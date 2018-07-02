Temmuz ayında bu tarihlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Temmuz ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Temmuz ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Temmuz Pazartesi 01:55 ile 20:50 arasında Ay Kova burcunda boşlukta

4 Temmuz 12:46 ile 5 Temmuz 07:49 arasında Balık burcunda boşlukta

7 Temmuz 10:08 ile 15:50 arasında Ay Koç burcunda boşlukta

9 Temmuz 19:09 ile 19:58 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta

10 Temmuz 22:59 ile 11 Temmuz 20:58 arasında Ay İkizler burcunda boşlukta

13 Temmuz 05:47 ile 20:30 arasında Ay Yengeç burcunda boşlukta

15 Temmuz 02:11 ile 20:30 arasında Ay Aslan burcunda boşlukta

17 Temmuz 13:49 ile 22:42 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

19 Temmuz 22:52 ile 20 Temmuz 04:12 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta

22 Temmuz 12:17 ile 13:12 arasında Ay Akrep burcunda boşlukta

24 Temmuz 11:21 ile 25 Temmuz 00:48 arasında Ay Yay burcunda boşlukta

26 Temmuz 16:41 ile 27 Temmuz 13:40 arasında Ay Oğlak burcunda boşlukta

29 Temmuz 12:24 ile 30 Temmuz 02:27 arasında Kova burcunda boşlukta