Uranüs Retro: Aydınlanma sürecine hazır olun!

16 Ağustos'ta Uranüs, Boğa burcunda, 15 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan geri hareketine başlayacak. Uranüs Retrosunun etkilerini hayatımızda oldukça yavaş ve zamana yayılarak hissedeceğiz. Retro sürecine kadar değişimleri bir bir sorgulayacağımız, yeri geldiğinde zincirleri kıracağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Uranüs Retrosunu inceledi...

Merhaba arkadaşlar;

Yine jenerasyon gezegenlerinden biri olan Uranüs, Boğa burcunda geri hareket etmeye hazırlanıyor. Uranüs’ün 16 Ağustos’ta başlayacak geri hareketi, 15 Ocak’a kadar devam edecek. Fakat Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin etkilerini iç gezegenlerden biri olan Merkür'ün Retrosu gibi çok hızlı ve dinamik bir şekilde hayatımızda hissetmeyeceğiz. Geri hareket etkisi uzun sürdüğü için etkisi de bir o kadar yavaş ve zamana yayılarak ortaya çıkar. Ama ondan önce Uranüs'ü kendi dilinden bir dinleyelim ve akabinde Retro sürecinde neler olabilir bir bakalım…

Merhaba ben Uranüs, şu ana kadar hakkımda çok şey yazıldı, çizildi. Kah biri geldi deli dedi, biri geldi orijinal dedi, bir diğeri garip etkileri olan dedi. Siz gelin beni bir de benden dinleyin en iyisi. Benim keşfim hem çok uzun zaman aldı hem de oldukça zor oldu. Aslına bakarsanız benim keşfim tamamen tesadüf eseri desem pek de yanılmış olmam. William Herschel isimli bir gök bilimci -kendisi aslında babam olmakta- 1781 yılında rutin gökyüzü araştırmaları yaptığı sırada İkizler takım yıldızını incelerken gözü gezegeni andıran ama şekli şemali gezegene pek benzemeyen bir gök cismine takıldı. Önceleri gökcismini gezegenle ilişkilendiremediğinden dolayı kolayına kaçarak bana kuyruklu yıldız dedi, hem de benim gibi birine! William tabii benim ne olduğumu anlamak için bir süre daha izlemek ve incelemek zorunda kaldı. Ardından benim Satürn'ün yörüngesi ardında dairesel yörüngede ve Güneş sisteminden oldukça uzak bir yerde olduğumu anladı. Bunu diğer gökbilimcilerle paylaştı ve en sonunda bana Uranüs ismini verdiler! İşte doğum hikayem böyle benim, keşfedilişim bile spekülatif bir şekilde meydana geldi. Peki neleri temsil ederim, nasıl etkiler yaratırım sizlere birazda bundan bahsedeyim…

Ben kişileri, olayları, durumları ayırırım, alıştığınız düzeni tamamen değiştiririm. Geriye dönüp baktığınız zaman temelden köklü değişiklikler yaparım ve bunu yapmamın asıl sebebi sizlere biraz olsun bağımsızlığınızı hissettirmek, özgüven kazandırmak ve hayatınızda farklı ve orijinal şeyler yaşamanız adına deneyim kazandırmaktır. Tüm teknolojik icatlar, aletler, gelişmeler benden sorulur! Aynı şekilde hava taşımacılığı. Eğer günümde ve iyi huylu zamanlarım ise yeni sistem uçakların üretimi için destek veririm ama günümde değilsem ciddi kazalara sebep olurum. Beklenmedik, ani, alışılmışın çok dışında etkilerim vardır. Yine elektrik benim yönetimim altındadır, elektriksel ilk olgular 17. yüzyılda bulunmuştur. Benim keşfimle aynı zaman, sizce bu bir tesadüf olabilir mi? Darbeler, grevler, isyanlar, şiddetli olaylar, patlayıcılardan yine ben sorumluyum. Ani başlayan ve aniden biten birlikteliklerde benim de parmağım var! Yine beklenmeyen depremler, patlamalar, terör olayları da benim yönetimimde.

Fakat bu sene bir süreliğine geri hareket edeceğim ve bu geri hareket sürecim 15 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Bu dönem biraz yorulduğum ve enerjimin düşeceği zamanlar olacak. Bu yüzden ileri giderken yaptığım şeyleri belki biraz daha yavaş bir şekilde gerçekleştireceğim. Hayatınızda özgür olmak istediğiniz konu ve temaların üzerinden yeniden geçireceğim. Gerçekten ne kadar özgür olmayı düşünüyorsunuz, bir iç sorgulama süreci olacaktır. Derin bir psikolojik inceleme ve analiz etme sürecinde olacaksınız sayemde En çok da “Neden?” sorusunu sık sık sordurtacağım sizlere. Ama dikkat edin bu dönemde içsel anlamda pireyi devede yaptırabilirim ama siz sakin kalmaya bakın. Bu dönem içsel anlamda yeni bir evreka yani uyanış, tespit zamanı yaşatacağım sizlere. Farkın farkını fark etmek gibi olacak sizler için! Özgürleşmek için attığınız adımların veya kullandığınız gereçlerin ne kadar doğru olup olmadığını sorgulatacağım biraz. Hayatınızda öngörülmeyen, aniden, birden ortaya çıkan konu ve koşulları çok da istikrarlı bir hale getirmem. Sürpriz ve aniden oluşan olaylara şüphe ile yaklaşmalısınız.

Eskiden gerçekleştirdiğiniz değişimleri de bir bir sorgulatma sürecine sokacağım sizi. Eğer hayatınızda devrimler yapmak gibi bir niyetiniz varsa bence yeniden üstüne düşünmenizde fayda var. Kısacası geri hareket sürecimde sizi biraz daha içsel anlamda zincirlerinizden kopmanız için nelere ihtiyacınız olduğu konusunda, derin bir sorgulama sürecine sokacağım. Tabii bu dönem yeni bir şeylerin icatlarında gecikmeler, deneylerde başarısızlıklar da söz konusu olabilir. Özellikle bu geri gidiş Boğa burcunda olduğundan dolayı 12 Ocak 2020'den bu yana hayatınızda ne gibi sıra dışı, değişik, ani değişimler oldu, hangi konularda yaşamlarınızda devrimler yarattınız biraz bunları yeniden masaya yatırma, gözden geçirme ve üstünden geçme zamanı olacak…