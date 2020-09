Venüs Aslan burcunda: Aslanlar gibi aşık olacağız!

Venüs, 6 Eylül Pazar günü Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna geçecek. Venüs'ün bu seyahati 6 Ekim'e kadar sürecek. Aşk, sanat, estetik gibi temalarla doğrudan bağlantılı olan Venüs'ün Aslan burcundaki seyahatinde, bu tip kavramlar Aslan burcunun sembolize ettiği konularla karşılanacak demektir. Peki Venüs, Aslan burcundayken bizleri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Merhaba herkese,

6 Eylül itibari ile Venüs artık Yengeç burcundaki seyahatini bitirip Aslan burcuna geçiş yapacak ve bu burçta 2 Ekim’e kadar seyahat edecek.

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Bu da demek oluyor ki bu gibi kavramları daha çok Aslan burcunun sembolize ettiği konular karşılayacak. Astrolojide Aslan burcunun sembolize ettiği konular ise ego, kimlik, gösteriş, lüks, canlılık, lider olmak, girişkenlik, inatçılık, merkezde olmak, yönetmek, idare etmek, komuta etmek, eğlenceli her türlü aktivite, eğlence yerleri, kibir, gurur, her türlü sahne işleri, tiyatro, saraylar, organizasyonlar, liderlik, önemli olma ihtiyacı, bir şeyi parlatmak, vitrine çıkarmak, gösteriye sunmak, kalp, sırt, saçlar, parlamak, dikkat çekmektir. Venüs Aslan burcunda olduğu zaman ilişkilerde kimin daha değerli, kimin daha önemli olduğu kaygısı veya tartışmaları ön plana çıkabilir veya ego, gurur yüzünden ilişkiler zarara uğrayabilir. Ama tabii bu olası en kötü senaryo aslında. Bu dönem ilişkilerde eğlenceli, hareketli, dinamik bir dönem başlıyor.

Bu dönem kendimize ve sevdiklerimize daha gösterişli ve pahalı hediyeler almaya eğilimli oluruz. Özellikle en renkli, en göz alıcı renklerin giyildiği, diğer insanların gözlerini üzerimizden alamadığı, dikkat çeken, iddialı renklerle süslenmiş kıyafetler, takılar kullanabiliriz bol bol. İkili ilişkilerde daha lider konumda olabileceğimiz gibi, isteklerimizi yaptırmak için her yolu deneyebiliriz. Aslan sabit bir burç olduğu için, bu dönem başlayan ilişkilerin daha kalıcı olabilme ihtimali daha yüksektir. Bunun yanı sıra ilişkilerde inatçılık, alınan kararların kolay bozulmaması da söz konusu. Tavus kuşları beğendiği diğer tavus kuşunu tavlamak için, kuyruğunu açar ve kuyruğundaki renklerin tüm ihtişamını ortaya koyar. İşte Venüs Aslan burcundayken bizler de adeta bir tavus kuşu gibi, elimizdeki tüm olanakları ve tüm yetenekleri bir şova dönüştürerek beğendiğimiz kişileri tavlamaya çalışacağız demektir. Ama tabii gösteri yapacağım derken, görgüsüzlük yapmayın da, sonra madara olmayın ele güne.

Kendimizi daha değerli ve merkezde hissetmek isteyeceğiz. Sevgi ve aşk konusunda egolarımız ne kadar okşanırsa o kadar mutlu olacağız. İlişkilerin atmosferinde genel olarak eğlence hakim olacaktır. İlişkilerinizde rutini kırmak, eğlenceli aktiviteler bulmak, daha fazla gülmek, eğlenmek için bol bol fırsatlarımız olacak. Birlikte partilere gidebilir, eğlence mekanlarında daha çok vakit geçirebilirsiniz. Venüs Aslan burcundayken elbette gölge yönlerinden biri olan narsisizm de görülebilir. Narsisist ve aşırı ben merkezci tavırlar her türlü ilişkiye gölge düşürebilir. Bu dönem her türlü sahne işlerine girişmek için de harikadır. Daha çok konsere, tiyatroya, sergilere, şovlara, gösterilere gidebilirsiniz. Bu tarz etkinliklerden çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Bu dönem dikkat çekmesini istediğiniz her türlü projeyi hayata geçirmek için de en uygun zamandır. Daha çok parlar, gözde olur. Özellikle tiyatro ve sinema oyuncuları için mesleki açıdan da en verimli dönem olacaktır. Yine bu önem özellikle saçlarınızla oynayabilir, değişik renkler ve tarzlar deneyebilirsiniz. Eğer yalnızsanız partnerlerinizi daha çok eğlence yerlerinde, sinemalarda, gösteri yerlerinde, tiyatrolarda, kuaförlerde, plajlarda, kumsal partilerinde bulabilirsiniz. Bu dönemde aşk konusunda ise en şanslı burçlar Aslan, Kova, Koç ve yükseleni bu olanlar olacaktır.