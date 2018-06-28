Ukalaca tavırlar işleri bozabilir

29 Haziran itibari ile Merkür artık Aslan burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Eylül’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ukalalık eden ve kendini beğenmiş insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkat!

Merhaba,

29 Haziran itibari ile Merkür artık Aslan burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Eylül'e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Aslan sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz.

Astrolojide Aslan burcunun sembolize ettiği konular ise ego, kimlik, gösteriş, lüks, canlılık, yönetken olmak, girişkenlik, inatçılık, merkezde olmak, yönetmek, idare etmek, komuta etmek, eğlenceli her türlü aktivite, eğlence yerleri, kibir, gurur, her türlü sahne işleri, tiyatro, saraylar, organizasyonlar, liderlik, önemli olma ihtiyacı, bir şeyi parlatmak, vitrine çıkarmak, gösteriye sunmak, kalp, sırt, saçlar, parlamak, dikkat çekmektir. Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ile zihnimiz daha çözüm odaklı, daha yaratıcı, eğlenceli, hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Zihin biraz daha benmerkezci bir şekilde çalışmaya başlar. Kişisel çıkarlar, zevkler önceliklendirilir. Krizler yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle çözülmeye başlar. Düşünceler fikirler, samimi, sıcak, spontane, strateji yapmadan oldukça doğal bir şekilde ifade edilir. Aşırı bencilce düşünceler ve sürekli ben haklıyım, sadece benim dediğim doğru şeklinde ifadeler büyük sıkıntı yaratır. Sadece kendi fikirlerinizi duyar sadece kendi fikirlerinizin doğrultusunda yaşamaya kalkarsanız eğer ilişkileriniz zedelenebilir, bu da olası en kötü gölge yönüdür.

Merkür’ün Aslan burcuna geçişi ile birlikte “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” tadında çıkışlara çokça şahit olabiliriz. Fikirler sabitlenir, kendi doğrunuzu bir başkasına dayatmaya çalışabiliriz, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür Aslan burcunda iken dikkat çekmek, alkış almak, puan toplamak için oldukça iddialı fikirler atabiliriz ortaya. Eleştiriye biraz kapalı bir dönemden geçeceğiz. Bu yüzden siz de başkalarını pek eleştirmeyin. Ukalalık eden ve ben bilirim diyen egosu yüksek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bu konumda Merkür gururu ve gurur kırılmasını ön plana çıkaracağı için sözlerinizde karşınızdakini kıracak şeylerden sakının ve hassasiyete önem verin. Karşınızdakinin yeteneklerini takdir edin, yaptıklarına minnet duyduğunuzu açıklayın. Nükteli neşeli konuşmalarla çok çabuk yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

Tiyatro, sahne, yaratıcılıkla ile ilgili bir şeylerin eğitimine başlamak için şahane bir dönemdir. Çocuklarla ilgili işlere girişmek, onlara öğretmenlik yapmak, yeni bir şeyler öğretmek için de harikadır. Organizasyonlar yapmak, şirket açmak, organizasyon şirketi açmak, eğlence yeri açmak için de muhteşemdir. Bu dönem öğretmenler, danışmanlar, koçluk yapan kişiler için oldukça verimli geçecektir. Çocuklarla ve gençlerle bir çok eğlenceli oyun, aktivite, sanatsal ve eğitsel faaliyet yapmak için bulunmaz fırsatlar içeren bir dönemdeyiz.

Fakat Merkür 25 Temmuz itibari ile geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareketi 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarih aralığında özellikle Merkür'ün Aslan burcunda seyahat ettiği süreçteki yeniliklere başlamamakta fayda var. Zira Merkür geri giderken önce elektronikler, sonra yeni başlayan süreçlerde büyük problemler meydana getirebiliyor. 20 Ağustos'tan sonra Merkür yeniden ileri hareket etmeye başlaması ise, her türlü Merkür Aslan temalı konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz özgürce.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER

