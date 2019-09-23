Terazi giriş haritası: İşte 6 ay içinde başınıza gelecekler

Ekinoks zamanları önemlidir. Çünkü bu zamanlar Güneş’in Koç ve Güneş’in Terazi burcuna geçtiği zamanlardır. Altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yapılır. Güneş bu sene Terazi burcuna 23 Eylül günü saat 09:50’de giriş yaptı. Gökyüzü haritasına göre bireysel hayatlarınızda, Türkiye ve dünya gündeminde neler olabileceğini öngörebilirsiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner Terazi ekinoksunun altı aylık süreçte hayatınızı nasıl etkileyeceğini yazdı...

Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım şu; Güneş'in Koç ve Güneş'in Terazi burcuna geçtiği zamanlar. Bu geçiş zamanlarını not eder, bizler o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız.

Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da Ingress haritalar denir. Giriş haritaları, Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Güneş bu sene Terazi burcuna 23 Eylül günü saat 09:50'de giriş yaptı ve bu ana göre çıkardığımız gökyüzü haritası hem bireysel hayatlarımızda, hem Türkiye hem de Dünya gündeminde üç aşağı beş yukarı neler olabileceğini öngörebilmemize yardımcı olacaktır. Güneş'in tam Terazi burcuna geçtiği dakika ve saniye aslında altı aylık kaderimiz yazılmış oldu.

Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara'ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselenin (ASC) Akrep. Akrep Dünya (Mundane) astrolojiye göre; krizler, değişim dönüşüm, borçlar, yer altı kaynakları, madenler, ölüm, bitiş ve yeniden doğuş, küllerinden yeniden doğma, gizli meseleler, gizlilik içinde hareket etme, kimyevi maddeler, petrol, cinsellik ve cinsel konular demektir. Önümüzdeki altı aylık süreçte etkin olacak konular üç aşağı beş yukarı bunlar olacak demektir. Şimdi bu temaları biz daha çok nerede deneyimleyeceğiz, rotamız nasıl olacak, bunun için de Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars'ı mercek altına almamız gerek.

Ekinoks haritasında Mars, Başak burcunda ve 10. ev dediğimiz alanda durmakta. Bu saydığımız etkilerin sesi 10. ev aracılığı ile çıkacak demektir. 10. ev ise yöneticiler, sanatçılar, iktidar, üst kademedeki insanlar demektir. Yönetim biçimi, yönetim şekli, kuralların değişmeye başlayacağı bir altı aylık dönem var önümüzde. Mars'ın Başak burcunda olması, köle gibi çalışmak ve hizmet vermek anlamına gelir. Bu dönem özellikle yöneticiler tarafında yoğun ve oldukça tempolu bir çalışma süreci olacak. Özellikle bu çalışmalar ekonomi, borçlar, faizler, vergiler üzerine olacağını düşünebiliriz ve yapıcı olarak. Tabii bu süreçte gizlilik içinde hareket etme ağır basacağından dolayı, bazı konular çok da halka inmeden halledilebilir. İşçiler ve işçi kesimin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılabilir. Zira haritada Mars'ın para evinde duran Plüton ile güçlü bir ilişkisi var. Ekonomik anlamda toparlanmak, güç kazanmak, bazı yöntem ve hamlelerde değişimler olmasını da bekleyebiliriz. Maden ocakları, petrol yatakları, yer altı zenginliklerine ilişkin yeni çalışmalar olmasını bekleyebiliriz. Bu dönem Türkiye'de ön planda olan tüm isimlerin özel hayatlarına ve cinsel yaşamlarına da çok dikkat etmesi gerek.

Akrep burcu Türkiye haritasında 5. evde yer almakta. Demek ki bu altı aylık süreçte sanatçılar, gençler, eğlence yerleri, borsa, kumar, diplomatlar ile ilgili konularda sürekli gündemde yer alacak olan konular, üreme, hamilelik, hamile kadınlar ve iş hayatı üzerine yeni düzenlemeler ve kurallarda gelebilir.

Güneş'i incelediğimizde ise ki Güneş amaç duygusunu gösterir, ekinoks haritasında 11. ev dediğimiz bir alanda durmakta. Dünya astrolojisine göre 11. ev borsa, kar, işletme, emtia borsası, kanun yapıcılar, şehir meclisi, insanların isteği, parlamento, ulusal servet, siyasi partiler, toplumsal gruplar, borsa ve hazine demektir. Aslında bu harita buram buram ekonomi ve finans kokuyor. Altı aylık bu dönemi ciddi ekonomik hamleler, yaptırım gücü yüksek atılımlar olarak düşünebiliriz. Ekonomik olarak ciddi bir değişim dönüşüm süreci geçirebiliriz. Ekonomik güçlü bir mücadele dönemi ve sonucu güzel olacağa işaret etmektedir.

Sevgiler…

Dinçer Güner