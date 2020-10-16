Terazi burcunda süper Yeni Ay

16 Ekim günü Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana geliyor. 25 Ekim'e kadar bu Yeni Ay'ın etkileriyle bir şekilde harmanlanacağız. Peki bu Yeni Ay'ın bireysel, ülke ve dünya üzerindeki etkileri nasıl olacak? İşte yanıtı...

Sert bir Yeni Ay çünkü işin içerisine Mars ve Plüton’da giriyor. Gökyüzünde T-kare dediğimiz sert bir açı ve Spica yıldızı var.

Dünya ve bireysel olarak bizleri neler bekliyor?

Bu Yeni Ay süreci içerisinde belli ki hayatlarımızda kurduğumuz özel ilişkiler, sosyal ilişkiler, iş ortaklıkları, hak hukuk adalet ile ilgili konular masaya yatırılacak. Bir şekilde sınavdan veya testten geçeceğiz. İlişkileri idare etmek yönetmek gerekiyor. İlişkilerinizden, ortaklıklarınızdan ve evliliğinizden memnun değilseniz eğer bitirebilirsiniz. Yeni Ay’ın içerisindeki Spica yıldızı yaratıcılık, şan, şöhret, ün, parlama getirir. Terazi’nin sembolize ettiği tekstil, kuaför, estetik, sanat gibi işleri yapıyorsanız bu dönem işlerinizde parlıyor olabileceksiniz. Yeni ortaklıklar kurmak için hevesli olabilirsiniz ama Merkür Retro ve sert bir Yeni Ay içerisinde olduğu için en azından 5 Kasım ve sonrasına bırakmakta fayda var.



Türkiye haritasında Yeni Ay

Türkiye’nin kendi doğum haritasında 24 derece Terazi burcunda bir Merkür bulunuyor. Merküryen daha çok gündemde olacak demektir. Merküryen konular bilgi, ifade, eğitim, çocuklar, sınavlar, seyahatler, iletişim gibi konular ülke gündeminde yer alacak. Ülke geneli içerisinde işler iyi gitmeyebilir. Bu dönem Uluslararası alanda, diplomatik anlamda çok kilit bir nokta da durabiliriz. Dünya arenasında ülke yöneticileri diplomasiyi ortaya çıkartacak bir alandan konuşabilir. Ülkelerin birbirleriyle anlaşma yapmaları kolay olmayabilir. Barış anlaşmaları baskıcı bir şekilde masaya yatırılabilir. Diplomatlar ve büyükelçiler için çok önemli bir Yeni Ay. Gökyüzünde Mars ve Plüton’un sert etkileşim içerisinde olması tabii ki deprem riskini ve ateşle ilgili konuları da düşündürüyor bizlere.