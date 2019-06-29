Temmuz ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Temmuz ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Temmuz ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Temmuz 00:47 ile 04:23 arası İkizler burcunda boşlukta

3 Temmuz 17:24 ile 4 Temmuz 06:20 arası Yengeç burcunda boşlukta

5 Temmuz 09:25 ile 6 Temmuz 07:25 arası Aslan burcunda boşlukta

7 Temmuz 19:50 ile 7 Temmuz 09:06 arası Başak burcunda boşlukta

9 Temmuz 22:35 ile 10 Temmuz 12:30 arası Terazi burcunda boşlukta

12 Temmuz 03:28 ile 18:04 arasında Akrep burcunda boşlukta

14 Temmuz 04:30 arası 15 Temmuz 02:04 arası Yay burcunda boşlukta

17 Temmuz 00:38 ile 12:18 arası Oğlak burcunda boşlukta

18 Temmuz 18:53 ile 20 Temmuz 00:18 arası Kova burcunda boşlukta

22 Temmuz 11:34 ile 13:00 arası Balık burcunda boşlukta

24 Temmuz 17:47 ile 25 Temmuz 00:45 arası Koç burcunda boşlukta

27 Temmuz 07:27 ile 09:28 arası Boğa burcunda boşlukta

28 Temmuz 18:23 ile 29 Temmuz 14:30 arası İkizler burcunda boşlukta,

31 Temmuz 06:30 ile 16:20 arası Yengeç burcunda boşlukta