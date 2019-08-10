Uranüs Boğa burcunda Retro!

Uranüs Boğa burcunda geri hareketine hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta başlayacak geri hareketi ve 12 Ocak 2020 tarihine kadar geri hareket edecek. Bu uzunca olan süreçte gelin Uranüs'ün dilinden nasıl etkileri olduğuna göz atalım. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Yine jenerasyon gezegenlerinden biri olan Uranüs Boğa burcunda geri hareket etmeye hazırlanıyor.12 Ağustos’ta başlayacak geri hareketi ve 2020 12 Ocak ayına kadar geri hareket edecek. Fakat Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin etkilerini iç gezegenlerden biri olan Merkür'ün Retrosu gibi çok hızlı ve dinamik bir şekilde hayatımızda hissetmeyiz. Geri hareket etkisi uzun sürdüğü için etkisi de bir o kadar yavaş ve zamana yayılarak ortaya çıkar.Ama ondan önce Uranüs'ü kendi dilinden bir dinleyelim, akabinde Retro sürecinde neler olabilir bir bakalım…

Merhaba ben Uranüs; şu ana kadar hakkımda çok şey yazıldı, çizildi. Kah biri geldi deli dedi, biri geldi orijinal dedi, bir diğeri garip etkileri olan dedi. Siz gelin beni bir de benden dinleyin en iyisi… Benim keşfim hem çok uzun zaman aldı hem de oldukça zor oldu. Aslına bakarsanız benim keşfim tamamen tesadüf eseri desem pek de yanılmış olmam. William Herschel isimli bir gök bilimci (kendisi aslında babam olmakta) 1781 yılında rutin gökyüzü araştırmaları yaptığı sırada İkizler Takım Yıldızını incelerken gözü gezegeni andıran ama şekli şemali gezegene pek benzemeyen bir gök cismine takıldı. Önceleri gök cismini gezegenle ilişkilendiremediğinden dolayı kolayına kaçarak bana kuyruklu yıldız dedi, hem de benim gibi birine! William tabii benim ne olduğumu anlamak için bir süre daha izlemek ve incelemek zorunda kaldı. Ardından benim Satürn'ün yörüngesi ardında dairesel yörüngede ve Güneş sisteminden oldukça uzak bir yerde olduğumu anladı. Bunu diğer gök bilimcilerle paylaştı ve en sonunda bana URANÜS ismini verdiler!

İşte doğum hikayem böyle benim, keşfedilişim bile spekülatif bir şekilde meydana geldi. Peki neleri temsil ederim, nasıl etkiler yaratırım sizlere birazda bundan bahsedeyim. Ben kişileri, olayları, durumları ayırırım, alıştığınız düzeni tamamen değiştiririm. Geriye dönüp baktığınız zaman temelden köklü değişiklikler yaparım ve bunu yapmamın asıl sebebi sizlere biraz olsun bağımsızlığınızı hissettirmek, öz güven kazandırmak ve hayatınızda farklı orijinal şeyler yaşamanız adına deneyim kazandırmaktır. Tüm teknolojik icatlar, aletler, gelişmeler benden sorulur! Aynı şekilde hava taşımacılığı. Eğer günümde ve iyi huylu zamanlarım ise, yeni sistem uçakların üretimi için destek veririm, ama günümde değilsem ciddi kazalara sebep olurum. Beklenmedik, ani, alışılmışın çok dışında etkilerim vardır. Yine elektrik benim yönetimim altındadır, elektriksel ilk olgular 17.yy bulunmuştur, benim keşfimle aynı zaman sizce bu bir tesadüf olabilir mi? Darbeler, grevler, isyanlar, şiddetli olaylar, patlayıcılardan yine ben sorumluyum. Ani başlayan ve aniden biten birlikteliklerde benim de parmağım var! Yine beklenmeyen depremler, patlamalar, terör olayları benim yönetimimde. Fakat bu sene bir süreliğine geri hareket edeceğim ve bu geri hareket sürecim 12 Ocak 2020 senesine kadar devam edecek. Bu dönem biraz yorulduğum ve enerjimin düşeceği zamanlar olacak. Bu yüzden ileri giderken yaptığım şeyleri belki biraz daha yavaş bir şekilde gerçekleştireceğim.

– Hayatınızda özgür olmak istediğiniz konu ve temaların üzerinden yeniden geçireceğim. Gerçekten ne kadar özgür olmayı düşünüyorsunuz, bir iç sorgulama süreci olacaktır.

– Derin bir psikolojik inceleme ve analiz etme sürecinde olacaksınız sayemde.

– En çok da “neden” sorusunu sık sık sordurtacağım sizlere. Ama dikkat edin, bu dönemde içsel anlamda pireyi deve de yaptırabilirim, ama siz sakin kalmaya bakın.

– Bu dönem içsel anlamda yeni bir evreka, yani uyanış ve tespit zamanı yaşatacağım sizlere. Farkın farkını fark etmek gibi olacak sizler için.

– Özgürleşmek için attığınız adımların veya kullandığınız gereçlerin ne kadar doğru olup olmadığını sorgulatacağım biraz.

– Hayatınızda öngörülmeyen, aniden, birden ortaya çıkan konu ve koşulları çok da istikrarlı bir hale getirmem. Sürpriz ve aniden oluşan olaylara şüphe ile yaklaşmalısınız.

– Eskiden gerçekleştirdiğiniz değişimleri de bir sorgulatma sürecine sokacağım sizi. Eğer ki hayatınızda devrimler yapmak gibi bir niyetiniz var ise bence yeniden üstünde bir düşünmenizde fayda var.

– Kısacası geri hareket sürecim biraz daha içsel anlamda zincirlerinizden kopmanız için nelere ihtiyacınız olduğu konusunda derin bir sorgulama sürecine sokacağım.

– Tabii bu dönem yeni bir şeylerin icatlarında gecikmeler, deneylerde başarısızlıklarda söz konusu olabilir.

Özellikle bu geri gidiş BOĞA burcunda olduğundan dolayı 9 Ocak 2019'dan bu yana hayatınızda ne gibi sıra dışı, değişik ve aniden değişimler oldu. Hangi konularda yaşamlarınızda devrimler yarattınız, biraz bunları yeniden masaya yatırma, gözden geçirme ve üstünden geçme zamanı olacak.