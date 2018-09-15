Tehlike çanları çalıyor!

Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça dikkatli olmanız gereken bir hafta! Burçlar bu gökyüzü etkileşiminden nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça dikkatli olmamız gereken bir hafta. Kazalara, büyük koparıcı kavgalara açık olacağımız bir zaman diliminden geçiyoruz. Özgürlüklerimizin ne kadar önemli olduğunu anlayacağız ve özgürlük elde etmek için de her yolu deneyeceğiz. Bakalım burçları neler bekliyor hafta boyunca?

Koç: İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz. Devamı…

Boğa: Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız. Hafta boyunca tahammül seviyeniz sıfırın altına seyredebilir, tepkileriniz her zamankinden çok daha sert ve kavgacı olabilir. Özellikle kariyer konularında oldukça stresli bir hafta sizleri bekliyor. Devamı…

İkizler: Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilirsiniz. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek görünüyor. Devamı…

Yengeç: Ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Devamı…

Aslan: Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında! Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. Devamı…

Başak: Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu olacak. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Devamı…

Terazi: Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altında da girebilirsiniz. Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Devamı…

Akrep: Bu hafta dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız. Kendiniz daha fazla sorgulayabilirsiniz. Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat! Ailenize bir şeyleri ikna etmek pek mümkün gözükmüyor. Devamı…

Yay: Arkadaşlarınızın fikirleri görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak, keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir, hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Devamı…

Kova: Sizler için oldukça zor bir hafta! Adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması… Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz. Devamı…

Balık: Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir. Kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Cesaret gerektiren durumlarda yeteri kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Devamı…

