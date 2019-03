Şifacı aşk Dolunay!

21 Mart günü Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da ŞİRON astroidi ön planda olacağından dolayı, Şironyen bir Dolunay olacaktır. Bu Dolunay bireysel olarak nelere gebe kalacak? İşte ayrıntılar...

21 Mart günü Terazi burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da ŞİRON astroidi ön planda olacağından dolayı, Şironyen bir Dolunay olacaktır. Dolunay TERAZİ burcunda meydana geleceğinden dolayı, Terazi burcunun sembolize etmiş olduğu her türlü tema bireysel olarak gündemde olacağına işaret etmektedir.

Terazi burcu astrolojide şunlarla sembolize edilir; adalet, ilişkiler, her türlü estetik düzen, güzellikle ilgili konular, her türlü ortaklıklar, iş anlaşmaları, birliktelikler, moda ve sanata dair her türlü konu, diplomasi, kararsızlık, aşırı kibarlık, arabulucular, hakemler, yargıçlar, karşıtlıkların uyumu, güzel sanatlar, avukatlar, savcılar, çöpçatanlık, evlilik, trendler, müzisyenler, her türlü dengeye işaret eden konular, sağlık olarak, üreme organları, böbrekler, bel bölgesini sembolize eder.

BİREYSEL ETKİLER

Demek oluyor ki, tam da bu dönemlerde yaşamınızın kalitesi veya gidişatına göre bu sembolikler güçlü bir şekilde yaşamınızda yer almaya başlayacak demektir. Bunu açıklamak gerekir ise biraz hak ve adalet arayışınız bu dönemde daha da artabilir, haksızlıklar, adaletsizlikler daha çok gözünüze batabilir ve daha tepkili olabilirsiniz bu süreçte. İlişkiler konusu sık sık masaya yatırılır, yaşamınızda yeni bir ilişkinin başlayacağı bir döneme girebilirsiniz veya mevcut ilişkinizin sağlamlığı, ilişkinin gidişatını çok daha fazla sorgulayabilirsiniz. Olası ilişkilerinizde veya evliliklerinizde göz ardı ettiğiniz her türlü sorun çözülmek üzere (iyi veya kötü) masaya yatırılır. Veya evlilik hazırlıkları içinde olabilirsiniz veya evlilik teklifi alabilirsiniz. Yalnız evlilikle ilgili konuları en azından 30 Mart ve sonra bir zamana bırakmakta fayda var, Merkür'ün geri gidişinin bitişini. Eğer ki moda alanında bir işe atılmayı düşünüyorsanız (satışı olabilir, işletmesi olabilir, ticareti olabilir, eğitimi olabilir) Dolunay bu konuları da destekleyici bir şekilde çalışacaktı, 31 Mart’tan sonra girişimlerde bulunabilirsiniz, yani, Merkür Retrosu’nun bitimini beklemekte fayda var. Ya da sanata olan eğiliminiz artabilir, yetenekleriniz ortaya çıkabilir veya var olan yeteneklerinizi daha çok parlatabileceğiniz alanlarla karşılaşabilirsiniz.

Keza ortaklıklar kurulabilir bu dönemde, ya da mevut ortağınızla iş ilişkilerinizi bir gözden geçirmeniz gerekebilir, ortağınızla aranızda güven ve adalet konuları testten geçebilir bu süreçte. İyi gitmeyen ortaklıklarda ayrılık rüzgarları esebilir. Karar mekanizmamız çok etkili bir şekilde çalışmayabilir, kararsızlığımız yüzünden zor duruma düşebiliriz. Sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili herhangi bir eğitime, kursa başlamak için de harika bir zamandır. Fakat Merkür Retro olduğu için, eğitimi nereden ve nasıl alacağınıza dair kararları dikkatli almanız gerekmektedir. Çevrenizden kişiler sizler için çöpçatanlık yapabilir veya siz arkadaşlarınızı özel anlamda bir şeyler olması için birileri tanıştırabilirsiniz. Eğer ki bir ortaklık arefesinde iseniz en azından Merkür Retronun bitimini beklemenizde fayda var, 30 Mart’a kadar. Olayları ve koşulları çok daha net bir zihinle değerlendirebilmemiz için.

SAĞLIK OLARAK

Sağlık olarak ise bu Dolunay döneminde, böbreklerde taş, kum sorunları meydana gelebilir, ülsere dikkat edilmesi, bel bölgesi hassastır, bel fıtığı şikayetleri artabilir, ağır kaldırmamaya, belinizi zorlamamaya dikkat edilmesinde yarar vardır. Keza üreme organları içinde geçerli bu söylediklerim. Kalça ve idrar ile ilgili sorunlarda oluşabilir. Özellikle kalça ile ilgili egzersizler bu Dolunay’da daha fazla fayda görürsünüz. Tam da bu dönemde, kendinizi güzelleştirmek için bıçak altına yatabilir, estetikle ilgili konulara daha eğilimli olabilirsiniz. İlla direk bir eyleme geçilmese bile, zihninizden bu konuyu tartabilirsiniz. Kendinizde yeni bir imaj verebilir, burun, kaş, göğüs estetiğine ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Dolunay 0 derecede olacağı için özellikle böbreklere ekstra vurgu yapmakta. Bol su içmekte fayda var. Dolunay’da Şiron astreoidi olacağı için bel bölgesi, böbrekler, idrar yolları ile ilgili tedaviler, ameliyatlar için de çok uygun bir dönem. Estetik operasyonlar için de aynı şekilde.

DİĞER ETKİLER

Bu Dolunay’da “Şiron” astreoidi ön planda olacak. Şiron astreoidi popüler anlamı ile “ Yaralı Şifacı” demektir. Şiron bizim en derin yaralarımız ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron'un olduğu noktada her şekilde bir yara alma hali ve akabinde bu yarayı iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Peki ne yaparsak yaralanırız ve ne yapmamız gerek? Öncelikle öfkeyi hayatımızdan uzak tutuyoruz, sakin ve sabırlı davranıyoruz. Nezaketi, diplomasiyi, inceliği, kibarlığı elden bırakmıyoruz. Eğer bunlara dikkat etmez isek, hem ilişkilerde hem ortaklıklarda yara alabiliriz, ayrılıklar ve travmatik durumlar meydana gelebilir. Başkalarının ilişkilerinde de can simidi olabilir, ilişkilerini kurtarabiliriz.

Umarım hepimizin yaralarını saracak sevgi dolu bir partner hayatımıza dahil olur…

Sevgiler…

Dinçer Güner