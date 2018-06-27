Sorumluluklarının farkına var

28 Haziran günü Oğlak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da Satürn başrol oynayacağı için Satürnyen bir Dolunay olacak. Sorumluklarınızın artacağı ve yerine getirmek için çaba sarf edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

28 Haziran günü saat 06 civarı Oğlak burcunun 6. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da Satürn başrol oynayacağı için Satürnyen bir Dolunay olacak. Dolunay zamanı Mirzam sabit yıldızı etkin olurken, Sabian sembollerde 6. derecenin de anlamını yazının devamında okuyabileceksiniz.

Astrolojide esas olan sembolleri doğru bir şekilde okuyabilmektir. Bu yüzden bu Dolunay döneminde, Oğlak sembolizmini doğru bir şekilde analiz ediyor olmak oldukça önem kazanacaktır. Şimdi sizlere bu sembol ve anlamından bahsedeceğim. Oğlak burcu astrolojide hükumetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler, kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genelkurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Bunların yanı sıra Oğlak burcunda, disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olmak gibi temaları da içermektedir. Demek ki bu Oğlak Dolunay zamanı, aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.

Yalnız Satürn geri harekette olduğu için, işlerin her zamankinden daha yavaş ilerleyeceğini de bilmeniz gerekir. Bireysel anlamda bu Dolunay döneminde daha çok iş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabilir, iş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyonlar almak için çok ama çok uygundur. Keza sağlık olarak kemik ölçümü yaptırmak, diş tedavisine başlamak veya diş için kontrollere gitmek için de gayet uygundur arkadaşlar. Dolunay sürecinde sorumluluklarımız artabilir, sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışmamız gerekebilir. İş ve kariyer ile ilgili konular çok daha ön planda olacaktır. İş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Bir takım olaylara karşı daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Duygularımız ikinci planda kalacaktır. Duygusal meseleleri halletmek, masaya yatırmak için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine daha yalnız kalmaya meyilli olabiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Duygularımızı göstermekte zorlanabileceğimiz için karşımızdaki kişiler bizleri biraz daha soğuk olarak algılayabilir. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri planda iken melankoliye daha elverişli olabiliriz. Sağlıkla ilgili kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Cilt, tırnak bakımı yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlardır. Bu dönem tuz vücudumuzda daha çok zarar verir, kullandığımız tuz miktarına da dikkat etmeliyiz.

SATÜRN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ETKİLİ OLACAK

Dolunay zamanı Satürn etkin olacağından demek ki yaşantımızda sorumluklarımızı gözden geçirmemiz gerek, gereksiz olanlardan sıyrılmamız gerek, yaşantımızda disipline sokmamız gereken durumlara işaret eder. Otorite figürlerle bu Dolunay zamanı gerginliklerin olması olasıdır. Kısıtlanmış, yalnız, melankolik ve depresif hissetmeye eğilimli olabilir. Engellerle savaşmak durumunda kalabiliriz. Girişimlerimizde engellerle karşılaşabiliriz. Ekonomi, kariyer, hayat amaçlarımızla ilgili hayatımıza çeki düzen vermemiz gereken bir süreçten geçiyor olacağız bu 10 günlük dönem. Satürn geri harekette olduğu için eskiye dair, geçmişe dair bir takım konu ve koşulların yeniden düzenlemek adına karşımıza çıkacağına işaret etmekte.

Dolunay haftasında Mirzam sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız yenilik getiren ama çabanın sonuçsuz kalması anlamına gelir. Bu yüzden de enerjinizi boşa gidecek şeyler için harcamamaya özen gösterin. Somut sonuçlar elde edebileceğiniz konular üzerine odaklanın olabildiğince. 6. derece Oğlak burcunun Sabian sembollerdeki karşılığı ise Tanrı’nın gücüne kapılmış, örtülü bir peygamberin konuşması ve bir grubun gücünü tek bir hedef etrafında toparlama, sorumluluk anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE AÇISINDAN DOLUNAY

Bu Dolunay, Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası ilişkiler, diplomatik ilişkiler bu Dolunay’ın ilgileneceği konular içinde olacak. Bu konularda önemli adımlar atılabilir. Diplomatik ilişkilerin aslında büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Yeniden diplomatik ilişkilerde yanlış bilgi akışı, bilgilerin oynanması, yanlış iletişim, yanlış anlama yüzünden sorunlar oluşabilir. Uluslararası alanda yapılan ticari faaliyetler, anlaşmalar, sözleşmelerin yeniden gözden geçirileceği bir dönem olacaktır.

Ekonomik olarak da, büyük ve riskli yatırımlar için pek de uygun bir zaman diliminde olunmadığına işaret etmekte. Ekonomik olarak koşullarında stres yaratıcı olduğunu, özellikle bu stresin diplomatik ilişkiler ile ilgili olabileceğini göstermekte. Bu Dolunay daha çok ülke ekonomisi üzerinde etkili olacak. Satürn geri harekette olduğundan dolayı, ekonomik olarak atılan veya atılması düşünülen adımların yeniden üzerinden geçileceği, kararların revize edileceği, sorunların ve hataların tespit edileceği bir Dolunay bizleri beklemekte. Astrolojide, Yengeç/Oğlak aksı daha çok güvenlikle ilgilidir, güvenlik duygusu. Umuyorum ki güvenlik duygusunu zedeleyecek durumlarda meydana gelmez.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER

