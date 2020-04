Terazi burcundaki Dolunay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

8 Nisan'da Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'da Ay, Jüpiter ve Plüton etkileşimini de tetikleyecek. Uluslararası yardımlaşmanın hızlanacağı bir döneme giriyoruz. Ülkeler arası, tüm dünyada yaşanan corona virüsü krizinin yarattığı yükü hafifletecek çözümler üretilebilir. Meydana gelcek Dolunay'ın önce dünya, sonra da Türkiye üzerindeki etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar,

8 Nisan günü Terazi burcunun 18. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’da Ay, Jüpiter ve Plüton birlikteliğini tetikleyecek.

Terazi burcu, politik (Mundane) astrolojiye göre siyasi ve ulusal ittifaklar, hukuk sistemi, adalet, evlendirme daireleri, kozmetik sektörü, estetisyenler, uluslararası barış, anlaşma ve anlaşmazlıklar, hakemler, moda endüstrisi, modacılar, müzisyenler, yasalar, kanunlar, tekstil sektörünü sembolize eder. Bu Dolunay zamanı, ülkeler arası yardımlaşmanın hız kazanacağını düşünebiliriz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 belasından dolayı, bir takım ittifaklar, anlaşmalar kurulabilir. Bu salgın hastalığa karşı savaşma konusunda olabilir ama diğer yandan ortak payda da buluşamayan ülkelerin corona salgını öncesi siyasi düzlemde yaşadıkları anlaşmazlıklar da yeniden gündeme gelebilir. Hukuki anlamda bir takım yeni kararlar, yaptırımlar da beklenebilir bu süreçte. Özellikle bu merkez alan yaptırımları olabilir. Yine evlenme metodları, evlendirme dairelerinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlemeler söz konusu olabilir. Bu dönem belki de sanatçılar birleşip, corona virüsü ile mücadele sürecinde birlikte güzel işler de yapabilirler, verdikleri bedava ev konserleri dışında ki bu bile şu dönem çok değerli. Aynı şekilde bazı tekstil markaları bu süreçte maske üretimine geçti, belki Dolunay etkisi ile bu konu yasal bir düzenleme veya izinle birlikte birçok firmanın katılması ile dayanışma büyüyebilir de.

Tabii Dolunay Jüpiter ile Plüton birlikteliğini de tetiklemekte. Bu salgının sağlık sektörü dışında etkilediği bir diğer sektör ise üretim ve ekonomi. Corona virüsünün artık dünya üzerinde yarattığı ekonomik tahribatı ve bunun üstesinden nasıl gelinebileceğine dair kurtarma metodlarının da ciddi bir şekilde masaya yatırılacağı bir Dolunay bekliyor bizleri. Dünya üzerinde ekonomik düzen ve sistemler değişmeye başlıyor ve bu değişim süreci tam anlamı ile 2020’nin Aralık ayında sona erecek. İşte bu Dolunay, değişen düzene adaptasyonun belki de ilk adımlarının atılmaya başlanacağı bir dönem olabilir. 2019'dan beri her yazımda ifade etmiştim, 2020 tüm düzen ve sistemlerin yekten değişeceği bir dönem ve en önemlisi kapitalist sistemin yıkılışını göreceğiz diye. Bu yıkılışın ardından dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı olacak. İşte bu düzen dijital düzen aslında. Bu dijital yaşamınızı her alanına uyarlayabilirsiniz. Medikal + dijital, üretim + dijital, ekonomi + dijital… Dijital ekonominin dünya üzerinde seslerini belki de duyacağımız bir Dolunay olacak bu. Değişim bir süreçtir, öyle bir hamlede olmaz. Zamanla, yavaş yavaş gün be gün olur… 2020 işte tam da böyle alt yapı senesi… 2020 Aralık’ta Satürn ve Jüpiter'in yeniden bir araya gelişi de Kova burcunda olacak. Yani tam da bu yeni düzen ve çağın başlangıcını yapacak aslında. Ve bunun ilk konuşmalarını bizler bu Dolunay ile duymaya başlayacağız bir yandan. Tabii bu süreç güçlü teknolojisi, teknolojik ve dijital yatırımları olanların ve hazırlık yapanların kazanmaya başladığı bir dönem olacak. Krizi fırsata dönüştürenlerin.

Bu Dolunay Türkiye haritasında ise 5. ev dediğimiz bir alana düşecek. 5. ev ise dünya astrolojisine göre çocuklar, eğlence yerleri, şans oyunları, tiyatrolar, halk evleri, doğum oranı, çocuklar, cinsel kaygılar, spor, spekülasyon demektir. Bu Dolunay ile birlikte 20 yaş altının da evden çıkması yasaklandı. Ülkemiz Dolunay’ı 5. evinden karşılamakta. Bunun yanı sıra Dolunay haftası boyunca oyuncular ve spor dünyası üzerine de bir çok habere rastlayabiliriz. Umarım bu salgına yakalanma haberleri olmaz aksine bizleri mutlu edecek haberler ve bu alanda gelişmeler olur, yüzümüz güler. 5. ev mutluluk ve hobilerle ilgili bir alandır. İnsanların evlerinde daha keyifli kalmalarına yardımcı edecek, insanları mutlu edecek ve meşgul edecek yaratıcı faaliyetlerde ortaya çıkabilir bu Dolunay ile birlikte.