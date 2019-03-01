Sosyal medya aşkları dönemi

1 Mart itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve bu burçta 26 Mart'a kadar seyahat edecek. Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz sıra dışı, farklı, değişik şeyler yapmak isteyebiliriz.

1 Mart itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve bu burçta 26 Mart’a kadar seyahat edecek. Bu hem ilişki kalitesi hem sevgi ve değer duygusuna ilişkin konularda hayatımızda daha çok Oğlak sembolizminin çalışacağına işarettir.

Venüs astrolojide temel olarak, nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Kova burcunda seyahat ettiğine göre, 26 Mart’a kadar bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha KOVA bir tema karşılayacak demektir. Arkadaşlık bağları, sosyalleşme, iletişim kurmak ve fikirlerimizi paylaşmak, fikir birliği oluşturmak, düşüncelerimize uygun düşünce gruplarında, sosyal oluşumlarda yer almak önem kazanır. Orijinal yaratıcı, sıra dışı kişilerle bir arada olabilirsiniz. Böyle insanlarla bir arada olmak bizlere çok daha fazla keyif verir. Özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza kısıtlama gelmesine katlanamayacağınız durumlar olursa güçle itiraz edersiniz, kendi ilkeleriniz veya inançlarınız doğrultusunda hareket etmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Özellikle ikili ilişkilerde, özel hayatta daha çok özgürleşmek isteyebiliriz. Venüs Kova burcunda iken modanızı kendiniz yaratın, size dikte edilen şeyleri yapmaktan kaçınarak özgün yanınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu ay arkadaşlıklar her şeyden önemli olacak. Bazılarınız için belki bir arkadaşlık aşka dönüşebilir veya sevdiklerinizle oldukça aynı paralelde düşünüp davrandığınız arkadaşça bir dönem olacaktır. İnternet aşkı bulabilir, hümanizm, gruplar ve dernekler, kulüpler ve organizasyonlarda yer alabilir, kendi prensiplerinizi hararetle savunabilirsiniz. Düşündüğünüzü net ve açık bir biçimde ortaya koyma zamanındayız, ilişkilerinizi de bu değer ve ilkelere göre isterseniz yeniden şekillendirebilirsiniz.

Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz sıra dışı, farklı, değişik şeyler yapmak isteyebiliriz. Ya da belki ilişkilerimizde biraz delilik yapmak için iyidir. İlişkilerde bizi etkileyen şey daha çok zihinsel konular olacaktır. Birinin fiziksel olarak çok güzel veya çok yakışıklı olmasından çok, entelektüel oluşu, fikirleri, konuşması daha etkileyici ve tahrik edici olacaktır. Tabii bu dönem başlayan ilişkilerde belli taahhütlerin altına girmek isteyebiliriz, sözler vermek, bağlayıcı unsurlar bizi biraz korkutabilir. Bu yüzden birine evlenme teklif edecekseniz en az iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. İlişkilerde başkaldırı ve isyan daha çok görülebilir. Özel hayatınızda normalde tolere ettiğiniz konuları artık edemeyebilirsiniz. Güzelleşmek için sıra dışı, değişik metotlar kullanabiliriz. Ya da alışılmışın dışında uygulamalar yaptırabiliriz. (Prp ..vb gibi) Ya da daha önce denemediğimiz farklı modeller, renkler, değişik stiller deneyebiliriz. Biraz tarzımızda da kalıplarımızı kırmak isteyebiliriz. Özellikle bu dönem bacaklarınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Bacaklarınızın güzelliğini ön plana çıkaracak uygulamalar yaptırabilirsiniz. Ya da bacaklarınızı güzelleştirmek için, kendinize epilasyon aletleri alabilir, bacaklarınızdaki fazla yağları yok etmek için masajlar, kremler kullanabilirsiniz.

Eğer yalnızsak aşkı, arkadaş ortamlarımızdan bulabiliriz. Arkadaşlarımız bizim için çöpçatanlık yapabilir ya da bir süredir arkadaş olduğumuz kişilerle birden daha özel şeyler paylaşmaya başlayabiliriz. Veya dahil olduğumuz sosyal gruplar, dernekler, kulüplerde tanışacağımız kimselerle aşkı hayatımıza çekebiliriz. Bağlı olduğumuz siyasi gruplar ya da bir konuda aktivist eylemlerde bulunurken de hayatımızın aşkıyla karşılaşabiliriz. Aşk konusunda özellikle, KOVA, TERAZİ, ASLAN ve yükseleni bu olanlar için şanslı bir süreç olacak.