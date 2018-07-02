Temmuz ayında burçları neler bekliyor?

Haziran ayını geride bıraktık ve Temmuz ayına geçiş yaptık. Bu ay gökyüzü oldukça hareketli! Peki gökyüzünün bu ay olan hareketleri ve bu hareketlerin sizin burcunuz üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Bu ay öncelikle Venüs Başak burcuna geçiş yapacak. Daha sonra Koca burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Aşk, sevgi, iş, kariyer, para, aldanma, aldatılma… Bu ay hangi gökyüzü hareketleri hangi duyguları ve olayları tetikleyecek? İşte yanıtı…

Koç: Eğer iş arayışı içindeyseniz bu tarihe kadar keyifli iş teklifleri, görüşmeler söz konusu. İş ve çalışma ortamınızla ilgili sizi sevindirecek, keyif verecek güzel gelişmelere oldukça açık olabileceksiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Yalnız olanlar aşk konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Devamı…

İkizler: Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Bu dönem uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz. Bu krediyi belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Devamı…

Başak: Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Devamı…

Terazi: İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler, ilişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek! Devamı…

Akrep: İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Devamı…

Yay: Üstlerle ilişkiler, onlardan rahatlıkla destekler alınabilecek ve terfiler söz konusu olacak. Toplum önünde daha çok görünür olacak, mevkinizde, statünüzde yükseliş meydana gelecek. Özellikle kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu ay, değerlendirmeye bakın. Devamı…

Oğlak: İthalat, ihracatla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Devamı…

Kova: Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Devamı…

Balık: İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak. Farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Devamı…

