kanonun Şamanik inançlarda bir sembolü olabilir) KAYIK demeyi uygun gördüm. Hem KAYIK kelimesi çocukluğumuzun ninnilerinden kalma kulak aşinalığı da olduğu için tercih ettim.

Bir de her kayığın bir rengi var. Bu renklerde oldukça önemli ve her kayığın kendine ait bir taşı var. Biraz bunlardan bahsedeyim size. Renkleri hayatınızda bir obje, kıyafet, dekor..vb şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin ben Nisan ayında doğdum benim kayığımın rengi ROSE (hiç de sevmem bu arada) bu rengi kıyafetlerimde, evimde, eşyalarımda kullanmam o kayığın temsil ettikleri konusunda bana iyi gelirmiş. Ve dediğim gibi her kayığın bir taşı var. Taş kullanımında ise o taşı üstünüzde taşıyacaksınız eğer bedeninize, teninize değmesi gerekiyor. Nisan ayında doğduğum için pembe kuvars taşını bedenimde değecek şekilde üstümde taşımam gerekiyormuş. Görmeyi ve kehanet yeteneğini güçlendirirmiş.

Şimdi buraya kadar bence her şey çok açık, herkes kendi doğduğu ayın kayığını okuyarak ruhun yolculuğa ne ile çıktığını ve bu yolculuktaki yetenekleri nedir, dikkat etmesi gerekenler nedir öğrenebilirler. Temsil ettikleri renkleri ve taşları da aynı şekilde kullanabilirler. Hatta bir renge ihtiyacınız olduğunda o rengi hayal ederek nefesle de içinize çekebilirsiniz dedi. Herkes kendi ayını okudu etti ve öğrendi ama bununla bitmiyor tabi. Yazının bundan sonrası biraz daha ileri düzeyde bu sistemi kullanmak için. 1 – 4 – 7 – 10 kuralı…

1 – Doğduğunuz ay (ruhun yolculuğa başlarken kullandığı kayık)

4 – Hayatın zorladığı, sınavlar, zorluklar

7 – Korunduğumuz alan, destekler

10 – Yaşamda gidilmeye çalışılan yol.

Buradaki her sayının bir kayığı var hesaplamanız gerekiyor. Peki nasıl? Kendimden örnek vererek anlatmaya çalışacağım. Ben NİSAN ayında doğdum ve 1 numaralı kayığım ROSE kayık. Bu bana ruhum bu yolculuğa çıkarken nelerle yol aldığımı anlatıyor. Nisan ayını işin içine katarak 4 ay ilerliyorum (Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz) Temmuz ise benim 4. kayığım oluyor. (Sarı Kayık) Hayatın beni zorladığı, sınavlarım, zorluklarım. Temmuz ayını okumam gerekiyor bunun için. 7. kayık ise Nisan’ı dahil ederek 7 ay sayıyorum ve EKİM (Pembe Kayık) ayına ulaşıyorum. Bu da benim korunduğum, destek aldığım alan. Gidilecek yol ise 10. kayık. Yine Nisan’ı dahil ederek 10 ay sayıyorum ve Ocak ayına denk geliyorum. Turuncu Kayık. Sayarken başa (Ocak ayına) geldiğinizde aaaaay bitti şimdi ne olacak demeyin, saymaya devam edin :)

Ruhun giriş kapısı 1. kayık NİSAN (Rose Kayık)

Zorlandığım temel meseleler 4. kayık (Sarı Kayık)

Destek olan ve benim için koruyucu olan ise 7. kayık (Pembe Kayık)

Ve yaşamda gidilecek yol ise 10. kayık (Turuncu Kayık)

Tüm kayıkların ne olduğunu seminerden aldığım notlarla yazmaya çalıştım.

Bakalım sizin yaşamdaki ruhsal yolculuğunuzun kayıkları neler?

OCAK (TURUNCU KAYIK)

Hakikati öğrenmektir amaç. Bu alanda kişisel bir şey yok, karma yok. Objektif olunan bir zaman değil, aksine sübjektif ve evrensel. Hayat boyu öğrenmek bitmez, öğrenmeyi severler. Bilgi büyük bir güçtür bu ay doğanlar için. Uzun yaşamanın sırrı sürekli bir şeyler öğrenmektir. Büyük beklentiler ve amaçlar vardır. Rekabetçidir bu ay doğanlar, ama rekabet ettikleri kendileridir. En büyük öğretmenleri ilişkilerdir. Her gün kendimize yeni bir şeyler öğrenmeye açarlar. Taşları turuncu amberdir ve üzerlerinde taşımaları gerekir. Bu taş odaklanmalarına yardımcı olur.

ŞUBAT (GRİ KAYIK)

Hakikate ulaşmanın yolu, yaşadıklarını onurlandırmaktan geçiyor. Bu ay doğanların en güçlü özelliği etik ve ahlaki değerlerdir. Yaşama bu itilimle başlarlar. Güçlü yargıları vardır. Her şey birbirine görünmez pamuk ipliği ile bağlıdır ve bu ay doğanlar bunun farkındadır. Hayattaki en büyük serzenişleri ise “ben bu kadar etik ve ahlaki pencereden bakarken, diğer insanlar nasıl bakmaz?” Neden herkes benim gibi değil, içsel sorgulamasını yaşarlar. Aslına yaşadıkları ve başlarına gelen her olayı, işlerine gelse de gelmese de, etik olsa da olmasa da onurlandırmaları gerek. Taşları dumanlı kuvars taşıdır ve bu taş onları korur.

MART (KAHVERENGİ KAYIK)

Hakikati bilmekle ilgilidir yaşam yolculuğu. Bu ay dünyaya gelenler yaşlı ruhlardır ve aslında her şeyi bilirler. Kalbinin, zihninin derinliklerinde her şeyin cevabı vardır. Öğrenmeleri gereken temel mesele, bu kadar bilgiyi rafine edip gündelik yaşamda faydalı bir hale dönüştürmektir. Fikirlere aşırı bağlılık vardır, katıdırlar ve disiplinlidirler. Gelişmek için bildiklerini kullanabilmek önemlidir. Derin ve ruhsal bilge kişilerdir. Taşları ise kahverengi topaz ya da kaplan gözüdür.

NİSAN (ROSE KAYIK)

Hakikati görmekle ilgilidir. Her şeyi görürler, gerçek niyet, gerçek maksat ne ise onu görürler ve bunun sorumluluğunu almaları gerek. Gördüklerini her zaman anlatmak zorunda değiller. Gördüklerini başkaları için değil, öncelikli olarak kendileri için kullanmaları gerek. Bu insanları başkalarını motive edici, harekete geçiricidirler. Ciddi hayal güçleri vardır, vizyon görürler. Görmek kişisel saygıyı artırır. Yaradanın gözünden görmekle ilgilidir, kalp gözüyle görmek. Ve şefkat duygusundan uzaklaşmamaları gerek. Taşları ile pembe kuvarstır. Görmelerini kolaylaştırır.

MAYIS ( SİYAH KAYIK)

Hakikati duymakla ilgilidir. Bu insanlar her şeyi duyarlar ve iyi bir dinleyicidirler. Bazen duyduklarınızı sevmeyebilirsiniz, ama kabul etmek gereklidir. Bu ayda doğan kişilerin doğal kehanet yetenekleri vardır. Sözcüklerin altındaki asıl anlamı duyarlar. Zihinleri adeta arı kovanı gibidir. Çok hızlı çalışır. Sessizliğe, sessiz yerlere ihtiyaçları vardır. Bu ayda doğan kişilerin topraklanmaları çok önemlidir. Değişimi fark ederler ve adapte olmaları gerekir. Hayatın değişen ritmine adapte olmak önemlidir. Taşları ise siyah kuvarstır, zihinlerini sakinleştirmelerine yarar.

HAZİRAN (KIRMIZI KAYIK)

Hakikati konuşmakla ilgilidir. Çok güçlü liderlerdir, arketiplerle, sembollerle çalışabilir veya hayatında önemli bir yeri olabilir. Bu insanlar için ifade etmek çok önemlidir. Dans, şarkı sözü yazmak, hikaye yazmak, yazarlık ve yaratıcılıkla ilgilidir. İletişim deneyimleri çok güçlüdür. Fakat bunlarla ilgilenirken yenilikçi değil, aksine geleneksel bir ruhla yaparlar bunları. Bilgi alış verişi önemlidir bu insanlar için. Merkezlerinden kaymamaları gerekir. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gereklidir. Bir şeyin hakikat olup olmadığını duyduğunda değil dinlediğinde öğrenirsin. Doğruyu, gerçeği ifade etmeyi deneyimleyecekler. Hayatın her alanında gerçeği ifade etmek önemlidir. Taşları ise kırmızı jasper taşıdır ve çok iyi topraklanmalarına yardımcı olur.

TEMMUZ ( SARI KAYIK)

Hakikati sevmekten geçer her şey. Sevgi en büyük güçtür ve her şeyi fetheder. Koşulsuz ve şartsız sevmeyi ifade eder bu ay doğanlar. Tüm zıtlıklar ile koşulsuz sevgi. Tüm zorlukların üstesinden sevgi ile gelmektir. Hoşumuza gitmeyen şeyleri bile sevgi ile kabul etmek gerek. Sevgi ile kabul ettikçe hayat çok daha kolaylaşır. Beklentisiz sevmekle ile ilgilidir. Sevgi ile titreşimini değiştirebilirsin. Taşları ile sarı sitrindir, kabule geçişi kolaylaştırır.

AĞUSTOS ( MAVİ KAYIK)

Hakikate hizmet etmekle ilgilidir. Öğretmenler ve hizmetkarlar demektir. Çok hassas ve sezgisel ruhlardır, bu yüzden de bu yaşamda kendilerini korumayı öğrenmeleri gerekir. Yaradan ile diyalog içinde olmayı ifade eder. İlahi olanla bağ kurmak ve konuşmak. Çok hassas olduklarından çok acı çekerler. Ruhsal düzeyde farkındalıkları çok yüksektir. Hizmet ederken kendilerini adayabilirler. Doğal öğretmendirler, başkalarına bir şeyler öğretmeye her an hazırdırlar. Ve planlayıcıdırlar, her şeyi organize edip planlayabilir ve diğer inanların hayatlarını kolaylaştırabilirler. Taşları turkuaz taşıdır ve bu onları korur.

EYLÜL (YEŞİL KAYIK)

Hakikati yaşamakla ilgilidir. Bu ayda doğanlar planlayıcı ve tespit edicidirler. Ve yaşamları sürekli sıfırdan bir şeyler inşa etmekle geçer. Bu iş olur, ev yapabilirler, sıfırdan sistem kurabilirler. Dünya ile büyük bir bağ içindedir. Kişisel sınırlarını zorlamayı severler. Acaba daha fazla ne yapabilirim, ne kadar ileri gidebilirim. Fiziksel bedenlerine bakmayı severler. Sistemde sorun ve hataları hemen tespit edebilirler. Taşlar ise malefik taşıdır, bu onlara güç ve dayanıklılık verir.

EKİM (PEMBE KAYIK)

Hakikate çalışarak ulaşmak. Fakat burada ifade edilen çalışma fiziksel dünyada mesleki bir çalışma değil, daha ruhsal düzeyde olan bir çalışma aslında. Bu ayda dünyaya gelenler genelde anksiyete ve endişe sorunları olan kişiler olurlar. Seçimlerle ilgilidir, seçim yapmak ve karar verme meselesinde özellikle çok zorlanırlar. Öngörü yetenekleri vardır. Büyük bir kararlılık ile kendini ifade edebilmek önemlidir. Karar verip bir şeyin peşinden gidebilmek gerek. Gerçeği keşfeden bir ruh ve oldukça yaratıcı. Yapılan seçimlerin sorumluluğunu alabilmeyi öğrenmek gereklidir. Taşları lepidolit taşıdır. Kararsızlığı yenmek ve sakinleşmek içindir bu taş.

KASIM ( BEYAZ KAYIK)

Hakikati paylaşmakla ilgilidir. Bu ayda doğanlar faydalı ve planlayıcıdırlar. Bu ayda doğanların hayattaki sınavları serbest bırakmak ile ilgilidir. Hem serbest bırakmak hem de kontrolü bırakmayı öğrenmeleri gerekir. Doğal bir çekicilikleri vardır. İnsanları etkisi altına alabilir ve büyüleyebilir. Bıraktıkça ve yaşama güvendikçe daha çok geleceğine inanmaları gerekir. Yeni öğretilere, yeni öğrendikleri şeylere güvenmeleri gerekir. Çok sık hastalanabilirler. Her şeyi planlamayı ve diğer insanlara fayda sağlamayı iyi bilirler. Taşları ise Bufalo taşı veya Ay taşıdır. Sağlık konusunda korunmak içindir bu taş.

ARALIK (MOR KAYIK)

Hakikate teşekkür ederek ulaşmak. Bu ayda doğanların rüyaları ve sezgileri çok güçlüdür. Takdir etmeyi ve kabul etmeyi öğrenmeleri gerek. Alma ve verme dengesini iyi korumaları gerekli. Şifalandırma yetenekleri vardır. Bilinen, bilinmeyen her şeye müteşekkir olma hali. Bütünlüğe ulaşma çabası. Teşekkür etmeyi bilmek önemli. Bilgiden bilgeliğe giden bir yolculukları vardır bu ayda doğanların. Başkalarını takdir etmek önem kazanır. Taşları ise ametist taşıdır.