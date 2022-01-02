Terazi burcunu 2022’de neler bekliyor?

Satürn Kova burcu yolculuğu 2022 boyunca devam edecek. 5. evinizde ilerleyen Satürn’ün aşk ve flört ilişkileri, çocuklarla ilişkiler ya da onların hayatları ,yatırımlarla ilgili konularda sınayacak. Gelir geçer, sağlam olmayan birliktelikler bu dönem biter. Emek ve sorumluluk alınmayan ilişkilere Satürn şans vermez. Yeni başlayan aşk ve flörtlerle ilgili sınavlar da karşınıza çıkabilir.

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Astrolog Seyran Ataklı



Bu yıl ebeveyn olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak yaşamın dönüşümüdür, hayata bakışınız farklılaşır, bu Satürn'ün bir öğretici yanıdır. Çocukları olan Yükselen Aslan'lar için onların yaşamlarındaki sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

Yetişkin evlatlara sahipseniz evlilik ya da boşanma kararları ortaya çıkabilir, onların yaşamları değişebilir ya da onlarla ilişkilerinizde sınanabilirsiniz. Borsa ve spekülatif piyasalarla ilgili riskli hareketlere dikkat etmelisiniz. Kayıplar yaşayabilirsiniz.

Hobileriniz varsa bu yıl değerlendirebilir, paraya dönüştürebilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi aktifleştirmelisiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız kaynaklarınızı düzenleyebilir, doğru yerlere adım attığınız takdirde başarı kazanabilirsiniz.

Gelelim Jüpiter Balık transitine. Şans ve fırsatlar gezegeni 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak. Sağlığınızla ilgili kronik sorunlar büyüyebilir, ancak ardından şifası gelecektir. Doğru doktor karşınıza çıkar, ihtiyaç olduğunuz tedavi iyileştirir. Kariyer evinizde seyahat eden Jüpiter mesleğinizde hareketlenme getirirken, iş arıyorsanız iş fırsatları, çalışma ortamınızın değişimi, görev yenilikleri, yeni başvuruları öne çıkartabilir.



Yıl boyu birçok işi bir arada yapmak zorunda kalabilir, sorumluluklarınız artabilir, genel yaşam düzeninizde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Çalışmıyorsanız angarya işlerle fazlasıyla uğraşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili sorun ve değişimler meydana gelebilir. Kimileriniz için diyet ve spor kararı alabilir. Yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz.

STRESE DİKKAT!

12 Nisan 2022 Jüpiter – Neptün kavuşumuna dikkat etmelisiniz. Bu dönemde çaba ve omzunuzdaki yükler artabilir. İştah artacak şekere düşkünlük artacağından kilo alımı gerçekleşebilir. Strese agresyona dikkat etmelisiniz, sağlığınızı etkileyebilir.



11 Mayıs – 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcu geçişi ise ikili ilişkileri aydınlatacak, size ciddi birliktelikler getirebilir. Bu dönem evlilik teklifi alabilir, evlenmeye karar verebilirsiniz. Ticari bir anlaşama yapmak istiyorsanız bu tarihler aralığını değerlendirmelisiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar meydana gelebilir. Evliyseniz eşinizin iş ve pozisyonuyla ilgili yenilikler ve güzel gelişmeler öne çıkabilir. Bu dönemde atacağınız adım ve yapacağınız planları 2023'ün fragmanı şeklinde düşünebilirsiniz.



Bu sene Ay düğümleri Akrep- Boğa hattında olacak. 2023 yılına kadar tüm Güneş ve Ay tutulmaları 2. ve 8. ev konularıyla hayatınızda öne çıkacak. Kariyerinizde büyük dönüşümlere hazır olun. Tutulmalar kariyerde değişimler getirecek, kimilerinize yeni başlangıç, kimilerinize mutsuz olduğunuz bir dönemi sonlandıracaktır. Maddi kaynaklarınızda değişimler, artışlar, hakkınızı alamadığınız toplu bir paraya kavuşabilirsiniz.

Beklediğiniz bir miras varsa çözümü ya da elinize geçmesi, nafaka, yeni bir kredi başvurusu, vergi yapılandırması gibi konular öne çıkacaktır. Bu yıl kazançlarınızı değerlendirmelisiniz. Paranızla kendinize güvenceye alın. Sağlık konusu bu açıdan da mercek altında. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza yıl boyu özen göstermelisiniz. Korkularınızı büyütmeyin.

AİLENİZE KARŞI ANLAYIŞLI OLUN

Yönetici gezegeniniz Venüs 19 Kasım 2021 itibariyle retroya başladı ve 30 Ocak'a kadar devam edecek. Ailevi konular, ailevi iletişimde bazı sıkıntılar, geçmiş konuların ortaya çıkışı ilişkilerinizi zorlayabilir. Sakin kalın. Dava, mahkeme, kaynaklarınızı değerlendirmek ve yeni kararları uygulamak gibi isteklerinizi erteleyin. Fiziksel olarak yenilik ve değişimlerden, estetik operasyonlardan uzak kalın, pişmanlık getirebilir.



Yıl boyu Merkür 3 kez geri harekette bulunacak.

14 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında yeni bir ilişkiye başlamayın, ilişkiniz varsa radikal bir kararla bitirmeyin. Bu dönemde eski sevgililer geri gelebilir, şans vermeyin. Unutmayın retro dönemiyle gelen retro bitince gidecektir. Eski dostlarınızla karşılaşabilir, bir araya gelebilirsiniz.

9 Mayıs – 3 Haziran arasındaki İkizler burcu retrosu yurtdışı, yabancılar, uzak yerlere seyahat alanında gecikmeler ve sorunları karşınıza getirebilir. Seyahate çıkacaksanız aksiliklere, gecikmelere, kayıplara karşı temkinli olun. Anlaşma ve sözleşmelerden kaçının. Ticari konularda yenilikleri, eğitim başlangıçlarını erteleyin.

MERKÜR BURCUNUZDA GERİ GİDİYOR

8 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında burcunuzda gerçekleşecek son Merkür retrosu ise hiçbir yeniliğe başlamamanız konusunda sizi uyarıyor. Ailenizle, arkadaşlarınızla, çevrenizle iletişim dilinize bu dönem dikkat edin. Gayrimenkul almayın, evinizi değiştirmeyin, evlenmeyin, taşınmayın. Yaşamınızdaki hiçbir konuyu bu dönemde zorlamayın, yarım kalmış konularınızı tamamlayın.

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