Terazi burcunda Yeni Ay haftası

Bu hafta Yeni Ay Terazi burcunda gerçekleşecek. Yönetici gezegen Venüs de Terazi burcunda yer aldığından uyumlu bir hafta kapıda. Bu Yeni Ay'ın burçlara etkisi nasıl olacak? Hangi konularda daha dikkatli olunmalı? İşte yanıtı...

Terazi burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay, sonbaharın başladığı, verimli ekinlerin toplandığı hasat zamanını temsil eder niteliktedir. İlişkilerde de verimli, dengeli, candan ve adil olma duygusu yüksek birliktelikler başlatmak veya var olan beraberliklerde karşılıklı olarak paylaşımlardan zevk almak için harika bir fırsat!

Bu dönemde Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Venüs de Terazi burcunda yer aldığından, evlilik, ortaklık ve adalet konularında dengeli adımlar atmak için iyi bir fırsat sunuyor. Ayrıca şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter de Venüs ile destekleyici bir açı kalıbı içerisinde yer aldığından sanat, estetik, yaratıcı işler, yayınlar, hukuki konular, evlilik ve iş ortaklıkları ile ilgili başlangıçlarda oldukça olumlu etkiler yansıtıyor. Terazi Yeni Ay’ında sorunlarınıza barışçıl çözümler bulabilirsiniz, ilişkilerdeki pürüzleri gidermek, konuşmak ve ortak noktalar üzerine odaklanarak anlaşmazlıkları geride bırakmak daha kolay olacaktır. Arzu edilen uyumu yakalamak daha kolay mümkün olacaktır.



Koç: İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Yeni Ay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. Yalnız bu hafta biraz daha kendinize dönebilir, yalnızlık ve sessizlik ihtiyacınız artabilir. Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Özellikle yalnızlar için aşk sezonu açılmış olacak, çocuk sahibi olmak isteyenler de bu bir aylık süreci değerlendirebilirler. Devamı…

Yengeç: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Devamı…

Aslan: Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Devamı…

Başak: Bu hafta size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle freelance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta zorlanabilir veya maaş zamanı biraz gecikebilir.Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yeni iş teklifleri de sunulabilir fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Devamı…

Terazi: Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatıyla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır.Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Devamı…

Akrep: Bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Hassas olabilirsiniz, dikkatli olmanızda yarar var. Ayrıca psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta. Devamı…

Yay: Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. Hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Devamı…

Oğlak: Ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. İş arayanlar bu süreçte birçok iş görüşmesine gidecekler. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim ayı sizi bekliyor olacak. Devamı…

Kova: İş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konular da oldukça ön plana çıkacaktır. Devamı…

Balık: Bu hafta Terazi burcundaki Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Devamı…