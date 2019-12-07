Sürpriz fırsatlara hazır mısınız?

Aralık ayının ikinci haftasında şans gezegeni Jüpiter, aniden patlak veren olayların habercisi Uranüs ile birlikte hareket edecek. Fırsat kapılarının sonuna kadar aralanacağı bu haftada burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Bu hafta bolluk bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter ile şok edici ve aniden olayların gelişmesine neden olan Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Büyük fırsatlar ve şansların ortaya çıkacağı önemli bir zamana giriyoruz. Toprak grubu burçlarda olacak bu etkileşim, finans, kariyer, toprak konularında sürprizlere işaret etmekte.

Ani, beklenmedik ve özellikle maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı. Hayatınızda majör, radikal değişimler yapmak için en uygun dönemdir. Kişisel gelişimle ilgili her türlü konuyu öğrenmeye çok daha açık ve hazır olursunuz. Bireyselliğiniz ön plana çıkar ve size yük olan tüm konulardan özgürleşmek için mükemmel zamanlardır. Türlü maceralara ve heyecanlara can atmak isteyebilirsiniz. Özellikle maddi anlamda riskler almak için de uygun dönemdir. Yeni bir eğitime başlamak için de harikadır, özellikle yabancı dil eğitimine. Çünkü hızla öğrenirsiniz. Normalde zorlanarak öğrendiğiniz bir konuyu çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Astroloji danışmanlığı almak için de mükemmel zamanlamadır. Yapacağınız tüm değişimlerden çok memnun kalır, pişmanlık duymazsınız. Olağan dışı şans ve fırsatlarla karşılaşma anlamına gelir. Hesapta olmayan, sürpriz ve memnun edici seyahatler gündeme gelebilir. Dini ve felsefi devrimler yaşayabilir, hayatınızı değiştirecek fikir akımları ile karşılaşabilirsiniz. Üniversite, yüksek eğitime yeniden dönmek için harika dönemdir. Bakalım burçlar bazında durum nasıl olacak?

Koç: Hem kariyer ile ilgili konularda hem de parasal konularda oldukça heyecanlı ve yeniliklerin olacağı bir dönem başlıyor sizler için. Kariyer ve parasal konularda riskler alabileceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir zaman. Belki yeni projeler, belki yeni kazanç yolları belki harika bir iş teklifi her ne ise çok iyi değerlendirmeye bakın. Devamı…

Boğa: Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Yurt dışı, yabancılar, uluslar arası işler ile ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmak çok kolay olmayabilir. Bu alanlarda istemeyeceğiniz sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı arzu ettiğiniz seyahatlere çıkamayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı güzel ilişkilere adım atabilirler. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim. Devamı…

Yengeç: İlişkilerde ve ortaklıklarda soğuk rüzgarlar esebilir. Bir ilişki içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Partner veya ortağınızla ilgili istemediğiniz bir takım sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Devamı…

Aslan: Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda flörtöz etkiler devrede olacak. İş konusunda ise çok çalışacağınız hatta üstünüze istemediğiniz işlerin ihalesi kalabilir. Özellikle kadın iş arkadaşları ve yöneticilerle olan ilişkilerde sorunlar söz konusu olabilir. Devamı…

Başak: Özellikle aşk ilişkilerinde sadakatin sınanacağı bir hafta yaşayabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yok ise sizden yaşça büyük ya da oldukça oldun birine özel olarak çekilebilirsiniz. Romantik beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir. Diğer yandan kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Devamı…

Terazi: Bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Aile ile ilişkilerinizde soğukluk ve mesafe girebilir. Eviniz için yaptırmayı planladığınız değişiklikler pek de istediğiniz, planladığınız şekilde gitmeyebilir. Devamı…

Akrep: Özellikle iş ve kariyerinize ilişkin önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Borç, alacak-verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Devamı…

Yay: Bu hafta finansal konularda bazı kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Paranın adeta bereketi yok gibi hissedebilirsiniz. Maddi açıdan risk almak ya da yatırım yapmak için uygun bir hafta olmayabilir. Diğer yandan hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Bazı hoşunuza gitmeyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir. Devamı…

Kova: Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirecek, bazılarınız ise girdikleri sosyal gruplarda flörtleşmelere, yakınlaşmalara başlayabileceksiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre de cabası olacak. Yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler ise çalışmalar yapabilirler. Devamı…

Balık: Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici. Devamı…