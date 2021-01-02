Yükselen Terazi: Hedeflere doğru adım adım…

Jüpiter'in getirdiği fırsatları bu yıl iyi değerlendirmekle birlikte Satürn ilişkiler adına sorumluluk almanızı isteyecek. Evliyseniz bu yıl çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Çocuklarınız varsa onların hayatlarındaki değişimlere dahil olabilir, sevinebilirsiniz.

Kişisel becerileriniz, yaratıcılığınız bu dönem artacaktır. Birçok Terazi çeşitli şanslarla karşılaşabilir. Sanatsal yeteneklerden kariyer de yaratabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyebilir, paranızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Buradaki anahtar kelime doğru adımlar olacaktır.

Gökyüzünde Uranüs- Satürn karelerinin etkin olduğu tarihlerde (17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık) duygusal ilişkilerinizle ilgili müdahale edilemeyecek durumlar ortaya çıkabilir. Uranüs beklenmedik sürpriz olaylar, çocuklarınızın hayatındaki sınavları ön plana getirebilir. Ailevi sorunlar ya da sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Taşınma ve yer değişimleriyle birlikte alıştığınız düzeni bırakmak ve yeni bir düzen kurmak söz konusu olabilir. Çözülemeyen miras, mal, mülk konularınız nihayete erebilir.

14 Mayıs- 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter'in kısa süreli Balık burcu seyahatiyle meslek ve kariyer konularınız hareketlenecek. Yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir, mutsuz olduğunuz bir iş yaşamınız varsa sorunlar daha da büyüyeceğinden ayrılıkları gündeme getirebilir. Sağlığınızla ilgili kronik rahatsızlıklara dair tedavi yoluna gidebilir, şifa bulabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili yenilikler ve değişimlerle karşılaşabilirsiniz.

Yıl boyu Güneş ve Ay tutulmaları 3- 9.evlerinizi aydınlatacak. 2009- 2010 yıllarında yaşanmış önemli konular varsa aynısı olmasa da benzer durumlar yeniden hayatınıza gelebilir. Kardeşleriniz, yakın arkadaş, yakın akrabalarınızın yaşamında değişimler meydana gelirken, onların hayatlarındaki olaylara müdahil olabilirsiniz.

Ticari girişimlerde kendi işinizi kurmak ve geliştirmekle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İletişim, sosyal medya konularında kendinizi geliştirebilir, başarı sağlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılarından gelen iş ve fırsatlar, akademik konular ve eğitimler adına şanslar var. Hukuksal konular, davalar, mahkemeler konularında da sürüncemede olan durumlar sonuçlanabilir. Uzak yerlere özellikle yaz döneminde keyifli seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

Yaşamın tadını çıkaracağınız bir 2021 dilerim.