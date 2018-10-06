Terazi burcunda Yeni Ay: İlişkiler tehlike altında!

Bu hafta Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Fakat bu sefer Venüs Retro olduğu için bazı durumlar risk altıında olacak. Bakalım bu Yeni Ay haftasında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner sizler için burç burç kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Bu hafta Terazi burcunun 15. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Genel olarak Terazi Yeni Ay’ları, ilişkiler, ortaklıklar, estetik, güzellik gibi konular için olumlu etkiler barındırır. Fakat bu sefer Venüs Retro olduğu için bu konulardan olabildiğince uzak durmakta fayda var. Bakalım bu Yeni Ay haftasında burçları neler bekliyor?

Koç: Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Bu Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Devamı…

Boğa: Özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir. İş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Devamı…

İkizler: Önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstlenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var. Bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Devamı…

Yengeç: Partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir. Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Devamı…

Aslan: Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Bu Yeni Ay maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olacak. Devamı…

Başak: Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Sürpriz beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir. Devamı…

Terazi: Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatı ile ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var. Devamı…

Akrep: Projelerinizi hayata geçirme zamanı! Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Devamı…

Yay: Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir. Hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Devamı…

Oğlak: Arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Devamı…

Kova: İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Devamı…

Balık: Maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Devamı…