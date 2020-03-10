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Ve Merkür Retrosu biter!
  • @dincerguner

Ve Merkür Retrosu biter!

Size güzel bir haberimiz var! Merkür Retrosu bugün itibariyle bitmiş bulunuyor. Üç haftadır uğraştığımız aksaklıklar sona ermek üzere. Merkür'ün bu geri hareketi biterken, bugün içinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı...
Mart 10, 2020
Ve Merkür Retrosu biter!
Size güzel bir haberimiz var! Merkür Retrosu bugün itibariyle bitmiş bulunuyor. Üç haftadır uğraştığımız aksaklıklar sona ermek üzere. Merkür'ün bu geri hareketi biterken, bugün içinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı...

Merhaba;
Bugün hepinize gayet güzel haberlerim var arkadaşlar. 11 Mart itibari ile Merkür'ün üç haftadan beri devam eden geri gitme süreci artık sona eriyor. Son üç haftadır yaşadığınız iletişim karmaşaları, elektronik aletlerde yaşadığınız problemler, bir çok şeyin askıda kalma hali, sistemsel sorunlar, birbirinizi anlayamama, kopukluklar, hesap hataları dönemi artık sona eriyor. En azından bir dört ay kadar nispeten rahatız.

Şimdi 11 Mart itibari ile, bu son üç hafta içinde hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor, eğer istiyorsak elbette.
Merkür uzunca bir süredir Balık ve Kova burcunda geri hareketteydi. Fakat özellikle yarın Stationary dediğimiz özel bir pozisyonda olacak. Stationary yani gezegenin durma hali özellikle bu tarihe kadar, Merkür'ün temsil ettiği tüm konulardan zinhar uzak durmakta fayda var. Özellikle 10 Mart günü boyunca!

– Sözleşme ve anlaşma imzalamayın!
– Elektronik hiçbir alet almayın.
– Para hesaplarında ekstra çok dikkat edin!
– İş görüşmelerine gitmeyin, önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin.
– Yeni herhangi bir işe başlamaktan uzak durun.
– Bilgi kaynaklarına güvenmeden kullanmayın.
– Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan, kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

11 Mart itibari ile de özgürce yeni iş başlangıçları yapmaya başlayabiliriz. İş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak için artık olumlu sürece giriyoruz. Bir sonraki Merkür Retro süreci ise 17 Haziran ile 13 Temmuz arası Yengeç burcunda olacak.

Sevgiler…
Dinçer Güner

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