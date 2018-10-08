9 Ekim günü sabaha karşı Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Atmosferde önümüzdeki ortalama 10 gün kadar bu Yeni Ay'ın etkileri hakim olacaktır. Bu Yeni Ay'da Plüton ve Mergan sabit yıldızı güçlü bir şekilde etkin olacağından dolayı bazı noktalara dikkat etmek gerek! İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

9 Ekim günü sabaha karşı Terazi burcunun 15. derecesinde Yeni Ay meydana gelecek. Ve önümüzdeki ortalama 10 gün kadar bu Yeni Ay’ın etkileri hakim olacaktır atmosferde. Bu Yeni Ay’da Plüton ve Mergan sabit yıldızı güçlü bir şekilde etkin olacak. Sabian sembollerde de neyi ifade ediyor bu derece anlatacağım.

Bu Yeni Ay’ın etkilerini anlamak için Terazi burcunun sembolizmlerini iyi anlamak gerek, bu sayede genel temanın ne olacağını anlayabileceğiz. Terazi burcu astrolojide ilişki kurmak, ortaklık kurmak, barış sağlamak, diplomasi içinde olmak, güzellik, estetik, estetik kaygılar, kibar olmak, bir şeyi güzel hale getirmek, sosyal olmak, adaletli olmak, hak ve hukuk çerçevesi içinde davranmak, hakem olmak, orta yolu bulmak, evlenmek, moda, güzellik ve bakım sektörü, hakimler ve savcılar, sanatçılar, arabulucu olmak, denge kurmaya çalışan, kararsız, karşıtları uzlaştırmak, güzel sanatlar, ilham ve yaratıcılık, danışmanlıklar, halkla ilişkiler, terziler, avukatlar, evlilik danışmanlığı, çöpçatanlık siteleri, savaşlar ve anlaşmalar demektir. Demek ki Yeni Ay ile birlikte hayatımızı daha çok bu sembolikler yönetecek demektir. İlişkiler kurmaya çalışacağız, ilişkileri onarmaya çalışacağız, küs olduklarımızla barışmaya çalışacağız ya da onlar bizimle çalışacak. Yine evlenmek, birileri ile hayatımızı birleştirmek için de harika bir dönem olacaktı normalde. Fakat Venüs Retro!

Bazılarımız evlenme teklif edip, alacağız belki de. Önce hayatımızı sonra kendimizi güzelleştirmek isteyebiliriz, estetikler yaptırabilir, yeni bir tarz yaratmak isteyebilir, gardırobumuzu sonbahara hazırlamak isteyebiliriz. Fakat Venüs'ün RETRO olduğunu unutmayalım! Tüm kuracağımız ilişkilerde olabildiğinde sosyal, nazik, kibar olmak için çaba sarf edeceğiz. Köprüleri yıkmak yerine, kurmak için motivasyonumuz olacaktır. Hak ve hukuk konuları daha çok vurgulanacaktır bu aralar. Özellikle yasal konularda daha dikkatli davranmalı, hukuksal bir takım meselelere odaklanabiliriz. Hayatımızda olabildiğinde huzur, sessizlik ve sakinliği arzu edeceğiz. Yüksek sesle konuşulan ortamlardan uzak kalmaya çalışacağız. Diplomatik ilişkiler ön planda olacak, önemli anlaşmalar, sözleşmeler, imza gerektiren konular gündeme gelecektir.

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Bu dönem eğer yatırım yapmak gibi bir planınız varsa, güzellik merkezileri açmak, tekstil üzerine yoğunlaşmak, hukuk büroları açmak, çöpçatanlık siteleri açmak, özel butik tasarım dükkanları açmak, pastacılık, şekerleme, tatlı gıdalar üzerine bir takım işlere girişmek için de normalde uygundur. Fakat Venüs Retro olduğu için tüm bunları 17 Kasım ve sonrasına ertelemenizde fayda var! Daha dışa dönük, sosyal olacağımız bir Yeni Ay bizleri bekliyor. İyi, kaliteli insan ve mekanlarda bulunacağımız, her şeyin abartıdan uzak ama şık, gösteriden uzak ama pahalı, biraz lüksümüze ve de konforumuza da düşkün olacağız. Yalnız unutmamak gerekiyor ki aslında bu kısım çok önemli, Terazi burcunun yöneticisi olan Venüs RETRO! Hem de zararlı olduğu AKREP burcunda! Bu yüzden aslında Terazi Yeni Ay’ının vadettiği güzel ve tatlı etkiler pek de kolay gerçekleşmeyebilir ve hatta tüm bu temalarla ilgili kriz yönetmek zorunda kalabiliriz!

Yeni Ay’a PLÜTON sert kontak kuracak. Plüton’un sembolizmi için de ise ölüm, yıkım, yeniden doğuş, yer altı, ölüler, mezarlıklar, değişim, dönüşüm, ya hep ya hiç, lanet, acımasızlık, depremler, felaketler, kitlesel ölümler, karanlık yön, büyük güç, küllerinden yeniden doğma, tecavüz, taciz, derin devlet, satanizm, gizli olan yerler, dedektifler, psikologlar, arkeologlar, zorba kişiler, anarşist, mafya, sınır tanımamazlık, çok büyük güç, baskı gibi kavramlar söz konusudur. Biliyorum ki kulağa çok korkunç açıklamalar gelse bile, aslında bu Yeni Ay çok büyük bir değişim, dönüşüm enerjisini içinde barındırmakta. Peki şimdi bunlarla mantıklı cümleler kurup analiz etmeye geldi. Öncelikle ilişkilerimize ve ortaklıklarımıza eğileceğimiz, inceleyeceğimiz, irdeleyeceğimiz bir dönemde olacağız. Burada Plüton etkisi ile ile ilişkilerde ve ortaklıklarda güç oyunlarına girer ve manipüle edici davranırsak ilişkiler ve ortaklıkların zarar göreceğini hatta bitebileceğini düşünebiliriz. Aslında Plüton değişim demek! Yani kendimizle ilgili beğenmediğimiz, bize zarar veren özelliklerimizi değiştirip dönüştürmek için de uygun bir hafta olacak. İlişkilerde ve ortaklıklarda gizli, el altından yürütülen işlerde ortaya çıkabilir.

Plüton Oğlak burcunda olduğu için daha çok parayla ilgili tutumumuz, davranış kalıplarımızı değiştirmek için de uygun olacaktır. Yalnız yatırım yapmak, paramızın büyük bir kısmını yatırımlarda değerlendirmek için pek uygun değildir. Ortaklık kurma, para kazanmak için ortaklık yapmak için pek doğru zamanlar değildir. Ya da işin içine para meselesi girdiği anda en yakınlarımız bile birden en güvenilmez kişilere dönüşebilirler. Hukuksa sıkıntılar, gecikmeler, kayıplar, gerekli desteği görememek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Özellikle para ile ve iş ile ilgili anlaşmazlıklar, para ve iş ile ilgili hukuki sorunlar ortaya çıkabilir. Mevcut ilişkilerimizde ve ortaklıklarımızdaki sorunlar her ne ise bunlarla yüzleşmemizde gerekecek. Depremler, kasırgalar ve maden ocakları konusunda da riskli bir hafta olabilir.

Yeni Ay’da Mergan sabit yıldızı etkin olacak. Güçlü ve yoğun arzular, her şeyi abartılı bir şekilde yapmaya eğilim, dostlardan kazık yeme, köpek saldırıları, köpeklerle ilgili problem, köpeklerin sağlığı ile ilgili sorunlar demektir.

YENİ AY’IN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yeni Ay Türkiye haritasında 4. eve düşmekte. Bu alan nüfus, konut, gayrimenkul, tarım, toprak bütünlüğü, toprakların güvenliği, bayrak, maden ocakları, yer altı, orman yangınları, depremler, heyelanlar, muhalefet partisi demektir. Özellikle bu Yeni Ay döneminde, diplomatik ilişkilerimizde zedelenmeler söz konusu olabilir. Bu noktada önümüzdeki hafta ülke yöneticilerine büyük görevler düşmekte, restleşmemeye daha politik davranmaya özen göstermeleri gerek. Belki de bu konularda pek de esnek olmayan bir takım uygulamalara gidebilirler.

Af söz konusu! Fakat işin içinde Plüton olduğundan dolayı, dışarıdan gelebilecek bir takın baskılar ya da şaşırtıcı durumlar olabilir. Özellikle uluslararası işin içinde paranın olduğu bir takım anlaşmalarda koşul ve şartlarda radikal değişikliğe gidilebilir. Özellikle ekonomik anlamda, para politikaları ile ilgili yeni bir takım yasalar, uygulamalar açıklanabilir, gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki şu dönemin koşullarını da göz önüne alırsak eğer, askeri operasyonlarda söz konusu olabilir.