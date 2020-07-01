Temmuz ayında Ay’ın boşlukta olduğu günlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Temmuz ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Temmuz ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

1 Temmuz 18:19 ile 2 Temmuz 04:20 arası Ay, 24. derece Akrep burcunda boşlukta.

3 Temmuz 16:05 ile4 Temmuz 07:47 arası Ay, 20. derece Yay burcunda boşlukta.

6 Temmuz 12:35 ile 13:08 arası Ay, 29. derece Oğlak burcunda boşlukta.

7 Temmuz 07:37 ile 8 Temmuz 21:12 arası Ay, 10. derece Kova burcunda boşlukta.

11 Temmuz 06:48 ile 08:05 arası Ay, 29. derece Balık burcunda boşlukta.

13 Temmuz 18:54 ile 20:33 arası Ay, 29. derece Koç burcunda boşlukta.

16 Temmuz 06:21 ile 08:18 arası Ay, 28. derece Boğa burcunda boşlukta.

18 Temmuz 00:14 ile 17:23 arası Ay, 20. derece İkizler burcunda boşlukta.

20 Temmuz 20:54 ile 23:16 arası Ay, 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

22 Temmuz 03:27 ile 02:39 arası Ay, 16. derece Aslan burcunda boşlukta.

25 Temmuz 02:07 ile 04:53 arası Ay, 28. derece Başak burcunda boşlukta.

27 Temmuz 04:08 ile 07:11 arası Ay, 28. derece Terazi burcunda boşlukta.

29 Temmuz 07:01 ile 10:24 arası Ay, 28. derece Akrep burcunda boşlukta.

31 Temmuz 03:07 ile 14:58 arası Ay, 23. derece Yay burcunda boşlukta.