Sinsi düşünceler zamanı

10 Ekim itibari ile her türlü iletişim, anlaşma, sözleşme, haberleşme, elektronikleri sembolize eden Merkür Akrep burcunda seyahat etmeye başlayacak ve 31 Ekim'e kadar da bu burçta seyahat edecek. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

10 Ekim itibari ile her türlü iletişim, anlaşma, sözleşme, haberleşme, elektronikleri sembolize eden Merkür Terazi burcundan çıkıp artık Akrep burcunda seyahat etmeye başlayacak. 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek.

Bu da bizim aklımızın, fikrimizin, karar verme mekanizmamızın, merakımızın, iletişim şeklimizin biraz daha Akrepvari bir şekilde olacağına işaret etmekte. Bu süreçte karşımıza çıkan bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu anlamak için daha çok çaba sarf edeceğimizi, görünen ve bize sunulan bilgiyle yetinmeyeceğimizi, gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için daha derin araştırmalar içine gireceğimize işaret etmekte. Akıl ile sezginin muhteşem birleşimidir aslında. Hem aklımızın sınırlarını zorlayacağımızı ve bunu yaparken sezgilerimizden de destek alacağımızı gösterir. Adeta bir dedektif gibi basit gibi görünen bir bilgi, ipucundan yola çıkarak büyük bilgiye, gerçeğe ulaşmak için çaba sarf edeceğimizi göstermekte.

Özellikle tartışmalarda, ikili iletişimde karşımızdaki kişinin zayıf taraflarını hızlı bir şekilde tespit edip, tartışmalardan haklı çıkmak için daha çok bu zayıf taraflara oynayacağımızı göstermekte. Bu sayede başka insanların düşüncelerini değiştirebilecek güce sahip olabileceğiz. Fakat Merkür Akrep biraz namussuz çalışır. İnsanların hem düşüncelerini değiştirmeye çalışacağız hem de manipüle ederek yönetmeye çalışacağımıza işaret etmekte. Bu süreçte takıntılarımız daha çok ortaya çıkabilir. Özellikle bir düşünceye, bir fikre, bir konuya aşırı takılıp, saplanıp kalabiliriz, dikkat etmemiz gerek. Takıntılarımız ve saplanıp kaldığımız düşüncelerimiz ister istemez bizi başka alternatiflere kapalı hale getirir ve ilerlememize engel olabilir. Bunun olası iyi yanı ise gizli, saklı, üstü örtülü her türlü konuyu açığa çıkarma yeteneği katabilir.

Pek tabii Merkür'ün Akrep burcunda olması, zihnimizin hızlı bir şekilde zehirlenmesine de yol açabilir. Takıntılar, paranoya ve şüpheye dönüşebilir. Ya da en kötü senaryo ile kin, nefret, öç alma gibi fikirlerin de oluşmasına nede olabilir. Dilimiz keskin ve zehirli bir hal alabilir, bence bu kısımlara dikkat etmemizde fayda var. Kullanacağımız kelimeler genel olarak harika bir analiz yapmamız destek verirken diğer taraftan kırıcı, baskıcı, manipülatif, zehirli kelimelerle karşımızdaki insanları sokabiliriz de dilimizle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir veya o dil ile insanları sokabiliriz de tıpkı bir yılan gibi. Siz olabildiğinde ilgini tercih edin.

Zihnimiz biraz daha sinsi, ketum, kolay kolay sır vermeyen bir yapıda olacaktır. Kendimiz hakkında, planlarımız hakkında konuşmayı pek tercih etmeyeceğiz. Aksi gibi başka insanların planlarını düşüncelerini öğrenmek için çaba sarf edeceğiz. Düşüncelerimiz ve fikirlerimiz sabit olacaktır ve alacağımız kararlardan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz. Zihnimiz her şeyden şüphe edecek adeta ve ne yazık ki kolay kolay güven köprüsü de oluşmaz. Özellikle araştırmacılar, eleştirmenler, yazarlar, danışmanlar, avukatlar, düşünürler, kimyagerler, fotoğrafçılar ve bilim adamları için iyi bir konumlanma sayılabilir. Bu dönem bu mesleklere sahip kişiler işlerinde zekaları sayesinde krizleri fırsata dönüştürebilirler.

Zaten Merkür'ün Akrep burcunda olması aslında keskin zeka ile krizleri fırsata dönüştürebilmek demektir. İyi kullanımında! Aynı fikirde olmadığımız konularda, durumu bir ölüm kalım savaşına dönüştürebiliriz. Bu dönem ilgimizi daha çok, gizli konular, ölümle ilgili konular, parasal konular, okült konular, cinsel içerikli konular, karanlık konular, büyü, maji gibi konular, tabu sayılan konular çekecektir. Türkiye için de bir çok gizli defter, hesap, bilgi, kayıt, telefon, mail, bilgi açığa çıkabilir.