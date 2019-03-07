Uranüs yeniden Boğa burcunda!

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin döngüleri ve burç değişimleri çok önemlidir. Zira kuşakları ve kuşakların yaşayacağı temel konuların ne olduğunu anlatırlar. 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 2026 yılına kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte neler meydana gelecek? İşte ayrıntılar...

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin döngüleri ve burç değişimleri çok önemlidir. Zira kuşakları ve kuşakların yaşayacağı temel konuların ne olduğunu anlatırlar bizlere. Üç tane jenerasyon gezegeni var. Bunlar Uranüs, Neptün ve Plüton.

Uranüs devrimler, radikal değişimler, sürprizler, skandallar, özgürleşmek, sıra dışı, beklenmedik ve ani meydana gelen olaylar, teknoloji, azınlıkları, isyankarları, radikal marjinal kişileri, kural tanımazları, asileri, hippileri, teröristleri, pilotları, düzen yıkmak isteyenleri, reformistleri temsil eder. Uranüs aslında geçtiğimiz sene (2018) 15 Mayıs’ta Boğa burcuna geçiş yapmış ama çok geçmeden Retro (geri hareket ederek) yeniden Koç burcuna geri dönmüştü. Mayıs ile Kasım arası BOĞA burcunda idi. Şimdi bu sene 6 Mart’ta bir daha Koç burcuna dönmemecesine Boğa burcuna geçiş yapacak ve 2026 yılına kadar bu burçta seyahat edecek. Aslında kişisel anlamda size olan olası etkisini geçtiğimiz sene Mayıs ile Ağustos arasında hayatınızda hangi alanlarda beklenmedik değişimler yavaştan meydana gelmeye başladı, hangi konular hız kazandı ve radikal karar aldığınız değişiklikler yaşadığınız alanlar nelerdi bir oturup düşünmenizi tavsiye ederim. 2018 Ağustos’tan sonra Uranüs geri hareket etmeye başlamıştı ve değişiklikler, aldığınız kararlarda hızın düşmesi, bir süreliğine askıya almak durumunda kalmış olabilirsiniz belki de. Şimdi ise 6 Mart itibari ile Uranüs tüm hızıyla geliyor ve değişime kaldığı yerden devam edecek! Geçen sene yazdığım detaylı Uranüs Boğa geçişi yazımı BURADAN okuyabilirsiniz!

Önce size Boğa neleri temsil eder bunlardan bahsedeyim ki yapacaklarını az çok hayal edebilin. Boğa burcu bireyse olarak istikrar, düzen, sabitlik, konfor alanı, yeme içme, beş duyu organı, yaratıcılık, güvenlik arayışı, tutucu, ağır hareket eden, sakin, dingin, sağlamcı, risk almayan, maddi güvence ihtiyacı, materyalist, değişimden kaçan, dünyevi zevklere düşkün, pratik ile sembolize edilir.

Dünya astrolojisine göre ise Boğa burcu bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, müzisyenlerle ilgilidir. Şimdi bu süreçte öncelikle bireysel olarak, o çok güvendiğiniz ve hiç çıkmak istemediğiniz konfor alanlarınızı terk etmenize yardımcı olacak, olmaz dedikleriniz, mümkün değil dediğiniz her ne varsa bunları mümkün kılacak. Para kazanma şekillerinizi ve modellerinizi değiştirmeye başlayacak, yıllarca aynı alanlarda aynı sektörlerden para kazandıysanız belki de artık bunları değiştirmeniz zamanı gelmiş olabilir. Yeme içme alışkanlarınızda devrimler yapmanıza olanak sağlayacak. Şu ana kadar alıştığınız yeme içme düzeninin değiştirebileceksiniz.

Mülkiyet ve sahip olma duygularınızı artık yavaş yavaş bırakmanızda fayda var. Bu dünya da belki de gerçekten bir şeylere sahip olamayacağınızı öğretecek. Ekonomik özgürlükler dönemini başlatacak, hepiniz bir sisteme bağlı kalmaksınız, kendi ekonomik sistemlerinizi kurup hayatlarınızı bu şekilde idare etmenin nasıl bir şey olacağını gösterecek. Yaratıcılık konusunda sınırlarınızı aştıracak, şu ana kullanmadığınız materyallerle yeni bir sanat akımının önünün açılmasına neden olacak.

DÜNYA ÜZERİNDE

Ekonomik devrimler yolda! Kapitalist sistem önümüzdeki beş sene içinde yok olacak. Yeni ekonomik düzenler ve sistemler geliyor, hazırlanın! Kripto paralar artık yeni düzenin parasal simgesi olacak. Her ülkenin kendine ait kripto para birimleri olacak, kağıt para veya kredi kartları yavaş yavaş tarihe karışabilir. Sanal para dönemi resmi olarak başlayacak ve tüm dünyada kullanılmasına hız verebilir. Tabii ki büyük ekonomik kriz de geliyor küresel bazda bunun yanı sıra, hazırlıklı olun! Yeme içme kaynaklarını değiştirebilir, belki de o filmlerde gördüğünüz minik bir hapın içine sığdıracak bütün besin öğelerini. Öyle saatlerce mutfakta yemekler yapmak yerine pratik, hızlı ve besin değeri yüksek yöntemlerle karşılaştıracak.

Topraksız tarıma hız kazandırabilir, GDO'lu ürünlerden kurtarabilir, tohumda, toprakta devrimler peşi sıra gelecektir. Yeme içme konusunda yeni büyük ve önemli trendler ortaya çıkarabilir. Kim bilir belki de hayvansal ürünlere veda edip, sadece bitkisel, toprak çıkan ürünlere doğru bir beslenme evrimi gerçekleştirecek. Bir çoğunuz kendi yiyeceklerinizi üretmeyi, yetiştirmeyi, hasat etmeyi öğreneceksiniz. Kişisel hayvancılık dönemine hız verirken belki de arıcılık faaliyetlerine de hız verecek. Zira bu seyahat sürecinde, kıtlık sorununu artık ön plana çıkartabilir. Besin kaynaklarına ilişkin büyük sorunlara hazır olun. Bunların yanı sıra kendi kıyafetlerinizi dikmeyi öğreneceksiniz, kişisel ihtiyaçlarınızı tek başınıza, kendi kendinize halletme sürecini başlatmak üzere. Dünya üzerinde kolonileşmenin yolunu açacağım, kendi topluluklarınızı, klanlarınızı kurabilirsiniz. Sanal gerçeklik, giyilebilir sanal kıyafetlere büyük bir hız verebilir. Artık bilgisayarların içinde yaşama dönemi başlıyor! Bilgisayarlar ellerinizden alıp içimize sokacak. Ülkelerin para kazanma, parayı yönetme ve idare etme ile ilgili yeni yasalar yürürlüğe konabilir, para kazanma ile ilgili yasalar değişmeye başlayacak. Bankalara, bankalardaki paralarınıza çok da fazla güvenmeyin, yeni yasalar ve yeni uygulamalarla belki de bankalardaki sizin sandığınız paraların aslında tamamen size ait olmadığını öğretebilir. Bankacılık sistemleri ile ilgili eski düzen ve sistemler yıkıp yerine yeni kurallar gelecektir, bankaların para kazanmak için artık başka yöntemlerde geliştirmeye başlayacaklar. Bankacılık sistemi de aynı şekilde büyük devrimler kapıda!

Koç burcunda seyahat ettiği dönemde dünya dışında nerelerde yaşam kurulabilir, hangi gezegenlere yatırım yapılabilir bunları keşfettirdi, şimdi önümüzdeki 8 yıl boyunca bu keşfettirdiği yerde yaşama imkanı sunacak. Artık Mars'a mı gider koloni kurarsınız yoksa Venüs'ten ev mi satın alırsınız yaşayıp göreceğiz. Işınlanma teknolojisini hep filmlerde gördünüz, şimdi Boğa burcunda seyahat ederken sizi gerçekten de oturduğunuz yerden başka ülkelere, başka şehirlere ışınlanmanın yolunu bulmanıza yardımcı olabilir. Yeni müzik türleri ile buluşturabilir, belki daha çok doğa sesleri, doğadan elde edilen yapılan aletlerle ya da müzikte doğanın seslerini kullanarak yeni trendler oluşturacak. E-ticaret sitelerinin tüm yapısını tamamen değiştirecek ve hız kazandıracak. Özellikle alışveriş sitelerinde! Belki de o çok sevdiğiniz elbiseyi, sanal gerçeklik sayesinde üzerinizde tam olarak görme ve deneyimleme fırsatı sunacak.

Tabii ki toprak grubu bir burca girdiği anda, sadece tarımsal alanda bir takım devrimleri beraberinde getirmeyecek, ne yazık ki, çok büyük depremlerin de habercisi. Yüzyılın en büyük depremlerini meydana getirebilir. Özellikle büyük Marmara depremi Uranüs Boğa sürecinde meydana gelebilir. İş hayatının kuralları ve düzenleri değişecek. Boğa burcunda seyahat ederken sanata, estetiğe ve güzelliğe dokunmadan elbette olmaz! Şu ana kadar benimsediğiniz güzellik ve estetik anlayışınızda da devrimler yaratabilir. Yeni sanat akımları ile tanıştırabilir. Sağlık ise boyun, boğaz, beslenme, kulakla ilgili konularda sağlıksal devrimler olabilir. Bu alanda yeni önemli teknolojiler kullanılarak sağlık alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilecektir.

Peki daha önce Boğa burcunda iken dünya üzerinde ne gibi olaylar meydana geldi bir de bunlara göz atalım. Bu sayede önümüzdeki süreçte yine neler olabileceğine dair bir fikriniz olur. Daha önce 1934 Haziran 1942 Mayıs arası seyahat ettiği dönem.

– Nürnberg yasalarını yürürlüğe girdi. (Naziler 1935'te Nürnberg'deki yıllık parti toplantısında, Nazi ideolojisine hakim birçok ırkçı teoriyi kurumsallaştıran yeni kanunlar açıkladı. Yasalar, Alman Yahudilerini Reich vatandaşlığından dışladı ve onlara “Alman ya da Alman kanıyla ilişkili” kişilerle evlenmeyi ya da cinsel ilişki kurmayı yasakladı. Bu yasalara bağlı ikincil yönetmeliklerle, Yahudiler haklarından mahrum edilerek, birçok politik haktan yoksun bırakıldı.

– 5 Ekim 1934 İspanya’da iç savaş başladı.

– 2 Ocak 1935 Marmara Adası ve Erdek’te deprem oldu; 5 kişi öldü, 600 bina hasar gördü.

– 30 Mayıs 1935 Belucistan’da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.

– 31 Mayıs 1935'te Pakistan’da meydana gelen depremle 50 bin kişi hayatını kaybetti.

– 1936'nın Mart ayında Yahudi doktorlar Alman kurumlarında tıp pratiği yaptırmayı yasakladı.

– 15 Ekim 1937 Yeni harflerle basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942’de tedavülden kaldırıldı.

– 14 Mayıs 1937 Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.

– 15 Temmuz 1937'de Buchenwald toplama kampı açıldı. (Pek çok bağlı kampla birlikte, Buchenwald Naziler tarafından kurulan en büyük toplama kamplarından biridir)

– 14 Ocak 1938 Türkiye – Irak – İran – Afganistan arasında aktedilen Sadabat Paktı, TBMM'de onaylandı.

– 3 Mart 1938 Suudi Arabistan’da petrol bulundu.

– Pasifik Okyanusunda ilk ticari uçuş yapıldı. (28 Nisan 1937)

– 3 Mart 1939'da Mahatma Ghandi açlık grevine başladı.

– 11 Temmuz 1939 Milli Piyango İdaresi kuruldu.

– 1 Eylül 1939'da İkinci Dünya savaşı başladı.

– 12 Kasım 1939 Erzincan’da deprem meydana geldi. 33.000’e yakın kişi hayatını kaybederken, 100.000 kişi de yaralandı.

– 27 Aralık 1939 Erzincan’da Richter ölçeğine göre 8 şiddetinde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı.

– 23 Kasım 1938 Adolf Hitler 5.000 markın üzerinde malı olan Yahudilere yüzde 20 oranında vergi koydu.

– 17 Nisan 1940 Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

– 15 Mayıs 1940 McDonald’s Amerika’da kuruldu.

– 30 Temmuz 1940 Yozgat'ta deprem 12 köy yıkıldı, 300 ölü, 360 yaralı.

– 17 Nisan 1941 Merkez Bankası’nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan’ın Pire Limanı’nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

– 10 Eylül 1941 Van ve çevresinde 7 şiddetinde deprem oldu. Erciş’te 194 kişi öldü.

(Tarihlerin hepsi http://biyografi.info/tarih/1934 sitesinden alınmıştır)

Geçtiğimiz sene 2018 Mayıs ile Kasım arasında da Türkiye ve dünyada meydana gelen ve sonrasında gücünü kaybeden konular yeniden hız kazanmaya başlayacaktır. Son olarak yıllarca el birliği ile mahvettiğimiz DOĞA artık bu geçişle bizden fazlası ile intikamını alacaktır.



Sevgiler…

Dinçer Güner

