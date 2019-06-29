Tutuluyoruz hazır mısınız?

Bir ayın daha sonuna geldik ve Temmuz ayına geçiş yaptık. Bu ay gökyüzü birbirinden hareketli etkileşimle dolu olacak. Oldukça hızlı, hareketi ve dolu dolu bir ay meydana gelecek. Bakalım burçlar bazında bu ay hangi gelişmelere gebe? İşte yanıtı...

Selam herkese;

Bu ay bir Güneş bir tane de Ay tutulması meydana gelecek. İlki Yengeç burcunda diğeri de Oğlak burcunda. Yılın en önemli gökyüzü olaylarıdır bunlar, zira hayatımızdaki önemli bir kavşağa, hayatımızın dinamiklerini değiştirebilecek durumlara işaret ederler. Bunların yanı sıra Mars Aslan burcuna, Venüs Yengeç sonra da Aslan burcuna geçiş yapacak. Oldukça hızlı, hareketi ve dolu dolu bir ay bizleri bekliyor. Bakalım burçlar bazında bu ay hangi gelişmelere gebe?

Koç: Uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Devamı…

Boğa: Aile içinde bir çok konuşulmayan, belki de halı altına itilen konular konuşulmak üzere gün yüzüne çıkabilir. Bunun yanı sıra stresinizi daha çok ailenize veya birlikte yaşadığınız kişiler üzerine de yönlendirebilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşleriniz ile daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeye başlıyorsunuz. İlişkiler, aile ilişkileri ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırabilir, ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatına ilişkin güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız gerekmektedir. Yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Devamı…

Yengeç: Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Özel hayatınız, aşk hayatınıza ilişkin ise gergin etkiler bu ay itibari ile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu ay hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Devamı…

Terazi: Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir, arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Devamı…

Akrep: İş ve kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanıza az kaldı. Bu ay sizlere iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda zaferler kazandıracak. Rahatlıkla yöneticilerinizin dikkatini çekeceksiniz. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Statü sahibi, önemli kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise, bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler! Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Devamı…

Yay: Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle bir araya gelecek, onlardan harika destekler alabileceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal konularında iyileşmeler gözlemeyebilirsiniz. Borç aradığınız anda kuracağınız iyi ilişkiler sayesinde rahatlıkla borç bulabileceksiniz. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda oldukça şanslı bir süreç içine gireceksiniz. Bu gibi işlerden ve bu konulardaki gelişmelerden mutluluk duyabileceksiniz. Devamı…



Oğlak: Finansal anlamda ailenizden destekler alabilirsiniz. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Karşınızdaki kişilerle kuracağınız sıcak ve samimi ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek ve yardım görebileceksiniz. Özel hayatta huzur teması çok daha ağır basacak. Devamı…

Kova: İş ve çalışma ortamınızdaki gerginlik ve sağlıkla ilgili sorunların yerini artık ikili ilişkiler ve ortalıklarla ilgili gelişmelere, mücadele etmeniz gereken sürece bırakıyor. İkili ilişkilerde gerginlikler oluşabilir. Size kötülük yapmak isteyen, arkanızdan iş çevren kişiler kimliklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacaklar ve saklanamayacaklar. Karşınızdaki kişileri idari yeteneklerinizle rahatlıkla idare ve organize edebileceksiniz. Devamı…

Balık: Çalışmaktan çok fazla kendinize zaman ayıramayabilirsiniz. İş temponuz yükseliyor. Aşk konusunda sizler için yılın en şanslı dönemi başladı. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Devamı…

