Terazi burcunda Şironyen Yeni Ay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkisi

28 Eylül günü Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Fakat bu Yeni Ay'a iki sabit yıldız da eşlik edecek. Önümüzdeki Yeni Ay'ın Türkiye ve dünya gündemi üzerinde nasıl bir etkisi olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

28 Eylül’de Terazi burcunun 5. derecesinde Şiron etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da iki tane sabit yıldız da etkili olacak. Bunların isimleri ise Edasich ve Zaniah yıldızları. Şimdi bu Yeni Ay’ın dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir inceleyelim.

DÜNYA ÜZERİNDE

Yeni Ay Terazi burcunda olacağı için; dünya üzerinde de Terazi burcunun sembolize ettiği temalar ön plana çıkacak demektir. Hak, hukuk ve adaletle ilgili kavramlar, avukatlar, adalet sarayları, hakimler, hakemler, moda ve sanat endüstrisi, sanatçılar, diplomatlar, uluslararası anlaşmalar, diplomatik ilişkiler, sanat eserleri ile sembolize edilir. Dünya üzerinde bu kavramlarla ilgili önemli ve çarpıcı gelişmeler meydana gelebilir.

Hak, hukuk ve adalet arayışına dair önemli hareketler ve konular, hakkını elde etmek için iş bırakma ve grevler olabilir. Moda ve sanatla ilgili yeni trendler, yeni açıklamalar söz konusu olabilir. Moda ve sanat konusunda önemli isimlerle ilgili haberlere daha fazla yer verilebilir. Dünya üzerinde çok konuşulacak ilişkiler, sürpriz evlilik ve ayrılıklar gibi konular gündeme gelebilir. Uluslararası gerginlikler bu Yeni Ay ile birlikte biraz daha yumuşak bir zemine bırakabilir kendini. Anlaşma yapmak, barış ortamı yaratmak çok daha kolay olabilir. Diplomatların, elçiliklerin ön planda olacağı bir Yeni Ay süreci bekliyor bizleri.

TÜRKİYE ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE İSE

Yeni Ay Türkiye haritasında 4. ev dediğimiz bir alanda meydana gelecek ve tam da Mars'ın üstünde olacak. Bu alan nüfus, konut, gayrimenkul, tarım, toprak bütünlüğü, toprakların güvenliği, bayrak, maden ocakları, yer altı, orman yangınları, depremler, heyelanlar, muhalefet partisi demektir.

Mars ise astrolojide; savaşarak elde etme, mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, fiziksel enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz, küfür, hakaret, kan, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, risk alma, inisiyatif kullanma, rekabet, cinsellik, eril enerjiler, öfke, hırsızlık, yangınlar, yanardağ aktiviteleri ile sembolize edilir. Bu yüzden bu Yeni Ay, aslında Türkiye haritasında da Mars ile etkileşimde olduğundan dolayı, stresli durumların olabileceğine işaret eder. Bu stresli durumlar daha çok maden ocakları ile ilgili olabilir, küçük çaplı ama endişe yaratabilecek depremler olabilir. Ya da güvenlikle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir.

Özellikle muhalefet bu Yeni Ay zamanı zarar görebilir. Gergin ve oldukça stresli zamanlar geçirebilir. Parti içinde uyumsuzluklar söz konusu olabilir. Yangınlar söz konusu olabilir, mühimmat depolarına dikkat etmek gerek. Çiftçi ve tarımla ilgili stresli durumlar söz konusu olabilir.