Şubat ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

Ocak ayını geride bıraktık, ve Şubat ayı Merkür'ün bir ileri, bir geri hareketiyle geçecek. Zihnimizin bir miktar bulanık olacağı bir ay bizi bekliyor. Diğer yandan Venüs'ün Koç burcuna geçişiye de biraz daha cesur kararlar alabileceğiz. Balık burcundaki Dolunay'ı unutmamak gerek! Hayal dünyamızın akıp gideceği zamanlardan da geçeceğiz. Tüm bu gökyüzü hareketleri burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merkür Şubat ayı boyunca Balık burcunda bir ileri bir geri hareket edecek. Belli ki zihnimizi toparlamamız, odaklanmamız pek kolay olmayacak. Alık alık etrafımıza bakabilir, meydana gelen olayları algılamak ve anlamak çok kolay olmayabilir. Hesap hataları, iletişim kazalarına bol bol maruz kalabiliriz.

Venüs'ün de Koç burcuna geçişi ile ilişkilerde hızlı, dinamik ve çözüm odaklı bir süreç başlıyor diyebiliriz. Özel hayatımızda taleplerimizi daha direkt ifade edebilir, çekincesiz davranabiliriz. Anlık heveslerin peşine kapılabilir ama aynı hızda kapıldığımız heveslerimiz sönebilir de. Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay’la birlikte egolarımızın güçleneceği, alkış ve onay ihtiyacımızın artacağı bir süreç bizi bekliyor olacak. Göz doldurmak ve parlamak isteyeceğiz. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile iş hayatında daha tuttuğunu koparacak, hedef ve amaçlara dağılmadan ulaşabileceğiz. Çalışmalarımızın karşılıklarını alabileceğiz. Balık burcundaki Dolunay’la birlikte ise hayatın sert ve katı gerçeklerinden kaçmak isteyeceğimiz, hayallerin ve hayal dünyasının bize daha tatlı geleceği bir ay sonu bekliyor bizi…

Bakalım burçları Şubat ayında neler bekliyor? Yükselen burcunuza önem vermeniz gerektiğini unutmayın lütfen.

Koç: Lütfen bu ay plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın, çalınabilir ya da başkaları tarafından kullanılabilir. Özellikle bu süreçte sezgilerinizin artabileceği gibi rüyalarınız da ön planda olabilecektir. Çok sık hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir ama çok da fazla ilgilenmemenizi tavsiye ederim. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile odak noktanız aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilan-ı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yoksa, gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise, bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Boğa: İletişim odağınız daha çok arkadaşlarınıza doğru kaymaya başlıyor, onlarla ortaklaşa projelere girişebilirsiniz. Arkadaşlıklar arası yardımlaşma teması daha ön planda olmaya başlıyor. Arkadaşlarınıza sürekli onların yaşamlarına ilişkin tavsiyeler vermeniz gerekebilir, arkadaşlarınızın gözüm ablası olabilirsiniz bir nevi. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkiler anlamında sizi yalnızlığa, içe kapanmaya itebilir. Bir ilişki içindeyken bile kendinizi yalnız hissedebilir, gereksiz kıskançlıklar, kaprislerle ilişkinizi yorabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Süper sosyal olabileceğiniz, arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana geleceği, partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. Bazılarınız sosyal yardımlaşma kulüplerinde aktif görevler alabilecekken, bazılarınız ise iş hayatından kazandıkları gelirleri arttırmanın yollarını arayacaklar. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz, ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, yapılan işler için daha çok emek verebilirler. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamı…

Yengeç: İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak, kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. Kendinizi daha rahat ortaya koyabilecek ve direk tavırlı olabileceksiniz bu tarihe kadar. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir dönem. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. Devamı…

Aslan: 8 Şubat’ta ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak. Yabancılar veya sizden uzakta olan kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan veya yabancı asıllı biri ile flörtleşebilirsiniz. Bu tarihe kadar vize ve pasaport işlemlerini halledebilir, eğitimle ilgili konulara yönelebilir, uzak akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Diğer yandan fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon bile yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir ve mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz. Devamı…

Başak: Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. İçe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Diğer yandan aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizin temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için, vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu ay zihniniz daha çok sağlık ve iş konuları üzerine çalışabilecek. Yeni iş üretmek, iş arkadaşlarınıza sürekli tavsiyeler vermek, sağlıkla ilgili konular üzerine araştırmalar yapmak bu dönemin etkileri arasında yer almaktadır. İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor, tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Ay sonuna kadar yalnız olanlar ciddi ilişkilere başlayabilirler, olası ortaklıklar veya ilişkilerindeki sorunların üstesinden rahatça gelebilirler. Bu dönem partner veya ortağınız biraz çocukça biraz bencilce davranabilir, onu biraz idare etmeniz gerekebilir. Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpler, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Akrep: 3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok aşk meşk, yaratıcılık gerektiren konular ve varsa çocuklarınız üzerine yoğunlaşmaya başlayacak. Daha çok bu konulara kafa yorabileceksiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren bir işse, bu süreçte ilham perileri hep çevrenizde olacaktır. Bu ay aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Akrep’ler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu dönem beslenme alışkanlarınıza biraz daha dikkat etmenizde fayda var, belki bir destek alabilirsiniz veya diyete başlayabilirsiniz. Devamı…

Yay: 8 Şubat’ta ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizin için asıl aşk dönemi de başlamış olacak. 5 Mart’a kadar yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler, kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu tarihe kadar girişimlerde bulunabilirler. Süper keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. İş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Merkür 3 Şubat’tan 11 Nisan’a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Bu dönem bol bol seyahat planları yapabilir, seminer verebilir, dil eğitimine başlayabilirsiniz. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Sadece iletişimde yanlış anlama, hatalı algılama yüzünden bir takım aksaklıklar problemler yaratabilir. Çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak. Sizin için tam olarak koşturma, mücadele dönemi olacak. Tam girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınıza ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibenizi de aynı oranda arttıracak. Mars sayesinde, harika stratejiler kurarak hedeflerinize çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabileceksiniz. Aynı şekilde kızgın ve agresif de olabilirsiniz. Bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Devamı…

Kova: Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle bu hafta zihniniz ve konuşmalarınız daha çok para üzerine olabilecek. Sürekli “Daha iyi nasıl para kazanırım, köşeyi nasıl dönerim, bu işten ne kadar kazanırım” gibi sorgulamalar oluşabilir. Türlü seyahatlere çıkabilir, yakın çevrenizle daha yakından ilgilenebilir. Size keyif verecek şeyleri daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu süreçte yakın çevrenizden oturduğunuz yerden ya da her gün gittiğiniz, aşina olduğunuz yerlerden birileri ile flörtleşmeler başlayabilir. Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Devamı…

Balık: 3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. Bu seyahat zihninizi daha işlek bir hale getirebilecek. Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme ve anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak için de çok uygun bir süreçte olacaksınız. Gelirlerinizi artırabileceğiniz fırsatlar ve haberlerle karşılaşabilir, paranızı daha çok giyim, kuşam ve kozmetik ürünlerine harcayabilirsiniz. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Aslında paranızı belki de kendinizi daha değerli hissetmek için harcayabilir, kendinize bu süreçte ödüller verebilirsiniz. Yalnız bu süreçte arkadaşlarınıza borç para vermek, kefil olmak, maddi olarak risk almak içim pek de uygun bir dönem değildir. Risk alacağınız paranın geri dönüşü olmayabilir. Devamı…