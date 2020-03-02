Venüs haftasında bu günlere dikkat!

Venüs, hafta boyunca kuracağı kontaklar ve seyahatleri nedeniyle hayatımıza aşkı, mutluluğu, keyfi daha çok çekeceğiz. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in hafta boyu gökyüzü hareketlerini incelediği bu listeyi ajandanıza, telefonunuza kaydetmeden geçmeyin!

Bu haftanın önemli gezegen etkileşimlerine baktığımızda Venüs'ün kontakları ve geçişleri göze çarpıyor. Bu da demek oluyor ki hafta boyunca gündemimiz her türlü ilişkilerin yönetimi olacaktır. İlişkiler, aşk, mutluluk, keyif, hazlar daha çok gündemimizde yer alacak. Yine hafta boyunca hangi gün hangi konular için harekete geçmek uygun olacaktır, aşağıdaki günlük gökyüzü hareketleri listesinden yararlanabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar!

2 Mart Pazartesi

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok. Tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı. Önemli haberlerin alınıp verildiği günlerden bir tanesi. Aynı anda birden çok iş ile ilgilenebiliriz ama dikkat ve odaklanma sorunu sıkıntı yaratabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun değildir. Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksektir. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı sansımız oldukça düşüktür. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süperdir. Çenemizin düşük olacağı bir gün. Çır çır iplikçi karının çıkrığı gibi konuştukça konuşasımız gelir. Özellikle kararsızlıklar, kararsız davranışlar sıkıntı yaratabilir aman dikkat! Omuzların tutulması, solunumla ilgili sıkıntılar, bronşlarımız hassas olabilir. Eller, kollar daha hassastır, ağrılar, yaralar, sakarlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Özellikle romatizmal problemleri olanların bugün daha dikkatli olmalarında yarar var. Konferans ve seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak için uygundur. Çok fazla asparagas haber çıkar arkadaşlar bilginiz olsun. Her söylenene, her duyulana inanmayın. Zihniniz yerinde duramaz, merakınız alevlenir, çat orada çat burada olabilirsiniz. Birden fazla kişiyle aynı güne randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek, muhabbet ve dedikodu yapmak için harika bir süreçtir. Sohbetler akıcı, esprili, kıvrak geçer, monoton olmaz. Ay İkizler burcundayken kardeşler, kuzenler, yeğenler, komşularla ilgilenebilirsiniz. Mektup yazmak, projeler, eğitimler, kurslar, seminerler, sınavlar, yollarda gidip gelmeler, internette yazışma, telefonla konuşma, iletişim araçları ile ilgili alışveriş yapmak gibi işler Ay’ın İkizler burcundaki zamanlarında daha da etkili olur.

3 Mart Salı

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 4 gün olarak düşünebilirsiniz. Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygu olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir. Fiziksel olarak majör değişimler yaratmak için de. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler, buna mahal verecek ortamlardan kaçınmakta yarar vardır. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Sağlık olarak genital bölge, üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroit ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Dikkatli olunmalı, rutin kontrolleri aksatmamak gerek. Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi, samimiyet ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir, aralar açılabilir, bu dönem arkadaşlarla iş girişimleri için pek uygun değildir. Özel ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkileri zorlayabilecek ve diyalog kurma ihtiyacını artıracak bir transit etkisi var. İlişkilerde beklenmedik problemler ve stresler ortaya çıkabilir. Çevrenizden soğuk, katı ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Karamsar olabilir ve hayal gücünüzü kullanmadan katı gerçeklere saplanmış kalmış olabilirsiniz. Bedenen de kendinizi çok rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Kendinizde eksikler görebilir veya kendinizi eleştirebilirsiniz. İlişkilerde çıkarını düşünen, pragmatik veya ne verirsen karşılığında onu alırsın gibi bir tutum içerisinde olunabilir. Gelirleri artırmak için bir çaba içinde olabilirsiniz. Gerçekçi davranmak, aşırı beklentilere girmemek ve abartılı isteklerden kaçınmak gerekir.

4 Mart Çarşamba

Ay 05:19 ile 07:25 arası İkizler burcunda boşlukta olacak, akabinde Yengeç burcunda geçiş yapacak. Bugün itibari ile Merkür Kova burcuna geri hareket ederek geçiş yapıyor. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Bu süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız uzun süreli olmaz. Evlenmek, ev alıp satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavullara dikkat edin kaybolmasınlar. Araçları ile uzun yola çıkacak olanların ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir. Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olabilir. Özellikle Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketi, elektronik aletler üzerinde ekstra olumsuz etkileri olacaktır.

5 Mart Perşembe

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Venüs de Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem hayatınızda kimse yok ise eğer, yeni tanışacağınız kimselere karşı daha temkinli, daha ihtiyatlı yaklaşma eğiliminde olabilirsiniz. Bir ilişkiyi başlatmak için pek de aceleniz olmaz açıkçası. Bu dönem ilişkilerde özellikle fiziksel ve maddi uyum arayışı da ön planda olacaktır. Özellikle ten uyumu ve ilişkilerde fiziksel temas ihtiyacı artacaktır. Daha çok dokunmak, daha çok hissetmek, daha somut belirtilere ihtiyacımız olacaktır. Bu dönem sevdiğimiz konulara daha bir tutku ile bağlanacağız. Bu illa bir ilişki olmak zorunda değil, işimiz olabilir, sahip olduğumuz değerli insanlar olabilir, eşyalarımız olabilir. Bunlara daha çok sahip çıkacağız. Amacımız daha çok bir şeyleri sağlamlaştırmak üzerine olacaktır. İşlerimizi, ilişkilerimizi kalıcı ve sağlam bir yapıya dönüştürmek için harekete geçeceğiz. Ve bunu yaparken işin içinde Venüs olduğundan keyifle ve severek yapacağız aslında. Bu dönem bırakmak, ayrılmak, bitirmek pek kolay olmaz. Aksine arıza noktaları keşfederek onarmaya çalışacağımıza işaret etmekte. Hem işimizde hem de özel hayatımızda. Amma velakin hayatınızda kimse yoksa, bu süreçte başlayan ilişkilerin istikrarlı ve kalıcı olma potansiyeli daha yüksektir. Başlayan ilişkilerin hem maddi hem manevi huzurlu olma ihtimali de yüksek olacaktır. Hem de ilişkilerde sadakat ön planda olacaktır. Elbette Venüs'ün Boğa burcundaki süreci tatlı bir tembellik durumunu da hayatımıza davet eder. Yemek içmek daha çok keyif, haz odaklı olur ve işleri sermeye eğilimli olabiliriz. Hayatımızda, evimizde, işyerimizde kendimize daha çok konfor alanları yaratabiliriz. Beş duyu organımızı da tatmin edecek eylemlere yöneleceğiz. Tensel zevklere düşkünlük biraz daha artabilecektir. Bu süreçte paraya olan sevgi de artmaya başlayabilir. Zevk ve keyif veren konulara paramızı daha çok harcayabiliriz ama diğer taraftan yatırım yapmak, paramıza para katacak işlere girişmek için de uygun bir zaman diliminde olacağız. Tabii ilişkileri fazla sahiplenme, fazla mülkiyet duygusu ile yaklaşma, özel hayatta fazla kıskançlık da ilişkileri tehlikeye sokabilir, bunlara dikkat edilmeli. Venüs Boğa burcunda güçlü pozisyonda olduğundan Venüsyen her türlü konu için de avantaj sağlayacaktır. Sanatla ilgili konulara yönelmek, estetik yaptırmak, bir şeyleri dekore etmek için de uygun bir dönemdir.

6 Mart Cuma

Ay 10:11 ile 12:27 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, akabinde Aslan burcuna geçerek tüm günü Aslan burcunda geçirecek. Yengeç'in duygusallığından, içe dönük, güven arayan ruh halinden çıkarak enerjik, neşeli, hevesli, candan, samimi, kalp enerjisini açığa çıkaran, gönülden davranmayı isteyeceğimiz, hayattan zevk alma isteği ile dolu bir ruh hali taşıyacağımız Aslan burcu enerjilerine açılıyoruz. Kendinize güven duymalısınız, dışa dönük bir enerjiyle eğlenmeye niyetlenmelisiniz. Kalabalık, herkesin gittiği, gözde mekanlara giderek şık ve bakımlı halinizle boy gösterebilirsiniz. Kısacası parti zamanı! Tam hafta sonu atmosferine uygun bir Ay enerjisi olacak. Bugün çocuklarınızla eğlenebilir, siz de çocuksu yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Sinema, tiyatro, sergiler, galeriler, şovlar, oyun parkları, lunaparklar, müzeleri ziyaret edebilir, kostüm partileri, doğum günleri organize edebilirsiniz. Grupla oynayacağınız oyunlar, gösteriler, şans oyunları oynayabilir, çekilişler gerçekleştirebilirsiniz. Ay Aslan burcundayken dikkat çekici takılar, aksesuarlar, canlı renkler, pırıltılı, taşlı, simli giysilerle çekiciliğinizi artırabilirsiniz. Saç stilinizi aslan yelesine uygun bir tarzda değiştirebilirsiniz. Yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz.

7 Mart Cumartesi

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Venüs ve Uranüs birlikte hareket edecekler. Etki süresini +/- 5 gün olarak düşünebilirsiniz. Eğer yalnızsanız değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz varsa daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabilirsiniz. İlişkiler çok ani başlayıp, aynı hızda sona erebilir. İlişkiler uzun soluklu ve ömürlü olmayabilir. Tarz olarak sınırlarınızı ve kurallarınızı aşabilir, sıra dışı, farklı modeller ve tarzlar deneyebilirsiniz. Bu makyajınız da olabilir, kıyafetleriniz de olabilir, saçınız da olabilir. Kısa süreli cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olacaktır. Arkadaş çevrenizde veya bulunduğunuz gruplarda değişik insanlarla karşılaşmak veya yeni bir enerji ve dinamizm ile yeni aktivitelere başlamak için uygun bir zamandır. Yaratıcı ama sıra dışı bir yaklaşımla hayatınızda birtakım değişiklikler yapmaya yönelebilirsiniz. Aklınızı başınızdan alan, sizi çok heyecanlandıran biriyle karşılaşabilirsiniz, ancak bu sadece bir karşılaşma olarak kalabilir, kalıcı bir ilişki kurmak için zaman doğru zaman olmayabilir.