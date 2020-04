Terazi burcunda süper Dolunay: Krizleri fırsata çevirmenin tam zamanı

8 Nisan'da Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ay, Jüpiter ve Plüton birlikteliğini de tetikleyecek olup, tüm Terazi burcu semboliklerini hayatımıza yansıtacak. Peki bu Dolunay'ın bireysel etkileri neler? İşte yanıtı...

8 Nisan günü Terazi burcunun 18 . derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da Ay, Jüpiter ve Plüton birlikteliğini de tetikleyecek. Dolunay Terazi burcunda meydana geleceğinden dolayı, Terazi burcunun sembolize etmiş olduğu her türlü tema bireysel olarak gündemde olacağına işaret etmektedir.

Terazi burcu astrolojide şunlarla sembolize edilir; adalet, İlişkiler, her türlü estetik düzen, güzellikle ilgili konular, her türlü ortaklıklar, iş anlaşmaları, birliktelikler, moda ve sanata dair her türlü konu, diplomasi, kararsızlık, aşırı kibarlık, arabulucular, hakemler, yargıçlar, karşıtlıkların uyumu, güzel sanatlar, avukatlar, savcılar, çöpçatanlık, evlilik, trendler, müzisyenler, her türlü dengeye işaret eden konular, sağlık olarak, üreme organları, böbrekler, bel bölgesini sembolize eder.

BİREYSEL ETKİLER

Demek oluyor ki, tam da bu dönemlerde yaşamınızın kalitesi veya gidişatına göre bu sembolikler güçlü bir şekilde yaşamınızda yer almaya başlayacak demektir. Bunu açıklamak gerekir ise biraz hak ve adalet arayışınız bu dönemde daha da artabilir, haksızlıklar, adaletsizlikler daha çok gözünüze batabilir ve daha tepkili olabilirsiniz bu süreçte. İlişkiler konusu sık sık masaya yatırılır, yaşamınızda yeni bir ilişkinin başlayacağı bir döneme girebilirsiniz veya mevcut ilişkinizin sağlamlığı, ilişkinin gidişatını çok daha fazla sorgulayabilirsiniz. Olası ilişkilerinizde veya evliliklerinizde göz ardı ettiğiniz her türlü sorun çözülmek üzere (iyi veya kötü) masaya yatırılır. Veya evlilik hazırlıkları içinde olabilirsiniz veya evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğer moda alanında bir işe atılmayı düşünüyorsanız (satışı olabilir, işletmesi olabilir, ticareti olabilir, eğitimi olabilir, online alanda bir girişim olabilir) Dolunay bu konuları da destekleyici bir şekilde çalışacaktır. Ya da sanata olan eğiliminiz artabilir, yetenekleriniz ortaya çıkabilir veya var olan yeteneklerinizi daha çok parlatabileceğiniz alanlarla karşılaşabilirsiniz. Keza ortaklıklar da kurulabilir bu dönemde, ya da mevut ortağınızla iş ilişkilerinizi bir gözden geçirmeniz gerekebilir, ortağınızla aranızda güven ve adalet konuları testten geçebilir bu süreçte. İyi gitmeyen ortaklıklarda ayrılık rüzgarları esebilir. Karar mekanizmamız çok etkili bir şekilde çalışmayabilir, kararsızlığımız yüzünden zor duruma düşebiliriz. Sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili herhangi bir eğitime, kursa başlamak içinde harika bir zamandır. Çevrenizdeki kişiler, sizler için çöpçatanlık yapabilir veya siz arkadaşlarınızı özel anlamda bir şeyler olması birileri tanıştırabilirsiniz.

SAĞLIK OLARAK

Sağlık olarak ise bu Dolunay döneminde böbreklerde taş, kum sorunları meydana gelebilir. Ülsere dikkat edilmesi, bel bölgesi hassastır, bel fıtığı şikayetleri artabilir, ağır kaldırmamaya, belinizi zorlamamaya dikkat edilmesinde yarar vardır. Keza üreme organları için de geçerli bu söylediklerim. Kalça ve idrar ile ilgili sorunlar da oluşabilir. Özellikle kalça ile ilgili egzersizler bu Dolunay’da daha fazla fayda görürsünüz. Tam da bu dönemde, kendinizi güzelleştirmek için bıçak altına yatabilir, estetikle ilgili konulara daha eğilimli olabilirsiniz. İlla direk bir eyleme geçilmese bile, zihninizden bu konuyu tartabilirsiniz. Kendinizde yeni bir imaj verebilir, burun, kaş, göğüs estetiğine ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz.

DİĞER ETKİLER

Bu Dolunayda Ay, Jüpiter ile Plüton birlikteliğini tetikleyecek. Tutkulu bir şekilde şu sıralar uğraştığınız her ne varsa bu konuda başarılı olma şansınız oldukça yükselir. Bu ikili değişen bir düzenden ve Ay'ın da desteği ile bu düzene adaptasyonu gösterir. Bu değişim Jüpiter ve Plüton, Oğlak burcunda olduğunda iş, kariyer, para, ekonomik düzen değişimi ve buna adapte olma sürecidir aslında. Her ne kadar Ay'ın kuracağı kontak sert olacak olsa da (ki bu bir miktar isyanı ve duygusal patlamayı içinde barındırır) günün sonunda adapte olma yollarını buluruz. Bir noktada hızlı adaptasyon, kriz sürecini fırsata çevirebilmeyi getirir. Bu yüzden şu dönem evlerimize sıkıldım, of, pof, ay, oy gibi nidaları çoğaltmak yerine adapte olup bu kriz sürecini nasıl fırsata dönüştüreceğimizi düşünmemizde fayda var. Şikayet, bencillik, kıskançlık, hasetlik, aç gözlülük bu dönem bir motivasyon kaynağı olmamalı. Aksine yardım etmek, fayda sağlamak, iyilik yapmak gibi temaları motivasyon kaynağına dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönem önce kendinize sonra başkalarına karşı acımasız, sert ve obsesif bir şekilde hareket etmemekte fayda var. Yapacağınız eylemler her ne ise abartmadan ve sakin sakin yapmakta fayda var.