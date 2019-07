Temmuz ayında hangi günler neler yapılmalı?

Astrolojik olarak Temmuz ayını programlamak istiyorsan bu yazı tam sana göre! Toplantılarını ne zaman yapmalısın, ne zaman diyete başlamalısın, resmi işlerini hangi gün halletmelisiniz ve hayatını kolaylaştıracak birçok detay! Ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Ne zaman tatile çıkmalı, ne zaman terfi konuşması yapmalı, ne zaman iş değiştirmeli, ne zaman romantik görüşmelere başlamalı ne zaman yatırım yapmalı, ne zaman estetik olmalı, ne zaman elektronik aletler almalı…. İşte Temmuz ayınızı gün gün programlayacağınız astrolojik takvim.

Hepinize mutlu bir ay dilerim…

1 Temmuz Pazartesi

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Mars Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 18 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem öncelikle ego, kibir ve küstahça davranışların ikili ilişkilere çok zarar vereceğine işaret etmektedir. Parlamak, göze girmek, spot ışıklarını üzerimize çekmek isteyebiliriz ama bunu yaparken gösteriş budalalığı ile değil, eli yüzü düzgün işlerimizle yapmamız gerek. Bu süreçte yönetici özelliklerimizi ortaya koyarken saldırgan, öfkeli, aşırı buyurgan değil daha yapıcı, birleştirici bir şekilde yapmamız gerek. Kendimize güvenen, yönetken özelliklerimizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Cesaret ve inisiyatif alma arzusu daha ön planda olacaktır. Uğraştığımız her türlü işte tek söz sahibi olmak isteyecek, kararlarımızda oldukça sabit ve dışarıdan gelebilecek tüm eleştirilere oldukça kapalı olacağız. İşlerimizi başkaları üzerine güçlü ve katı hakimiyetler kurmadan halletmemiz doğru olacaktır. Zaferler peşinde koşan küçük çocuklar gibi davranabiliriz. Yalnız çevremizdeki insanlara ne kadar kibirli ve küstah davranırsak o kadar yalnız kalırız, dikkat etmemiz gereklidir.

2 Temmuz Salı

10 DERECE YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Yengeç burcunda gerçekleşecek bu Güneş tutulması oldukça güçlü bir Yeni Ay. Yengeç ailemizi, evimizi, yuvamızı, ebeveynlerimizi, beslenmeyi, annelik etmeyi ve kendimizi güvende hissetmekle ilgili temaları hayatımıza güçlü bir biçimde katacaktır. Tutulmanın karşısında, Satürn ve Plüton gibi zorlayıcı, kısıtlayan, geciktiren ve bizi test eden durumları sembolize eden iki gezegenin yer alması, hayatımızda bu dönemde başlatmak istediğimiz konularda mecburiyetler içinde olacağımızı ve sorumlulukların farkına vararak hareket etmek gerektiğini gösteriyor. Duygusal ihtiyaçlarımızı ve alıştığımız düzeni, güven bulduğumuz bir ortamı veya kişiyi hayatımızda ne rol üstlendiği ile ilgili sorgulayabiliriz. Atılacak temellerin ne kadar sağlam ve zamana dayanıklı olduğunu test edeceğiz ya da sağlam kurduğumuzu düşündüğümüz ilişkilerin veya yapıların ne kadar bize güven verdiği ile ilgili duygusal anlamda testten geçebiliriz. Ebeveynlerin, çocukların, aile büyüklerinin sağlığı, iyiliği, yerleşim konuları, maddi durumları gibi konularda yardım ve destek vermek gerekli olabilir. Evlenmek, aile olmak, yerleşim değiştirmek ve ev sahibi olmak, alım satım yapmak adına bu dönemde yeni kararlar alabiliriz. Tüm bunları yaparken bütçeyi dengelemeli, sağlığınızı korumalı ve altına gireceğiniz yükleri de düşünerek bilincimizde bu düşünceler yer alarak rasyonel kararlar almamız bu tutulmanın en iyi biçimde altından kalkmayı denemeliyiz.

3 Temmuz Çarşamba

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Venüs bugün itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 28 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Annelik etmek keyif vermeye başlar, annelerle, ailenizle, çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırırsınız. Evi yapan dişi kuştur sözüne uygun olarak bu süreçte evinizle ilgilenebilir, ev alabilir, ev kurabilir, ev dekorasyonu yapmak, yatak odanızı yenilemek, mutfağınızı güzelleştirmek, fırın ocak ve yeni mutfak aletleri almak gibi işlere zaman ayırabilirsiniz. Para biriktirmek, saklamak, korumakla ilgili işler yapılabilir, anılar, nostalji, eski arkadaşlıklar, tarih, tarihi yerler, antika eşyalar, aile yadigarları gibi konulardan zevk alırsınız. Venüs Yengeç burcundayken arkadaşlarınıza onları ne kadar önemsediğinizi gösteren hediyeler alabilirsiniz, sevdiklerinizi ziyaret ederek yaptığınız yemeklerden, tatlılardan götürebilirsiniz, sanat ve yaratıcılığın, el marifetlerinin ve hünerlerin öne çıkacağı ve sevginin pekişeceği bir süreçtir.

İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. İlişkilerde beklentimiz, ihtiyacımız daha sevecen, yumuşak, koruyan, kollayan partnerler isteyeceğiz. Bu dönem çapkınlık değil aksine tam olarak evlenmek üzere yola çıkma zamanıdır. Hatta 14 Haziran'a kadar evlenmek için en uygun süreçte olacağız. İlişkilerde aidiyet duygusunun ön planda olacağı bu dönemde, sizi sürekli rölantide tutan birisi varsa da artık bağları ya yeniden yapılandırmalı ya da yolunuza devam etmelisiniz. Evliler için çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atılabilir, bu konuda şansınız çok daha açık olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken mesele, bu kadar yoğun aidiyet duygusu, şefkat ve ilginin olduğu yerde bağlı yerine bağımlı ilişkilerde gelişebilir. Bu Venüs Yengeç döneminin en sıkıntılı hali olabilir. Eğer ki hayatınızda biri yok ise, belki de aileniz veya kan bağınız olan kişiler sizi tanıştırabilir birileri ile. Yine oturduğunuz mahalleden, sürekli gidip geldiğiniz-aşina olduğunuz yerlerde birileri ile tanışabilirsiniz. Tabii bu dönem sadece ikili ilişkilerdeki sevgi konusunu ön plana çıkarmaz, Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi vatan sevgisinin de bu dönem artacağını gösterir.

8 Temmuz Pazartesi

Ay 08.06 itibari ile Terazi burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile 3 hafta sürecek olan Merkür Retrosu başlıyor! Her türlü iletişimde aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkar. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişiler, olaylar, konular katılabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkabilir. Elektronik aletler bozulabilir. Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozabilir, sonrasında, başlattığınız ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir. İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir, evinizde dijital eşyalar anormal bir duruma geçebilir. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, bu süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız uzun süreli olmaz. Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavullara dikkat edin, kaybolmasınlar. Araçları ile uzun yola çıkacak olanların ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir. Değerli eşya, evrak vb. şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olabilir.

9 Temmuz Salı

Ay 21.35 itibari ile 11.28 arası Terazi burcunda boşlukta olacak, akabinde Akrep burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Satürn arasında 5 gün etkili olacak zor bir görünüm meydana gelecek. Bugünler zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz de. Kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak, dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Otorite figürler ve baba ile ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. İş konusunda önünüze engeller çıkabilir, işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yeni iş girişimleri için pek de uygun bir dönem değildir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Sağlık ve enerji bakımından kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu transit genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

10 Temmuz Çarşamba

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Önümüzdeki 5 gün Merkür ile Mars birlikte hareket edecekler. Bugün en anlamlı söz “iki kere düşün bir kere konuş” olacaktır. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya yapmaya müsait sayılırız. Cüzdanınıza, değerli eşyalarınıza da hakim olun, hırsızlıkların artabileceği bir gün veya değerli eşyalarınız da kaybolabilir zira. Açık sözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterin. Tam iş bitirici olunabilecek bir gün, toplantılar gereksiz detaylarla uzamaz, kısa ve öz olur. Satış ve ikna gerektiren işlerde de başarı sağlanabilir veya pazarlık gerektiren durumlarda. Sinirler hassastır, sinirsel rahatsızlıklara ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir, kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat edin. Yaşamın hiçbir noktasında sıra beklemek istemeyiz, aceleciliğimiz üstümüzde olur.

11 Temmuz Perşembe

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Mars ile Uranüs arasında 10 gün sürecek gergin bir görünüm meydana gelecek. Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin, bilmediğiniz elektronik, elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak ve kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Bugünlerde hız, adrenalin içeren yarış programlarını izlemek böyle yarışmalara katılmak için idealdir. Paraşütle atlamak, kayak yapmak, ekstrem sporlara katılmak için de uygundur. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir, bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz ama siz yine de ani, sürpriz, beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

12 Temmuz Cuma

Ay 02.28 ile 17.28 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Neptün arasında 6 gün sürecek olan olumlu bir etkileşim meydana gelecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir. Bugün denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşadan, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

14 Temmuz Pazar

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Güneş ile Plüton arasında 5 gün sürecek sert bir görünüm oluşacak. Bugün otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumları meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmek de çok kolay olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına karşı da! Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Kimsenin özel alanına girmemeye özen gösterin, keza birileri de sizin özel alanınıza girerse çok fena haşlayabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Babanın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık, bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Göz ardı edemeyeceğiniz birtakım etkiler ve baskılar altında kalabilirsiniz. Siz de maniple eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır. İlişkiler oldukça yoğun deneyimler getirir ve dönüşmek durumunda kalabilir. Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Bu nedenle çıkarcı veya intikam duyguları ile hareket etmemelisiniz. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

16 Temmuz Salı

24 DERECE OĞLAK BURCUNDA AY TUTULMASI

Yaz ayının ikinci tutulması Oğlak burcunda Ay tutulması olarak gerçekleşiyor. Ay'ın zorlandığı Oğlak burcunda ve yine stresli Satürn ve Plüton ile yaptığı kavuşum nedeniyle öncelikle maddi konularda kemerleri sıkmak gerekebilir, kemikleri, dişleri, cildi, saçları, dizleri ve midemizi koruma altına alacak önemleri alıp gerekli bakımları yaptırmalıyız. İş ve kariyer alanında yeniden yapılanmak, eksikleri tamamlamak, zamanımızı, emeğimizi daha verimli ve planlı kullanmak adına kararlar almak gerekebilir. Bu dönemde ailemize yönelik sorumlulukların ön plana çıkacağı koşullar olabilir. Annemizle, ailemizdeki yaşlı kişilerle onların bakımı, yerleşimi ve maddi durumları ile alakalı yardımlarda bulunmak için karar alabiliriz. Sorumluluklarımızı yerine getirmek gerekli olacaktır, zamanımızı alan başka konulardan ötürü ailemize veya işimize zaman ayırmak arasında adil bir denge bulmak adına çaba sarf edebiliriz. Ev hayatı, yerleşimimiz, ofis ve iş yerleri ile ilgili konularda değişiklikler olabileceği, yer değiştirebileceğimiz, iş değiştirebileceğimiz enerjilerin var olduğu bu tutulmada değişimleri hayatın bir parçası olarak kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.

17 Temmuz Çarşamba

Ay 11.18 itibari ile Kova burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Bugün itibari ile 5 gün boyunca Venüs ile Satürn arasında sert bir görünüm oluşacak. Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygu olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir, fiziksel olarak majör değişimler yaratmak için de. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler, buna mahal verecek ortamlardan kaçınmakta yarar vardır. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Sağlık olarak genital bölge, üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroit ile ilgili sorunlar meydana gelebilir, dikkatli olunmalı, rutin kontrolleri aksatmamak gerek. Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi, samimiyet ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir, aralar açılabilir, bu dönem arkadaşlarla iş girişimleri için pek uygun değildir. Özel ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkileri zorlayabilecek ve diyalog kurma ihtiyacını artıracak bir transit etkisi var. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir. Çevrenizden soğuk, katı ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Karamsar olabilir ve hayal gücünüzü kullanmadan katı gerçeklere saplanmış kalmış olabilirsiniz. Bedenen de kendinizi çok rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Kendinizde eksikler görebilir veya kendinizi eleştirebilirsiniz. İlişkilerde çıkarını düşünen, pragmatik veya ne verirsen karşılığında onu alırsın gibi bir tutum içerisinde olunabilir. Gelirleri artırmak için bir çaba içinde olabilirsiniz. Gerçekçi davranmak, aşırı beklentilere girmemek ve abartılı isteklerden kaçınmak gerekir.

18 Temmuz Perşembe

Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. 17.53 itibari ile boşluğa girecek, ertesi gün 23.18'e kadar boşlukta kalacak. Venüs ile Neptün arasında 5 gün boyunca harika bir görünüm meydana gelecek. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık vb. kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde mistik deneyimler yaşayabilirsiniz ya da eğer yalnızsanız ruhsal yönü ağır, belki de mistik deneyimler yaşayabileceğiniz ilişkilere çekilebilirsiniz. Sanatsal her türlü girişim için başarılıdır, albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak vb. Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Evinizi boyatmak, yeni örtüler, perdeler almak için de gayet uygundur. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resim, müzik, sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygundur, çok fazla enerji gerektiren işlerde çalışmamak veya günlük işlerin aynılığından romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak daha akıllıca olabilir. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizde yer alan insanlara yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsattır.

20 Temmuz Cumartesi

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Venüs ile Plüton arasında 6 gün boyunca sert bir görünüm meydana gelecek. İlişkilerinize eğilmek, adil olmak, hak yememek, medeni davranmak, kibarlık yapmak, güler yüzlü, romantik olmak, sosyalleşmek, gezmek, eğlenmek ve çevrenizle bağlantı kurmak için oldukça uygun bir gün. Alışveriş yapmak, kuaföre gitmek, estetik içeren konulara eğilmek, sevdiklerinize hediye almak, iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek, affetmek, dostlarınıza ikramlar yapmak, ambiyansı olan, zevkli mekanlara gitmek, tatlı, pasta almak veya pişirmek, dekorasyon, güzellik, aksesuarlar, tekstil ve moda ile ilgilenmek size iyi gelebilir. İlişkileri ve iletişimi ön plana alacağımız bir gündeyiz. Yoğun ve sizi derinden etkileyen aşk deneyimleri yaşayabilirsiniz. Plüton etkisi ile yaşadığınız bir ilişki nedeniyle üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı şüphe, kıskançlık veya aşırı sahiplenme gösterebilirsiniz. Yeni bir kişiye karşı aniden derin duygular ve tutku duyabilirsiniz. Karizmatik ve çekici olabilirsiniz. Aradaki cinsel çekim oldukça güçlü olabilir. Yoğun cinsel deneyimler yaşayabilirsiniz. Bazen duygularınız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duygularınızı derinden yaşayabilirsiniz.

23 Temmuz Salı

Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Güneş bugün itibari ile artık Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Krallar ve kraliçeleri hatırlatan, soylu ve asil bir havası olan bu burca Güneş girdiğinde yazın en sıcak günleri de başlamış olur. Eğlenmek, gezmek, seyahat etmek, aşk yaşamak, yaratıcılığınızı ortaya koymak, çocuklarla vakit geçirmek, kurslara ve hobilere ağırlık vermek, kısacası hayattan keyif almak için en ideal zamandır. Aslan aynı zamanda aşkı, tutkuyu, sevdiğine sahip olmayı, sadakati ve romantizmi temsil eder. Ancak Aslan burcundaki romantizm peri masallarındaki gibi sonunda prensin prensesi bulduğu ve sonsuza kadar mutlu yaşadıkları bir hikayenin özlemi gibidir. Bu nedenle bu dönemde evlilikler, düğünler, nişanlar artar. Davetler, organizasyonlar, gösteriler ve konserlerin biri biter biri başlar. Aslan aynı zamanda spekülatif yatırım araçlarını temsil eden konuları ve kişileri de yönetir, bu nedenle Güneş Aslan burcuna geçince bu alanda da hareketlilik olur ve yatırım, borsa kur, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Fark yaratabileceğiniz özelliklerinizi öne çıkarmayı deneyin. Kendinize özen ve bakım gösterin. Kendine güvenen, gururlu, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biri ile karşılaşabilirsiniz. Yaz aşkı için harika bir konumdur. Sanatçılar ve yaratıcılık gerektiren her türlü faaliyet için Aslan burcunun sıcak, samimi, sosyal, eğlenceli, debdebeli atmosferinden faydalanarak kendinizi fark edilir kılabilirsiniz. Bu dönemde annelik babalık yapmak ve çocuklarla bir arada vakit geçirmek önemlidir. Çocuklarınızla gurur duymak, onların yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için etkinlikler ayarlamak iyi fikir. Aslan muhteşem organizasyon yeteneği olan bir burçtur çünkü insanları nasıl eğlendireceğini bilir. Şık ve lüks mekanlara, giysilere, eşyalara ilgi artar. Yeni eğlence yerleri, restoranlar, barlar ve gece kulüpleri açılabilir veya siz bu tür mekanlara daha çok gitmeye başlayabilirsiniz. Sıcak bir atmosfere hazır olun.

24 Temmuz Çarşamba

Ay 16.47 ile 23.42 arasında Koç burcunda boşlukta olacak, akabinde Boğa burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Satürn arasında 3 gün etkili olacak olan destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için de ideal zamanlardır. İlişkilere elbette dikkat, aşırı isteklerden ve abartıdan kaçınmalı, neşemizi kaçıran ve yapmamız gereken şeyleri bize hatırlatan biri olabilir. İlişkilerin niteliği görev odaklı olmakla alakalıdır. İlişkinizin sağlam olması ve güvenebileceğiniz birine sahip olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Kalıcılık, ilişkinin güven vermesi ve klasik normlarda var olması size, gözü kör bir aşk yaşamaktan daha önemli gelebilir. Parasal kaynaklar sınırlı olabilir ancak kazanç sabit ve düzenli gelir.

25 Temmuz Perşembe

Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Mars ile Jüpiter arasında 6 gün sürecek destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Bugünlerde inançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir. Maceracı işlere girişmek, risk almak için çok uygundur. Eğer alım satım işleriniz var ise bugünlerde halledebilirsiniz. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açıksınızdır. Bugünlerde cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Ağır eşyaların taşınması gibi mesela vb. Cesaret ve yaratıcı eylem gerektiren projeleri başlatmak için harika bir zamandır. Bugünlerde libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir. Kendinize güven gerektiren işlerde başarı oranı çok yüksek olacaktır. En başarılı ve üretken olabileceğimiz zamanlardır. Rekabetten keyif alabilirsiniz, özellikle iş hayatında. Ticari girişimler için uygun bir dönemdir. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişim için uygundur. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz, enerji çalışmaları olur, aile dizilimleri olur vb. İş yatırımları, yeni projeler için yapılacak girişimler ve her türlü aktivite için oldukça olumlu bir transittir. Eylemlere başarı, ticari görüşmelere şans getirir. İçinizde neşeli bir heves hissedersiniz. Sağlığınız iyi, ruh haliniz memnuniyet verici bir seviyede olabilir. Gelecekle ilgili olumlu planlar yapabilirsiniz. Kişisel gelişim alanında yararlı eğitimler alabilirsiniz.

28 Temmuz Pazar

Ay 17.23 ile ertesi gün 13.30 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak. Venüs bugün itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve 21 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Aslan burcunda olduğu zaman ilişkilerde kimin daha değerli, kimin daha önemli olduğu kaygısı veya tartışmaları ön plana çıkabilir veya ego-gurur yüzünden ilişkiler zarara uğrayabilir. Ama tabii bu olası en kötü senaryo aslında. Bu dönem ilişkilerde eğlenceli, hareketli, dinamik bir dönem başlıyor. Aslında tam da “yaz aşkları” döneminin başlangıcı diyebiliriz bir nevi. Belki kısa ama hızlı gelişen, eğlenceli, tutkulu, heyecanlı ama çabuk kırılgan. Gerçi yaz artık yavaştan bitmeye başladı ama olsun. Bu dönem kendimize ve sevdiklerimize daha gösterişli ve pahalı hediyeler almaya eğilimli oluruz. Özellikle en renkli, en göz alıcı renklerin giyildiği, diğer insanların gözlerini üzerimizden alamadığı, dikkat çeken, iddialı renklerle süslenmiş kıyafetler, takılar kullanabiliriz bol bol. İkili ilişkilerde daha yönetken olabileceğimiz gibi, isteklerimizi yaptırmak için her yolu deneyebiliriz.

Aslan sabit bir burç olduğu için, bu dönem başlayan ilişkilerin daha kalıcı olma olasılığı daha yüksektir. Bunun yanı sıra ilişkilerde inatçılık, alınan kararların kolay bozulmaması da söz konusu. Tavus kuşları beğendiği diğer tavus kuşunu tavlamak için, kuyruğunu açar ve kuyruğundaki renklerin tüm ihtişamını ortaya koyar. İşte Venüs Aslan burcunda iken bizler de adeta bir tavus kuşu gibi, elimizdeki tüm olanakları ve tüm yetenekleri bir şova dönüştürerek beğendiğimiz kişileri tavlamaya çalışacağız demektir. Ama tabii gösteri yapacağım derken, görgüsüzlük yapmayın da, sonra madara olmayın ele güne. Kendimizi daha değerli ve merkezde hissetmek isteyeceğiz. Sevgi ve aşk konusunda egolarımız ne kadar okşanırsa o kadar mutlu olacağız. İlişkilerin atmosferinde genel olarak eğlence hâkim olacaktır. İlişkilerinizde rutini kırmak, eğlenceli aktiviteler bulmak, daha fazla gülmek, eğlenmek için bol bol fırsatlarımız olacak. Birlikte partilere gidebilir, eğlence mekanlarında daha çok vakit geçirebilirsiniz. Venüs Aslan burcundayken elbette gölge yönlerinden biri olan narsisizm de görülebilir. Narsis ve aşırı benmerkezci tavırlar her türlü ilişkiye gölge düşürebilir. Bu dönem her türlü sahne işlerine girişmek için de harikadır. Daha çok konsere, tiyatroya, sergilere, şovlara, gösterilere gidebilirsiniz. Bu tarz etkinliklerden çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Bu dönem dikkat çekmesini istediğiniz her türlü projeyi hayata geçirmek için de en uygun zamandır. Daha çok parlar, gözde olur. Özellikle tiyatro ve sinema oyuncuları için mesleki açıdan da en verimli dönem olacaktır. Yine bu dönem özellikle saçlarınızla oynayabilir, değişik renkler ve tarzlar deneyebilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız partnerleri daha çok eğlence yerlerinde, sinemalarda, gösteri yerlerinde, tiyatrolarda, kuaförlerde, plajlarda, kumsal partilerinde bulabilirsiniz.

30 Temmuz Salı

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Güneş ile Uranüs arasında 5 gün süre ile gergin bir görünüm oluşacak. Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder, kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için hiç uygun değil gökyüzü. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm. Yeni elektronik aletler almak için de uygun zamanlar değildir. Hemen bozulabilir, arızalı çıkabilir.