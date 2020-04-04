Terazi burcunda Dolunay haftası

8 Nisan'da Terazi burcunun 18. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Önemli başlangıç ve bitişlerin tam zamanı! 11 Nisan da ise iletişim gezegeni Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak. Peki bu hareketler bu hafta burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Terazi burcundaki Dolunay zamanı, bu burcun sembolize ettiği evlilik, iş ortaklıkları, flört etmek, sosyal çevremiz, iş bağlarımız ve kurduğumuz bu ilişkilerin hayatımızdaki önemini ön plana çıkarır. İlişkilerimizin ne kadar dengede olduğu ne kadar özverili ve sevgi dolu samimi ve candan olduğu odak noktamız haline gelir. Medeni, dengeli, diplomatik, adil ve objektif davranmak gerekliliği ortaya çıkar. İlişkilerimizde daha fazla fedakarlık etmek karşımızdakine öncelik tanımak onun duygu ve düşüncelerine yönelik önce sen demek gerekliliği ortaya çıkar.

Bu Dolunay’da gökyüzünde hava elementinde yer alan yoğun enerjiler, bir çoğumuzun internet, sosyal medya, dijital platformların kullanım oranının artacağına işaret etmekte. Halkla ilişkiler konuları, insan kaynakları, hukuki konular, hak arama, adalet konuları, adil olma, demokratik davranma, eşitlik ve hümanist bakış açısı değer kazanacaktır. Daha fazla bilgi paylaştığımız, sosyal medyada daha fazla dolaştığımız, reklam pazarlama sanat güzellik ve estetik konularında etkin olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs de İkizler burcunda yer aldığı için iletişim konularına güçlü bir vurgu yapmakta. Alternatifleri değerlendirmek isteyeceğiz. Esnek ve çözüme yönelik davranacağımız bu Dolunay’da ilişkilerimizin daha rahat akışta olması için konuşmayı dinlemeyi düşüncelerimizi paylaşırken daha rasyonel ve objektif olmayı ihmal etmemeli, bilginin paylaşılırken herkesin hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalı. Konuşmak dinlemek ve anlatmak için daha çok istekli olacağımız bu dönemde ilişkilerin tam randımanlı yaşanması için güçlü bir iletişim kurmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Koç: Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Bu işler biraz daha dijital ortamlarda olabilir. Devamı…

Boğa: Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz ve bunları evden de yürütmeniz gerekebilir. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Devamı…

İkizler: Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Tabii ki bu aşk belki sosyal medya ortamlarından olabilir. Devamı…

Yengeç: Bu Dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı eve ait yapılması gereken işlerle çok fazla haşır neşir olabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasını sağlayabilir. Size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Devamı…

Başak: Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Ya da dijital ortamlarda yeni projelerin ve fikirlerin peşinde koşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek gibi görünüyor. Devamı…

Terazi: Hafta boyunca, ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir. Devamı…

Akrep: Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Kötü bir alışkanlığınız varsa eğer mesela sigara gibi bunu bırakma kararı alabilirsiniz. Devamı…

Yay: Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz, özellikle dijital platformlar üzerinden. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Özellikle dijital bağlantılı. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Bol bol okumalar ve araştırmalar yapabilirsiniz. Rüyaların hafta boyunca daha ön planda olacağı bir hafta bekliyor sizleri. Belki de bir rüya günlüğü tutmaya başlarsınız. Online seyahatler yapabilir, online şehirleri ve müzeleri gezebilirsiniz. Ya da yazmanız gereken bir tez varsa veya yazılması gereken başka konulara ait yazılar varsa, hafta boyunca bunlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Devamı…

Balık: Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Devamı…

