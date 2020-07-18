Seyfi Dursunoğlu’nun astrolojik açıdan hayatı

Dün akşam Türkiye'nin en renkli kişiliği, Huysuz Virjin karakteriyle her kesimden insanın hayatında önemli bir yere sahip olan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Her zaman saygıyla ve sevgiyle anılacak büyük sanatçımızın hayatını, ünlü astrolog Dinçer Güner astrolojik açıdan inceledi...

Merhaba Herkese;

Dün akşam çocukluğum öldü benim ve renklerim soldu adeta. Hani bazı insanlar vardır ve ölümü ona hiç yakıştıramazsınız ve hatta konduramazsınız ama kondu ne yazık ki… Dün gece Seyfi Dursunoğlu, bizim Huysuz ve Tatlı kadınımız hayata veda etti…

Benim Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin sevgim bambaşkadır. Benim için umudu, neşeyi, mizahi, akli, edebi, insanlığı temsil ediyordu… Her gün bi videosunu izlerim hala. Bu ülke için çok değerli ve önemli bir sembol, Huysuz Virjin sadece Seyfi Dursunoğlu'nun hayat verdiği bir karakter değil, bir duruş ve bir tavırdı! Ofansif mizahı belki de bu ülkede en doğru bir şekilde yapan isimdi. Zekası, beyefendiliği, naifliği, hazır-cevap halleri… Tabii insan şu an kendini paralel bir evrende hissediyor, zira onun döneminde ekranlarda yaptığı programlar, dili, esprileri, duruşu… Peki doğum haritasındaki hangi işaretler onu bir dünya markası haline getirdi? Hangi semboller onu ölümsüzleştirdi? Gelin onun doğum haritası üzerinden inceleyelim…

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 doğumlu. Doğum saati bilgisi yok, bu yüzden haritasını güneşe göre çıkartacağız. Naifliği, kibarlığı, adaletli oluşu tahmin edeceğiniz üzere Terazi burcu oluşundan gelmekte. Fakat bu Terazi, “Yeni Ay” fazında dünyaya gelmiş bir Terazi. Çünkü doğduğumuz zaman hangi Ay fazında dünyaya geldiğimiz, bizim hem yeteneklerimizi hem de yaşamda genel tavrımızın ne yönde olacağını gösterir. Yeni Ay fazında dünyaya gelen kişiler bu dünyada ilk olan şeyleri başarma gayretinde olurlar. Her zaman canlı, dinamik, eğlenceli, neşeli ve liderlik vasıfları olur. Seyfi Bey'in haritasında ise bu Yeni Ay fazı, sanatı ve yaratıcılığı temsil eden Terazi burcunda olduğundan, bu liderliği sanatla birleştirmiş, sahnede ki canlı, neşeli, eğlenceli karakteri olan Huysuz Virjin’i bize sevdirmiştir. Bu Yeni Ay fazının tam ortasında iletişim, ifade, akıl ve konuşmayı sembolize eden Merkür'ün yer alması aynı şekilde yaptığı nüktedan esprileri, ofansif mizah anlayışı ile hafızalarımıza kazınmıştır. Merkür'ün Mars ile olan kontağı ise zekasına hız ve hazır cevaplılık katmıştır. Tabi Terazi burcundaki Merkür; insanı kırmadan dökmeden, tatlı dili ile şovlarını yaptı.

Seyfi Dursunoğlu'nun Ay burcu Terazi ve burada Spica sabit yıldızı bulunmakta. Bu yıldız başarı, şöhret, zenginlik, sanat ve bilim sevgisi katar kişiye ve karşıt cinsiyetlerin kombinasyonu demektir. Seyfi ve Huysuz Virjin karakterinin kaynağı belli ki Spica yıldızı ile bağdaşmaktadır. Hayata geliş amacını gösteren Ay düğümleri ise Başak ve Balık burcu aksında yer almaktadır. Başak burcundan gelen yeteneklerle Balık burcuna doğru gitmeye çalışan bir yaşam demektir bu da. Güney Ay düğümü bizim doğuştan gelen yeteneklerimizi, konfor alanımızı, neler yapabileceğimizi anlatırken, Kuzey Ay düğümü ise tekamüle giden yola işaret eder, ruhsal olarak hangi yollarla büyüyeceğimize. Seyfi Bey'in Güney Ay düğümü (konfor ve yetenek) Başak burcunda yer almakta. Dikkatli, titiz, mükemmele yakın bir çalışma azmi, veri toplaması, eleştirel tavrı, hizmet odaklı oluşu, çalışma hayatına memur olarak başlaması, insanlara tatlı tatlı laflar sokması Başak burcunda yer alan Güney Ay düğümünden gelmektedir. Ve bu Güney Ay düğümünün yanında fırsatları, şansı, eğitimi, bilgiyi, yurt dışını ve büyüteç etkisi yaratan Jüpiter ve de idealleri, hayalleri, büyük düşleri sembolize eden Neptün yer almaktadır. Bu yüzden bilime, eğitime çok önem vermiş ama diğer yandan tahminimce yıllarca köle gibi çalışmış, didinmiş, çalışmış, didinmiş ve bunu bir ideal uğruna gerçekleştirmiş. Güney Ay düğümü başak köle ruhludur çok çalışır, normal bir insandan çok daha fazla çalışma ve emek sarf etme kapasitesine sahiptir. Çünkü Seyfi Dursunoğlu hali ile ses getirmeyen sanatçımız büyük bir ilham ve zeka ile Huysuz Virjin karakteri için çaba sarf etmiştir. Burada yer alan Jüpiter onun karakterini hem devleştirmiş hem de ününü uluslararası platforma taşımasına yardımcı olmuştur.

Kuzey Ay düğümü ise Balık burcunda yer almaktadır bu büyük sanatçının. Tekamüle giden yol Balık burcundan geçmektedir. Balık burcu astrolojide kendini adamak, sezgilerine güvenmek, dans ve yaratıcılık, yardım etmek, duygudaşlık, hayal kurmak, şifacılık ve tıp ile ilgilidir. Bize gerçeklerin soğuk yüzünü tatlı bir dille, ofansif mizah anlayışı ile hayali bir karakter ve bir duruş olan Huysuz Virjin ile anlatmıştır. Kendini tek bir karaktere adamış hatta onunla bütünleşmiştir. Türkiye'nin şov için sahneye çıkan ve sadece eğlendirmek için var olmamış aynı zamanda yaptığı esprilerle de insanları düşündüren “Drag Queen” dir ve Türkiye'yi Drag Queen kavramı ile tanıştırmış ve sevdirmiştir. Yaptığı kantolar, dans yarışmalarında yaptığı sunuculuk ve jüri üyeliği ile akıllarımızda daha fazla kazınmasına yardımcı olmuştur. Ölmeden önce tüm servetini, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine” bedenini de tıp fakültesine kadavra olarak bağışlayan Seyfi Bey Kuzey Ay düğümü Balık burcunu gerçekleştirerek bu dünyadaki tekamül yolculuğunu tamamlamış ender ruhlardan biri haline dönüştürmüştür. Seyfi Dursunoğlu & Huysuz Virjin ölümden sonra bile çok büyük bir sembol ve değer olarak kalmaya devam edecektir.

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