Tutkulu ve ateşli Kova burcunda Dolunay haftası

Kova burcunda yer alan Dolunay'da gökyüzündeki aşk, flört ve yaratıcılık dolu ateş enerjisi vurgusu olacak. Çünkü aşk ve ilişkiler, evlilik ve iş ortaklığı gezegeni Venüs, Güneş ile çok yakın kavuşumda! Gökyüzündeki bu çekici ama dürtüsel, biraz bencil ateş enerjisini dengeleyecek nitelikte olan Ay, Aslan burcunun zıt burcu olan Kova burcunda yer alıyor. Gökyüzündeki bu etkileşimler burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Kova burcunda yer alan bu Dolunay’da gökyüzündeki aşk flört ve yaratıcılık dolu ateş enerjisi vurgusu devam ediyor. Çünkü aşk ve ilişkiler, evlilik ve iş ortaklığı gezegeni Venüs Güneş'le çok yakın kavuşumda, güzellik, estetik, yaratıcılık, çekicilik enerjisi yayıyor etrafa.

Gökyüzündeki bu çekici ama dürtüsel, biraz bencil ateş enerjisini dengeleyecek nitelikte olan Ay, Aslan burcunun zıt burcu olan Kova burcunda yer alıyor. Aslan burcunun bireysel, kendine dönük, önce beni dinleyin, anlayın, ilgilenin ve görün diyen enerjisinin karşısında Kova burcunda yer alan Ay sayesinde biz olmayı, biz olmak için ne yapmak gerektiğini ve biz olurken oluşturulacak birlikteliğin ilkelerini, prensiplerini belirlemek gerekliliği ortaya çıkacaktır. Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için teması vurgulanacak. Ekip çalışmaları veya grupların bir arada hareket etme prensipleri belirlenecek. İlişkilerde sadakat beklenirken bir yandan da kimin nereye kadar ne kadar özgür olup olamayacağı ile ilgili konuşmalar yer alabilir. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin nasıl en etkili bir biçimde dış dünyaya aktarılacağı ile ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Kova burcu bilgi ve paylaşım, bilimsel bakış açısı, analizler ve istatistiksel bilgi ve öğretmekle alakalıdır. Sosyal ağlar, aynı idealler ve bakış açısı ile hareket edecek bir topluluğa ait olmak veya böyle toplulukların içinde nasıl davranacağınızı belirlemek için bu Dolunay’ın enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Koç: Bu hafta itibari ile iş ve çalışma ortamınızda stres ve agresyon seviyesinde artışlar gözlemleyebilirsiniz. Daha yoğun ve oldukça tempolu bir iş dönemi başlıyor. Yalnız sağlığınıza da dikkat etmeniz gerek! Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Aşk, flörtler, özel hayatınız ön planda olacak. Bu konularda daha detaycı davranabilirsiniz. Kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizlerin efor sarf edeceğiniz, biraz daha mücadele etmeniz gereken alanlar olacak. Yalnız ev içinde gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var. İş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Devamı…





Yengeç: Kardeş ve komşularla ilişkilerde zaman zaman agresyonlar oluşabilir. Bu süreçte kullandığınız iletişim araçları ile ilgili minik sıkıntılarda oluşabilir. Krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular meydana gelecektir. Devamı…

Aslan: Finansal konularla ilgili mücadele döneminiz başlayacak. Para kazanmak, paranızı arttırmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Mükemmel işler çıkarmak için daha fazla efor sarf edebileceksiniz. Tam olarak yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz için rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. Hayata karşı daha motive, hırslı ve mücadeleci olabileceksiniz. Çabalarınızın tüm karşılığını alabileceksiniz. Devamı…





Terazi: Aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek! Devamı…

Akrep: Hayatınızda, mücadele ve efor sarf edeceğiniz alanlar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar olacak. Bu dönemde hali hazırda bazı arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilecektir. Sosyal çevrenizi idare ve organize etme görevi size düşebilir. Devamı…

Yay: İş, kariyer ve mesleki konularda sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, mesleki anlamda daha fazla enerji ve efor sarf edecek, daha fazla yorulacak ve stresle mücadele etmeniz gerekecek. İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Devamı…





Oğlak: Yurt dışı, yabancılar, yabancı kültürler bu dönem çok daha fazla ilginizi çekebilir, çok fazla yorucu seyahatler gündeme gelebilir. Hayata dair daha büyük düşünebilir, önemli mevki ve statü sahibi güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onlardan destekler alabilirsiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Finansal konularla ilgili daha fazla efor ve mücadele dönemi başlıyor. Ödemelerde krizler oluşabilir, harcamalarınızı dengede tutmakta bir parça zorlanabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda mücadele dönemi başlıyor. Enerjinizi kanalize edeceğiniz alanlar bunlar olacak. Bu konularda daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Devamı…

