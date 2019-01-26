Sert bir haftaya başlıyoruz!

Bu hafta çok gergin görünümlere sahip! İki savaşçıl gezegen Mars ve Plüton'un ezeli tartışması gökyüzüne damgasını vuracak. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir.

Bu hafta iki savaşçıl gezegen Mars ve Plüton’un ezeli tartışması gökyüzüne damgasını vuracak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir.

Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırını aşmamalıdır, kaza riski ve tehlikesi çok yüksek zamanlardır. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir, rastgele cinsel ilişkilere çekilebiliriz, korunmayı lütfen ihmal etmeyin. Genital bölge bu günlerde ekstra hassastır, bakımına özen gösterilmesinde yarar vardır.

Koç: Sadece ilişki, ortaklık alanı değil, iş ve kariyer konuları da kırmızı hat üzerinde olacak. Eğer ki iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ile bunu yapabilirsiniz, yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta kontrolünüz dışında gelişen tüm olaylar sizi epey yorabilir, ruhsal anlamda da gerginlik, huzursuzluk, depresyon gibi durumlar oluşabilir. Özel hayatınızla ilgili kontrol dışı, sizi şaşırtacak ani ama endişe verici kötü sürprizler söz konusu olabilir. Devamı…

İkizler: Hem aşk hem para hem de sosyal hayat gergin hat üzerinde! Bu üç alanda ani öfke patlamaları yüzünden sıkıntılar ortaya çıkabilir, olaylar gereğinden fazla büyüyebilir. Özel hayatınızda karmaşa yaratacak durumlar yaratmamaya özen gösterin. Devamı…

Yengeç: Kariyer ve ilişkiler konularında gerginliklere, büyük sorunlara, kavgalara, problemlere işaret etmekte. Kariyeriniz konusunda gereğinden fazla hırs ve baskıcı tutum zarar görmenize yol açabilir. Bu hafta eşinizi, ortağınızı veya partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. İşinizle ilgili müşterilerle gereksiz münakaşalara girmemeye de özen göstermenizde yarar var. İş konularında kimseyle kavga etmeyin. Devamı…

Başak: Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz. Hesapta olmayan çok ani bir ödeme ile finans dengeniz bozulabilir de ya da para kaynaklarınızın biri sekteye uğrayabilir. Devamı…

Terazi: Ailenizle, eşinizin ailesi ile ilgili problemler su yüzüne çıkabilir. Eşiniz, partnerinizin iş durumu kırmızı alarm verebilir, onun işleri çok iyi gitmeyebilir ve bu yüzden ihale size kalabilir, partnerinizle aranızda problemler oluşabilir. Güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir veya insanların çok fazla sizinle uğraştığını düşünebilirsiniz. Devamı…

Akrep: İletişim çatışmaları, yakın çevreniz, komşularınızla büyük gerginlikler söz konusu olabilir. İlişkiler arenası ekstra tehlikeli bir süreçte! Eğer bir partneriniz var ise aldanma, aldatma ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın! Devamı…

Yay: Para konusunda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Fakat merak etmeyin çözüm de beraberinde gelecektir. Önemli olan sizin değişime açık olmanızdır. Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Devamı…

Oğlak: Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. İş ve aile arasında eğer sıkışıp kaldıysanız bir süredir çözümü kendinizde aramanın vakti gelmiş de olabilir. Devamı…

Kova: Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde dikkatli olmalı, incir çekirdeğini doldurmayacak konuları gereksiz yere büyütmemelisiniz. Bilmediğiniz, farkında olmadığınız gizli dedikodular, konuşmalar, bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizin sinirlerinizi oldukça bozabilir. Devamı…

Balık: Yaşamınızda düzeninizi, huzurunuzu bozan birileri varsa bunları temizlemek için en güzel zaman, ama bunu yaparken köprüleri yıkarak veya kendinizi de yoracak şekilde değil, daha diplomatik bir şekilde halledebilirsiniz. Kesenizi zorlayacak girişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Devamı…

