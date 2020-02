Şubat ayı gökyüzü rehberi hazır! Hangi günlerde nelerden uzak durmalı, hangi günlerde neler yapmalıyız? Ünlü astrolog Dinçer Güner Şubat ayının gökyüzü rehberini sizler için hazırladı...

Şubat ayında hangi günler hangi işleri yapmak için çok daha uygun, hangi gün işe başlamalı, ne zaman spora başlamalı, yatırımları ne zaman yapmalı, romantik buluşmaları hangi güne ayarlamalı gibi aklınıza takılan daha pek çok soru için gökyüzü rehberliğinde harika bir aylık rehber hazırladım sizlere. Şimdiden harika bir Şubat ayı dilerim hepinize!

4 Şubat Salı

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs ile Satürn arasında olumlu bir görünüm oluşacak. Etki süresini +/- 2 gün olarak baz alabilirsiniz. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır. Bu günlerde yapacağınız alışverişlerde daha çok pastel tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu dönem alınacak eşyalar, yapılan alışverişler uzun süreli ve dayanıklı olabilecektir. İlişkiler ciddi, ağırbaşlı ve sorumlu tavırlar içeren bir tona bürünmek zorunda kalabilir. Günlük işler, pratik, planlı ve zaman detayına önem vererek tamamlanmaya çalışılır. Bugün keyiflerden çok sorumlukların üzerine eğileceğimiz bir gün olacak

5 Şubat Çarşamba

Ay 17:19 ile 22:02 arası İkizler burcunda boşlukta olacak. 22:02 itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasında uyumlu bir görünüm oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün. Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün. Oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek. Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Fikirler çok sık değişebilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve heyecanlı bir ruh hali taşıyabileceğiniz bir transit.

6 Şubat Perşembe

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Ay'ın en güçlü olduğu konumdur bu. Duyguların en yoğun yaşanabileceği zamanlardır. Aidiyet ihtiyacımız artar, geçmişe duyulan özlem artar, eski konular sık sık gündeme gelebilir. Bir şeylerin koleksiyonunu başlatmak için en uygun zamanlardır. Ailemizi, vatanımızı koruma güdüsü daha çok ortaya çıkar,milliyetçi duygular yükselir. Eve ait yarım kalan işlerle ilgilenmek için en güzel günlerden biridir. Aile ile ilgili önemli konuları halletmek, açıklığa kavuşturmak, aileden izin almak, barışmak için güzel bir gün. Duygusal anlamda fedakarca davranışlarda bulunabiliriz ama dikkat bunu öküzler için yapmayın! Önyargı engeline takılmamaya özen gösterin, objektif olmak her ne kadar zor olsa da dinlemeyi öğrenin. Evde tamirat, bakım, onarım gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu, mide, safra kesesi hassastır. Özellikle sigarayı bırakmak için en uygun günlerden bir tanesidir. Kadınlar mamografi çektirmek, kontrollerini yaptırmak için en uygun zamanlardır. Yemek borusu hassas olacağı için aşırı soğuk ve sıcak yiyecek ve içecekleri tüketirken dikkat edin lütfen. Duygularımızı ifade etmek, dile getirmek, duygusal meseleleri konuşmak için uygun bir gündür. Ev almak, satmak, kiralamak, toprak, gayrimenkul, arsa gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir gün. Mide hassas olacağından dolayı midesi ile ilgili sorunları olanlar sindirimi destekleyici ilaçları yanında bulundurmalarında fayda var. Ay Yengeç burcundayken annelik etmek, sevdiklerimize bakmak, beslemek ve çocuklarla ilgilenmek gibi konulara ilgimiz artar. Aileyle ve yakın çevremizle bir arada olmak isteriz. Duygularımız ve sezgilerimiz güçlenir. Hayal gücümüz, sanatçı ve yaratıcı tarafımız beslenir. Nostalji hissi artar, geçmişe özlem duyulabilir, çocukluk günlerini yad etmek, hatırası olan eşyalara bakmak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek, ev işleriyle ilgilenmek, yemek pişirmek, anne ve babanıza ilgi ve sevgi gösterme arzusu duyabilirsiniz. Dışa dönük olmaktan çok içe dönük olmayı isteyebilirsiniz. Sizi rahatlatan, aşina olduğunuz, güven bulduğunuz yerlerde olmak, maceraya atılmak, risk almak istemezsiniz. Sizi hep rahatlattığını bildiğiniz, alışık olduğunuz ve karşınıza ne çıkacağından emin olduğunuz yerler, mekanlar ve tanıdıklarla bir arada olmak en akıllıcası olacaktır. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm taktırmak, saksılarınıza ve çiçeklerinize bakmak, onlara su vermek için en uygun günlerden biridir. Kadınlarla vakit geçirin, iş arkadaşlarınıza veya komşularınıza sevecekleri tatlı, pasta, kurabiye, bisküvi türü yiyecekler ikram ederek sürpriz yapın. Dertli ve konuşmaya ihtiyacı olan bir dostunuza kulak verin, kucaklayın, stresinizi atacak sohbetler yapın. Evinize banyonuza, mutfağınıza, yatak odanıza yönelik dekorasyon ürünleri alabilir, evinizi derleyip toplayabilirsiniz. Ay'ın su grubunda yer aldığı bu günde bol bol sıvı almalısınız. Uzun bir banyo yapabilir, vücudunuzu nemlendirebilir, suyun nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Güçlü etkileri hayatımıza yansıtan Ay'ın yöneticisi olduğu bu burçta sevgi, merhamet, empati ve güven duygusunu yaşayarak gökyüzü enerjilerini avantajınıza kullanabilirsiniz.

7 Şubat Cuma

Ay 18:42 ile 02:44 arası Yengeç burcunda boşlukta olacak. Venüs bugün itibari ile Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün bu burçta olması ile ilişkilerde daha sıcak, daha samimi, daha flörtöz, daha tutkulu, daha kıskanç, daha kaprisli bir hal alırız. Kolay tatmin olmayız. Bu döneme şu söz tam olarak oturmakta: “Büyük aşklar kavgayla başlar.” Bu dönem ilişkilerde huzursuzluk sık sık gözlemlenebilir, daha kaba olmaya meyilliyizdir. Daha dışa dönük ve sosyalleşebileceğimiz, samimi ilişkiler kurabileceğimiz bir dönemdir. Genel anlamda daha neşeli, pozitif ve girebileceğimiz her ortamda dikkatleri üzerimize çekmeyi başarabiliriz. En önemli teması, ilişkilerde anlayış göstermeye sahip olmaktır. Çünkü Venüs'ün bu yerleşiminde bunu yapmak çok zordur. Her zaman haklıyızdır, iddialıyızdır ve birini elde etmek istiyorsak daha çok savaşabilir, çaba gösterebilir, artistik yeteneklerimize başvurabiliriz. Samimiyetin ölçüsünü kaçırabilir, sınırlarımızı belirlemekte sıkıntılar yaşayabiliriz. İlişkilerde ten çekimi, fiziksel çekim, cinsellik daha ön planda olabilecektir. Yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zaman dilimidir, özellikle maddi anlamda. Gözü pek, gerektiğinde yılmaz, korkmaz, çakar bir Venüs'tür bu. Savaşçı Mars'ın burcunda baştan çıkarıcı Venüs adeta bir Amazon'a dönüşür. Savaşmaktan ve mücadele etmekten çekinmez. Kurduğu ilişkilerde istek ve arzularının yerine getirildiğine emin olmak ister, bir kenara çekilip başına gelenlere üzülüp, hayıflanmaktansa meselenin üstüne gidebilecek cesarete sahiptir. Kurban rolü oynamaz. Bencil ve inatçı olabilir. Bir ilişkiyi kendileri başlatıp, kendileri bitirebilecek inisiyatife sahiptir. Siz de ilişkiler, aşk ve para gezegeni Venüs'ün Koç burcunda yansıttığı enerjileri ilişkilerinize yansıtabilirsiniz. Tuttuğunuzu koparmak, istediğinizi almak için gökyüzü size destek vermekte. Atletik bir görünüme kavuşmak, bol bol egzersiz ve spor yapmak veya bunları yapmasanız bile dinamik ve enerjik olmak için harika bir konumdur. İlişkilerde cinsellik artar, cinsel cazibe ön plana çıkar. Saman alevi gibi çabuk hızlı başladığı gibi hızlı biten aşklar da yaşanabilir. İlgi süremiz azalır, uzun süre bir konuya odaklanmak güçleşir. Biraz maymun iştahlı davranmak ihtimaldir. İş girişimleri, yatırımlar, rekabet, pazarlama ve satış için agresif ve yaratıcı planlar yapmak için harika bir konumdur.

8 Şubat Cumartesi

Ay 01:44 itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Kendimizi göstermek, kendimizi ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak, ben duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat! Direkt tavırlı olacağız, isteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz, çekincesiz bir gün olacak. Planlar, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmemizi gerektirecek koşullar oluşabilir. Lükse olan düşkünlük had safhada olabilecek, alışveriş ihtiyacı bugün daha da artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olabileceğiz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz. Tiyatro, sahne, şan gibi sahne ile ilgili eğitimlere başlamak ya da gitmek için ideal bir gün. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için de süper bir gün. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, saçlarımızla ilgilenmek için de aynı şekilde. Kan dolaşımının hızlanacağı, kalp çarpıntılarının artabileceği zamanlar, aman dikkat. Kalp ile ilgili rahatsızlıkları olanlar ilaçlarını evde unutmasınlar, aşırı heyecanlara karşı dikkat etsinler. Özellikle bu gece ciddi uykusuzluklar çekilebilir, bu yüzden kafeinli ürünleri gündüz çok fazla tüketmeyin. Neşelenmek, arkadaşlarla eğlenmek, eğlence mekanlarını bir bir gezmek, flört etmek ve eğlenmek için önünüzde harika birkaç gün var. Bugün Ay’ın konumu gereği, çocuklarınızla eğlenebilir, siz de çocuksu yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ay Aslan burcundayken dikkat çekici takılar, aksesuarlar, canlı renkler, pırıltılı, giysilerle çekiciliğinizi artırabilirsiniz. Ay Aslan burcunda ilerlediğinden yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Günün ana teması “Fark edilmek” olacak… Atacağınız her adımda, söyleyeceğiniz her sözle, duruşunuzla fark edilir olacaksınız.

9 Şubat Pazar

20. derece Aslan burcunda Dolunay



Her Dolunay bir farkındalık zamanıdır ve Dolunay zamanlarında bir kararı alabilmek için hem zihnimizi hem kalbimizi dengeye oturtmak için çaba sarf ederiz. Yaşadığımız bir ikilemi aşmak ve eyleme geçebilmek için bazı durumları daha net görme ihtimalimiz olur. Dolunay, Ay ışığının en parlak olduğu konumdadır, bu etki duygularımızı ve isteklerimizi de büyütür ve aydınlatır. Bir konuda farkındalık yaşamamıza sebebiyet verir. Bu Dolunay Aslan burcunda olacak ve yaratıcılığımızı kullanmayı, kendimizi ortaya koymayı, aşkı, romantizmi ve eğlenmeyi hayatımıza daha fazla katmamız gerektiğini hissedeceğiz. Aslan burcunun temsil ettiği bireysellik, bağımsızlık, farklı olmak önem kazanırken, objektif ve gerçekçi bakış ile duygularımızı daha net ortaya koymak isteyeceğiz ve bunu yaparken dürüst olmak gerekliliği olacak. Yaratıcı çalışmalar içindeysek bunu parlak fikirlerle zenginleştirmek, orijinalliğimizi ortaya dökmek ve beğenilmek için çaba sarf edeceğiz. Her konunun sadece teknik tarafı değil yaratıcı ve eğlendiren tarafını da işin içine katmak zorundayız. Bireysel ilişkilerde karşımızdaki kişilerin dürüstlüğünden emin olabiliriz ancak duygularını da aynı dürüstlükle samimiyetle ve kalpten ifade etmesini bekleyeceğiz. Aslan Dolunay’ında etkinlikler, organizasyonlar, PR çalışmaları ve sahne ambiyansı gerektiren her konuda dikkat çekici olabilirsiniz. Bireysel yaratıcılığınızın ve orijinal size özel yanlarınızın açığa çıktığı ve bunu keyifle ortaya koyduğunuz bir Dolunay dilerim.

10 Şubat Pazartesi

Venüs ile Şiron birlikte hareket edecekler. Etki süresini +/- 3 gün olarak düşünebilirsiniz. Bu birkaç gün enteresan olacak açıkçası. Zira sevgi konularında hem yaralanma hem şifa bir arada. Aslında demek istediğim, olası sevgi ile ilgili başımıza negatif bir durum geldiğinde bunun bize faydası olacak bir bilgiye dönüşeceğidir ya da bizi büyük bir dert veya sorundan kurtarmak için meydana geliyordur. Bu birkaç gün olabildiğince çevrenizdeki insanlara yardım kanallarınızı açık tutun, ihtiyacı olanlara elinizi uzatın. Bunların yanı sıra herhangi bir estetik yaptırmak için de gayet güzel zamanlardır. Özellikle operasyonlara yönelik güzellik uygulamalarından bahsediyorum.

11 Şubat Salı

Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. 21:25 ile 02:37 arasında ise yine Başak burcunda boşlukta olacak. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, dozu aşarsak fena olur. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır. Tabii şifasının da geldiği süreçtir, sıkılmasın canınız. İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar, yumurta kapıya dayanmadan halledin işlerinizi. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan yer ve konuları düzenlemek ve organize etmek için şahane bir dönemdir. El becerilerimiz geliştirmek, hobilere yönelmek, kafamızı rahatlatacak, düşünceleri dağıtacak konulara yönelmeliyiz. Her şeyin ispata dayalı olmasını isteriz ve her şeye burnumuzu sokmaya eğilimli oluruz, konunuz değilse yapmayın ama. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler almak için en uygun zamandır. Özellikle sindirim sistemi hassastır, ishal ve kabızlık vakaları daha çok görülür. Aşırı koşmak, enerji sarf etmek, dalağı çok daha fazla yorar aman dikkat. Apandist sıkıntıları da aynı şekilde oluşabilir. Detay ve incelik gerektiren işlerde başarıyı elde etmek daha kolay olacaktır. Başak gibi iş, çalışma, düzenleme, toparlama, sistemli çalışma, detaylara önem vermeyi temsil eden bir burç etkisi ile başlamak, sizin de işlere aynı etkin enerjilerle sarılmanıza yardımcı olacaktır. İş ortamında sistem ve analiz gerektiren işlerde, dosyalama, kategorize etme, muhasebe, bütçe, bilgisayar sistemleri veya stok kontrol gibi işlerle ilgilenmek yerinde olur. Ev hanımları için de oldukça verimli geçebilecek bugün, rutin işlerle ilgilenip, temizlik yapmak, işlerinizi, evinizi yoluna koymak, iş planı çıkarmak, dağınıklıkları toparlamak, yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak, çamaşır ve ütü gibi işleri halletmek için güzel bir süreç. İşleri hızlıca halledebilirsiniz. Bugün ayrıca sağlık kontrolleri, doktor ziyaretleri yapma, fırında ekmek türü hamur işleri yapma, vitamini bol, tahıl özlü yiyeceklerle ve besinlerle bünyenizi korumak, midenize özen göstermek, diyet yapmak için uygun bir gün. Endişelenmeye daha müsait olacağız, detaylara takılabilir, bir işi hallederken mükemmel olmak için gayret sarf edebilirsiniz.

12 Şubat Çarşamba

Ay 01:37 itibari ile Terazi burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, sosyal bağlar, eşle, ortakla ve partnerle uyumlu ve dengede kalmak önem kazanıyor. Karşımızdakinin bakış açısını görmek, objektif olmak, adil davranmak Ay Terazi burcundayken öne çıkan konulardandır. Arkadaşlarla, sevdiklerinizle bir araya gelmek ve hoş bir akşam geçirmek için harika bir fırsatınız var. Diğer yandan, Ay’ın Terazi burcundaki günlerinde tembellik etmek, keyfimiz ne isterse onu yapmak, bir şeylere zorlanmamak ve huzurlu bir ortamda bulunmak isteriz. Görüşmelerin medeni ve sıcak geçmesini istiyorsanız, anlaşma yapma ve el sıkma ihtimalinin fazla olduğu bugünde iş toplantılarını, görüşmelerini, müşterilerle bağlantı kurmayı gerçekleştirebilirsiniz.

13 Şubat Perşembe

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Ay Terazi burcundayken estetik kaygıların tavan yaptığı zamanlardır, ilişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak için güzel bir gündür. Estetik operasyon olmak için uygundur arkadaşlar, diyetisyene gitmek için de aynı şekilde. Estetikle ilgili her konuya balıklama dalabilirsiniz. Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum ve denge ihtiyacı çok artar, yüksek sesli her şey rahatsız eder. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz. Ama kendinizi aptal yerine de koydurmayın. Hak, adalet kavramları ön plana çıkabilir, güçlü değil haklının tarafında olmaya çalışırız. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizi zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz de. Fazla kabullenici bir moda bürünürüz aman dikkat. Zevklere fazlaca düşkünlük sık gözlemlenen bir durumdur.

14 Şubat Cuma

Ay 00:40 ile 03:27 arası Terazi burcunda boşlukta olacak. 03:27 itibari ile Akrep burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Ay’ın Akrep burcundaki seyahatinde psişik radarımız açık olur, çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunları, stresleri veya krizleri varsa paylaşabilirsiniz. Akrep paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette sevdiklerinizin acılarını kalpten paylaşabilirsiniz. Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Diğer yandan, dedektiflik, casusluk yapmak eğlenceli gelir, hayalet ve korku hikayelerinden keyif alabilirsiniz, sırlarınızı paylaşmak, sırları açığa çıkarmak, gizemlerle ilgilenmek, bu tür kitaplar okumak, film seyretmek için uygun bir gün. Konuşmalar derinlere iner, karşınızdakilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbetler yapabilirsiniz.

15 Şubat Cumartesi

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay'ın rahat ettiği yerleşimlerden biri değildir bu. Duygusal anlamda huzursuzluklara, gerginliklere neden olabilir. Duygularımızı ifade ederken biraz sert olabiliriz. Arıza çıkartmaya, kavga etmeye eğilimliyizdir. Daha sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zordur. Tutku ön planda olacaktır, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli saklı kalmış konulara eğilim artar, oküler konulara merak artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Derinlik isteyen konuları araştırmada daha başarılı olabiliriz. Gerçek nedir öğrenmek isteriz. Cinsel konulara yönelimimiz daha da artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen. Rüyalar çok daha fazla etkili olur. Ruhsal anlamda huzursuzluk günüdür, uykuya dalma sorunları ortaya çıkabilir. Sağlık olarak genital bölgeler, üreme organlarına dikkat edilmesinde yarar var. Özellikle cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkat. Genital siğiller, akıntılar, yanmalar oluşabilir, düşüklere karşı da dikkat.

16 Şubat Pazar

Ay 01:19 ile 07:06 arası Akrep burcunda boşlukta olacak. Mars bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 30 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Savaş ve mücadele gezegeni Mars, Oğlak burcunda yücelir. Mars gibi kas ve fiziksel gücü temsil eden bir gezegen Oğlak gibi düzen bir disiplini seven bir burca girdiğinde kişi bir asker ve bir ordu gibi güç kazanır. Bir komutan edasıyla herkesi yönetmeyi sever ama bu askeri bir yönetimdir, kurallar onun koyduğu sınırlamalar çerçevesinde uygulanmalıdır. Mars Oğlak burcu döneminde demek ki biz de girişimlerimizde daha ciddi, disiplinli ve oldukça güçlü bir kendini kontrol becerisi ve profesyonellikle halletmek için gücümüzü doğru bir biçimde ortaya koyma motivasyonunu elde edebiliriz. Bu konumda Mars bazen işini yapmayan, hakkıyla enerjisini işine vermeyen kişilere yönelik hoşnutsuzluk göstermeyi de ifade eder. Bu konumda çevrenizde tutucu ve muhafazakar bir değer anlayışıyla hareket eden kişilerle karşılaşabilirsiniz. Belki siz de kendi gelenek ve göreneklerine ters düşen durumlardan haz etmeyebilirsiniz. Bu dönemde size statü ve prestij kazandıracak işlere girmek için daha çok çaba sarf edebilirsiniz, kendi işinizi bu amaçla iyileştirmeye veya çevrenizde statü sahibi kişilerle bir arada olma fırsatı elde edebilirsiniz. Kendinizden büyük tecrübeli veya olgun kişilerin görüşlerine başvurabilir, bütçe, finans, yönetim işlerinde uzun vadeli planlar ve girişimler başlatabilirsiniz. Bu dönem öncelikli olarak başarılı olmak için harekete geçeceğiz, belki de başarılı olmak için yeri geldiğinde güç kullanacağız, atılgan olacağız, insiyatif alacağız, gücü elimizde tutmak isteyeceğiz. Ve bunu daha çok iş hayatında yapmaya başlayacağız. İş hayatında daha stratejik davranmaya çalışacağız. Özellikle bu dönemde hayatımızda kontrollü riskler almaya çalışacağız. İş hayatında alacağımız sorumluluklar özellikle oldukça stres yaratacak ama üstesinden de gelebileceğiz. Bu süreçte uzun vadeli yatırımlar yapmak için daha kolay bir şekilde harekete geçebileceğiz. Aslında bu dönem daha çok hayatımızı yeniden kurgulamak, hedefler belirlemek, bu hedefler için harekete geçmek fakat bu harekete geçme hali daha mantıklı, tutarlı ve gerçekten hedef odaklı bir şekilde olacaktır. Mars, Yay burcundayken, sağa sola dağıldık biraz ama Oğlak burcundayken hedefe çok daha konsantre olacağımızı gösteriyor. Sağlık olarak ise, dizler, dişler, kemikler, cildimizle ilgili ameliyatlar olabiliriz.

17 Şubat Pazartesi

Bugün itibari ile Merkür Balık burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 11 Mart’a kadar devam edecek. Her türlü iletişimde aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkar. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişiler, olaylar, konular katılabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkabilir. Elektronik aletler bozulabilir. Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozabilir, sonrasında, başlattığınız ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir. İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir, evinizde dijital eşyalar anormal bir duruma geçebilir. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, bu süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız uzun süreli olmaz. Evlenmek, ev almak ya da satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavullara dikkat edin kaybolmasınlar. Araçları ile uzun yola çıkacak olanların ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir. Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkat edin, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olabilir

18 Şubat Salı

Ay 12:03 ile 13:26 arası Yay burcunda boşlukta olacak. 13:26 itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Duygusal meseleleri halletmek için uygun değildir, iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Ay'ın Oğlak burcunda zarar gördüğü bir yerleşimde, duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Biraz daha melankolik olmaya eğilimliyizdir, yönetken tavırlı davranabiliriz. Anne ve aile ilişkilerinde de zorlanmalar görülebilir, onaylanma ihtiyacımız artabilir. Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması yalnız, kendi kendimize yetmek olabilecektir, öyle kalabalıklar, hoppa tiplerle uğraşamayız. Uzun vadeli planları, yatırımları yapmak için ideal bir gündür. Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri için de. Bugün şeker ve romatizmal sorunları olanlar ekstra dikkat etmeliler. Ay Oğlak burcundayken bunlar tetiklenebilir. Eklem problemleri olanların bugün biraz daha dikkat etmelerinde yarar var. Bugün dişlerinize, kemiklerinize dikkat, romatizmalar azabilir, cilt hassaslaşır, döküntüler meydana gelebilir veya akne sivilceler oluşabilir. Hayatın bize daha soğuk, katı, acımasızca davrandığı hissine çok kolay kapılabiliriz.

19 Şubat Çarşamba

Güneş bugün itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş Balık burcuna geçtiği andan itibaren kişisel yeteneklerimiz, benliğimiz, egomuz ikinci planda kalmaya başlar. Kişisel isteklerimizden çok çevremizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya her an hazır oluruz. Başkalarına faydalı olma ve yardım etme motivasyonumuz artmaya başlar. Empati yeteneğimiz artar, diğer insanlarla duygu bağı kurmak daha kolay bir hale gelir. Bu dönem insanları bağışlamak, affetmek, merhamet ve sevgi göstermek çok daha kolay olacaktır. Sezgilerimiz sıkça yol gösterici olacaktır. En çok rüya görülen ve bu rüyaların etkisinde kalınan zamanlardır. Çokça destek almaya ve terapiye gitmeye eğilimi oluruz. Alacağımız kararlarda diğer insanların etkisinde çok rahat kalabiliriz. Objektif olmak biraz daha zordur ve kararlarımızda duygularımız hakim olur. Bunların yanı sıra, işimize gelmeyen bir durum veya konu olduğunda alınganlık yapmayı ve kırılmayı savunma mekanizması olarak kullanabiliriz. İşimize gelmeyen bir durum olduğunda, gerçeklerle yüzleşmek gerektiğinde ise hemen kolları sıvayıp kaçabiliriz de. Ne düşündüğümüzden çok ne hissedeceğimize önem vereceğiz. Bu bir aylık dönemde ruhumuzda romantizmin küçük dokunuşlarını hissedeceğiz. Bu dönem iyi niyetimiz suistimal edilebilir, bu yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Kimler için ne kadar iyilik yaptığımıza dikkat etmemiz gerek. İnançlar bu dönem çok daha ön planda olur, daha sık dua edebilir, meditasyon yapabilir, ruhumuza iyi gelecek konulara yönelebiliriz. Sosyal olmaktansa biraz daha sessiz ve yalnız kalmaya eğilimi olabiliriz. Hayal dünyasına sık sık dalabiliriz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için de en harika dönemdir. Yeni yazılar yazmak, resimle ilgilenmek, müzikle uğraşmak, dans etmek, dansa başlamak, fotoğraf çekmek veya fotoğraf için kursa başlamak içinde en ideal dönemdir. Bu dönem maddi dünyanın gereklilikleri ile manevi dünya arasında ikilemlerde kalabiliriz sık sık. Hayır işleri yapmak, hayır işi organizasyonlarında aktif görevler almak için de harika bir zamandır. Peki tabii bu dönem alkol kullanım oranı da artabilir, gerçeklerden kaçmak için özellikle. Dalgınlık ve unutkanlık sıkça görülen davranışlardır. Bu yüzden bu bir ay, evden çıkarken veya bir yerden kalkarken kişisel eşyalarınızı kontrol ederek hareket etmenizde fayda var.

20 Şubat Perşembe

Ay 17:18 ile 22:41 arası Oğlak burcunda boşlukta olacak. Jüpiter ile Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Etki süresini +/- 6 gün olarak düşünebilirsiniz. Sezgilerinizin ve algılamalarınızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdir. Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz. Duygularınızı akılcı ve objektif bir biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir. Ancak diğer taraftan da fazla hayal kurup, aşırı fantezilere dalmaktan gerçekleri tüm açıklığı ile görmeniz zorlaşabilir. Kurduğunuz ilişkilerde açık ve net bir tutum takınmakta zorlanabilirsiniz. Yanılsamalar ve kendini aldatmak bu transitin muhtemel etkilerinden biridir. Strese girerseniz günlük hayatın dertlerinden ve sıkıntılardan kaçmak, uzaklaşmak için alkol veya rahatlatıcı, sakinleştirici tıbbi çareler bulmaya yönelebilirsiniz. Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjisi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur, gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz. İnsani değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin, insanı insan yapan değerlerin güçleneceğine işaret eder. Sezgilerin en güçlü olduğu zamanlardır, bu dönem sezgilerimiz, duyularımız, rüyalarımız yol gösterici olacaktır ve gelen işaret ve sembolleri dikkatli okumak gereklidir. Mistik, spiritüel deneyimler yaşamaya daha eğilimli oluruz, aynı anda arkadaşınızla aynı rüyayı görmek gibi… Ruhsal gücü, bağlantıyı, evrenle olan bağlantıyı güçlendirir, yaradana daha yakın olmaya işaret eder.

21 Şubat Cuma

Mars ile Uranüs arasında uyumlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 1 hafta olarak düşünebilirsiniz. Özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan veya bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün. Siz istediğiniz kadar plan program yapın, son dakika golleri her defasında olacaktır. Biraz daha spontane takılın bu aralar. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tez canlı davranacağız bu birkaç gün. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Yine patlamalar, silahlı durumlar meydana gelebilir bu bir kaç gün içinde.. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de. Koşullara çok çabuk isyan edebiliriz, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yıkabiliriz. Yine grevler, isyanlar, iş bırakmalar da olabilir. Düşüncesizce, anlamsızca riskler almayın, ölçün, tartın, biçin, planlayın ve risklerinizi öyle alın, kendinize zarar vermemeye dikkat edin. Fazlaca iddialı davranışlarda bulunabilir veya böyle davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizden çok emin değilseniz iddialaşmayın. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyabileceğiz. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartabileceğiz. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz.

22 Şubat Cumartesi

Ay 07:08 ile 22:41 arasında Kova burcunda boşlukta olacak. Güneş ile Uranüs arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Etkini süresi +/- 4 gün olarak baz alabilirsiniz. Hayatımızda bu hafta radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Uçak seyahatleri için harika bir gündür. Değişik, farklı, yeni heyecanlara ve konulara da açık olabileceğimiz bir gün. Denenmemişi denemek, radikal adımlar atmak için güzeldir. Çevrenizdeki dünyayla ve insanlarla olan ilişkilerinizde ilginç yaratıcı sıra dışı konular öne çıkabilir, bu durum sizde aydınlanma ve kalıcı farkındalıklar yaratacaktır. Çevrenizde ilginç ve değişik insanlar görebilirsiniz ve onların orijinal ve yenilikçi tutum ve bakış açıları sizi de etkileyecektir. Merakınız ve yeni şeylere olan ilginiz artabilir. Çevresel koşullarınıza bir reform yapmak için de güzel bir zamandır.

23 Şubat Pazar

4. derece Balık burcunda Yeni Ay

Balık burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay, hepimiz için yoğun duygular hissettiğimiz başlangıçların kapısını açacak. Balık burcu, nitelik bakımından sezgilerin, şefkatin, merhametin, koşulsuz sevginin burcudur. Merkür'ün de Balık burcundan eşlik ettiği bu Yeni Ay sürecinde gönülden bağlı olduğumuz kişilere daha fazla tolerans göstererek anlayışlı ve affeden bir tutum ile davranabileceğimizi, istersek yardım ve destek verecek gönül zenginliği ile davranmak isteyeceğimize işaret ediyor. Kırılsak da affedebiliriz, alınganlık ve küskünlük duysak da geriye atabileceğimiz akışta kalarak ve kabullenerek yolumuza devam edebileceğimizi gösteriyor. Balık burcundaki Yeni Ay’da oldukça spiritüel ve manevi duygularla hareket edebiliriz. Yoga, meditasyon, bilinçaltı çalışmaları, Reiki benzeri şifa çalışmaları yapabilir, bu konularda bilgi edinip eğitimlere seminerlere etkinliklere katılabiliriz. Sanatsal konularda yeteneklerimiz varsa bunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapabiliriz. Resim, müzik, tasarım, dekorasyon, dans ve ritim içeren her konuda çalışmalar yapmak ve ilhama açık olmak bu Yeni Ay’da daha kolay ulaşabileceğimiz alanlar olacak. Renkli rüyalar görebileceğimiz, dileklerimizin ve umutlarımızın gerçekleşmesi için enerji çalışmaları yapabileceğimiz bir dönem. Balık burcu ayrıca kozmetik ve dekoratif konularda zevki açığa çıkarabilecek bir etkisi vardır ve imajımızı daha yumuşatır. Bizi fantezi dünyasına davet eder. Çevremizde romantik bir ambiyans isteriz ve sinematik bir sahne gibi yıldızlar dünyasına merak duyarız. Katı, kötü, çirkin aşırı gerçekçi temalar hoşumuza gitmez ve acı gerçeklerden bir süreliğine kopmak bize iyi gelir. Aşk ve romantizm her zamankinden daha fazla içimizde ihtiyaç duyduğumuz duygulardır. İçinizi sevgiyle dolduracak zihninize ilham verecek bir Yeni Ay olması dileğiyle.

24 Şubat Pazartesi

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Alışverişlerde ayakkabı alma zamanıdır, ayakkabı mağazalarını talan edebilirsiniz. Ayaklara masajlar, ayak bakımı, pedikür için en doğru zamandır. Karbonhidrat ve şeker tüketimi ihtiyacı artar, aman dikkat. Kilo vereceğim diye şişmeyin. Vücut ciddi oranda ödem yapmaya müsaittir, ödem söktürücülerinizi kullanmayı ihmal etmeyin. Çamaşır yıkama günüdür, komik ama çıkmayan inatçı lekeler bugün daha kolay çıkabilir. Çabucak duygusala bağlayabiliriz, hafiften leyla gibi gezebiliriz. Akıl ve mantıkla değil daha duygusal kararlar vermeye eğilimli oluruz. Özellikle bitkileri sulamak için en güzel gündür, daha verimli, daha sağlıklı olur bitkileriniz. Duygusal güvencemiz çok artar, her türlü kırgınlıkları sonlandırmak, barışmak için en ideal gündür. Üzerimizde bir miskinlik, uyku hali durumu söz konusu olabilir, güne başlamak, güne adapte olmakta zorlanabiliriz. Sevgi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta, yavaş bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçmak arzusu ile elinize bir kadeh şarap alıp, televizyonu kapatıp beyninizi dinlendirmek için uygun bir fırsat. Meditasyon yapabilir, mum ışığında bir yemek yiyebilirsiniz, romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz. Sevdiklerinizin dertlerine ortak olarak, onların sıkıntılarını hafifletebilirsiniz. Güçlük içinde olan, yardıma muhtaç kişilere elinizi uzatabilirsiniz. Ay Balık burcundayken yaratıcı, sanatçı tarafınız güçlü olur, fotoğraf çekmek, renkleri kullanarak tasarım yapmak, dekorasyon ögeleri veya aksesuar kullanarak başarılı bir görünüm elde etmek mümkündür. Su ile rahatlatıcı anlar yaşanabilir. Deniz kıyısında olmak, banyo yapmak veya SPA gibi mekanlara gidip bakım yaptırmak size iyi gelebilir. Ayaklarınıza özen göstermek, pedikür veya refleksoloji ile bakım ve masaj yaptırmak tam Ay ve Balık burcu temasına uygun aktivitelerdir.

25 Şubat Salı

Ay 17:11 ile 21:47 arasında Balık burcunda boşlukta olacak. Güneş ile Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. Etki süresini +/- 3 gün olarak düşünebilirsiniz. Oldukça enerjik, hareketli ve bir o kadar gergin bir gün. Rekabet etme, meydan okuma, savaş başlatma, harekete geçmek için de koşullar uygundur. Bugün kendimizi hızlı bir şekilde motive edebilir, cesaret gerektiren işlerde başarı elde edebiliriz. Grupları yönetip, ekipleri doğru koordine edebiliriz. Hedef belirlemek ve bu hedefe doğru harekete geçmek için de çok uygundur. Bugün barış ortamlarının yaratılması zordur, bir şeyler çözüme kavuşacaksa bu kavga dövüş şeklinde olabilir. Bugün yaralanmalara, düşmelere, çarpmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kazalara, sakarlıklara yatkınızdır. Ateşli, kesici, delici aletleri kullanırken dikkatli olunmasında yarar var. Bugün spor yapmak, kasları çalıştırmak, bedeni yormak, koşmak için uygundur. Bugün oluşacak fazla enerjinizi ancak sporla atabilirsiniz. Bugün bir spor salonuna yazılmak için de harikadır. Otorite figürler, eş veya baba ile gergin ortamlar yaratmamaya özen gösterilmeli. Hassas konuları ortaya atmak için pek uygun bir zaman değildir. Sağlık olarak, kalbe ve tansiyona dikkat edilmesinde yarar vardır. İlişkilerde ego savaşına dikkat etmeli. Tartışma anlarında ellerinizdekileri fırlatabilirsiniz.

26 Şubat Çarşamba

Bugün Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir, bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat edin! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında zihninizi boşaltıp isteklerinize, dileklerinize, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. Böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak yada size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız… Artık orası size kalmış. Evrenle direkt bağlantıda olacaksınız, bu şansı bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda! Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı zaman aralığı 03:43 ile 06:04 arası olacaktır. Ve unutmayın ki bu saatler arası zihninizden geçen ne varsa gerçekleşebilir, bu yüzden de zihninizden ve aklınızdan neleri geçireceğinize ekstra dikkat etmenizde fayda var! Zira gerçekleşebilirler! Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz düşüncelere odaklanın!

27 Şubat Perşembe

Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Ay'ın Balık burcundan Koç burcuna geçmesi ile enerjiler gözle görülür biçimde değişmeye başlar. Enerjiniz yükselir, daha dinamik ve dışa dönük hissettiğiniz bir süreç başlar. Duygu dünyanız ve ruh haliniz de bu enerjiden etkilenerek tazelenir. Yeni düşünceler, fikirler ve hedeflerle dolu olursunuz. Sadece konuşmak değil, eyleme geçme zamanıdır Koç burcu enerjisi. Cesaretle ve hevesle öne atılabilirsiniz. Ay Koç burcundayken atmosfere hız hakimdir. Herkesin içindeki çocuksu, atak, öfkeli, mücadeleci taraf açığa çıkar. Yollarda hızlı şoförlere karşı dikkatli olmalıyız, tartışmalar kolaylıkla alevlenebilir, insanlar risk almaya daha yatkın olur. Dürtüsel ve ani kararlar alabilirsiniz. Spor yapmak, rekabet etmek, karşı gelmek, cesaret göstermek istediğiniz konularda destek almak, liderlik yapmak, savaş sanatları ile ilgilenmek, askerlikle ilgili konulara eğilmek, fiziksel gücümüzü, kas gücümüzü artırmak, bir iş görüşmesinde dinamik ve canlı görünmek isterseniz bu konum sizin için çok uygundur. Çabuk başlangıçlar, bitişler, hızlı geçişler, konudan konuya atlamalar yapan, sabırsız, beklemeye tahammülü olmayan ve benlik duygusunun ön planda olduğu kişilerle karşılaşabiliriz.

28 Şubat Cuma

Ay 06:24 ile 10:29 arasında Koç burcunda boşlukta olacak. Venüs ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 5 gün olarak düşünebilirsiniz. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugün ilişkilerde, özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temalı olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir bugün. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz sahibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Gücünüzü ve iradenizi nasıl yönlendirdiğinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz. Çıkarlarınızı düşünmek isteyeceksiniz. Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir. Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekarlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle arada cinsel çekim yaşanabilir. Bazen duygularımız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duyguları derinden yaşayabiliriz ve kimseye bir şey belli etmeyebiliriz.

29 Şubat Cumartesi

Merkür ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 2 gün olacak. Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün, oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Bugün başkaldırmaya, asilik yapmaya eğilimli olabilir ve bunu daha çok kelimelerle ifade edebilirsiniz. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek. Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Keşifler yapmak, yeni hobi ve ilgi alanları denemek, teknolojik gelişmelerden faydalanmak, sürpriz değişiklikler yaşamak bu transitte karşınıza çıkabilecek durumlardandır. Zihniniz oldukça keskin bir biçimde çalıştığı için problem çözücü olabilirsiniz. Ani yolculuklara çıkabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi keşfetmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenize daha önce karşılaşmadığınız bakış açılarına sahip yeni bireyler girebilir ve aranızda dinamik bir sinerji yaratılabilir.