Terazi burcunda Şironyen Dolunay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

21 Mart günü Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacak? İşte ayrıntılar...

Merhaba Hepinize;

21 Mart günü Terazi burcunun 0. derecesinde “ŞİRONYEN” Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım…

Terazi burcu Politik (Mundane) Astrolojiye göre ise; siyasi ve ulusal ittifaklar, hukuk sistemi, adalet, evlendirme daireleri, kozmetik sektörü, estetisyenler, uluslararası barış, anlaşma ve anlaşmazlıklar, hakemler, moda endüstrisi, modacılar, müzisyenler, yasalar, kanunlar, tekstil sektörünü sembolize eder. Şiron da, en popüler anlamı ile yaralı şifacı demek. Bir yerden yara almak ve o yarayı iyileştirme çabası içinde o konuda uzmanlaşmak demektir.

DÜNYA ÜZERİNDE

Bu Dolunay’ın merkezinde “Şiron” olacağından dolayı, uluslararası anlaşmalar ve barışmalar yara alabilir, askıya alınabilir. Uluslararası hukuku ilgilendiren konularda sorunlar oluşabilir. Hukuk ve yasalar yok sayılabilir, yasaya aykırı hareketlerde bulunabilir bazı ülkeler. Sanatçılar, modacılar, müzisyenler hedef haline dönebilir, yaralanabilir, zor duruma düşebilir. Dünya üzerinde adaletin temsil ettiği yerler risk altında olabilir. Liderlerin öfkeli, düşünmeden çıkışları ve kararları ülkeleri birbirine düşürebilir, bu anlamda biraz zor bir hafta!

TÜRKİYE ÜZERİNDE

Bu Dolunay Türkiye haritasında ise 4. ev dediğimiz bir alana düşecek. Bu alan nüfus, konut, gayrimenkul, tarım, toprak bütünlüğü, toprakların güvenliği, bayrak, maden ocakları, yeraltı, orman yangınları, depremler, heyelanlar, muhalefet partisi demektir. Dolunay Türkiye haritasında olumlu veya olumsuz herhangi bir gezegen ile kontak kurmamakta. Fakat işin içinde Şiron astreoidi olduğundan sadece, önümüzdeki 10 gün güvenlikle ilgili konular daha çok gündemde olur. Tarımla, tarım ürünleri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Muhalefet tarafında ise sakin ve diplomatik bir şekilde tüm ilişkileri yönetmeleri gereken bir hafta. Sinirli, sabırsız, kavgacı tavırlar zarar verebilir. Orman yangınlarını veya maden ocakları ile ilgili konularda bazı sorunlar oluşabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

