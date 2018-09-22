Şifacı Dolunay

Bu hafta Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da Şiron etkin olacak. Şiron genel olarak önce duygusal yaralanmalara ve akabinde gelecek olan şifa ile ilgilidir. Bakalım bu hafta bu etkileşimler burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Bu hafta Koç burcunun 1.derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da Şiron etkin olacak. Şiron genel olarak önce duygusal yaralanmalara ve akabinde gelecek olan şifa ile ilgilidir.

Hafta boyunca özellikle iletişim konusunda çok dikkat etmemiz gereken, kelimelerimizi başkalarını yaralamak yerine başkalarına iyi gelecek şekilde kullanmaya özen göstermemizde fayda var. Bakalım bu hafta burçları neler bekliyor?

Koç: Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Devamı…

İkizler: Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla aranızda iletişim problemleri baş gösterebilir. Genel olarak kendinizi ifade etmeye çalışırken kullandığınız kelimeleri hafta boyunca daha özenli seçmeniz gerekiyor. Devamı…

Başak: Harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Hafta boyunca özel hayatınızda güvenle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Özel hayatınızla genel olarak işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Devamı…

Terazi: İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken kullandığınız kelimelere dikkat edin! Farkında olmadan çevrenizdeki insanları yaralayabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. İçsel huzursuzlukların artacağı, uyku sorunlarının baş göstereceği bir hafta olabilir. Devamı…

Yay: Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Özelikle hafta boyunca arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabilir, farkında olmadan onların kalplerini kırabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda duygusal gerilimler baş gösterebilir. Devamı…

Oğlak: Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle yöneticilerinizle iletişim kurarken, kullandığınız kelimelere dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerin zedelenmemesi adına! Hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili konularda pek de tatlı olmayan geri bildirimler alabilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Hafta boyunca psikolojik olarak kendinizi yorgun ve hafif depresif hissedebilirsiniz. Devamı…

Balık: Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ne yazık ki dostlardan, arkadaşlardan size pek hayır yok. Onlarla ilişkilerde güven sorunu yaşayabilirsiniz. Devamı…

